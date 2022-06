Kolejne karabinki Grot na straży polskich granic

W Fabryce Broni Łucznik-Radom podpisano umowę na kolejną dostawę karabinków MSBS Grot zasilanych amunicją 5,56x45 mm dla Straży Granicznej.

Przedstawiciele Straży Granicznej oraz Fabryki Broni Łucznik Radom podpisali umowę na dostarczenie najnowszej konstrukcji zakładu dla służb granicznych RP. W ramach podpisanej umowy do funkcjonariuszy Straży Granicznej trafi karabinek MBS Grot w wersji C16 FB-A2 kal. 5.56×45 mm.

- MSBS Grot to karabinek, który świetnie się sprawdza w służbie Straży Granicznej. Jest wszechstronny i praktyczny, używany zarówno w terenie jak i w innych warunkach. Można łatwo przystosować go do konkretnych zadań, dlatego zdecydowano się na zakup kolejnych karabinków - mówi płk SG Dariusz Teteruk, zastępca dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

- Kolejne zamówienie od Straży Granicznej to bardzo ważny sygnał dla firmy. Nasz karabinek spełnia wszystkie wymagania stawiane w codziennej pracy funkcjonariuszy SG i co najważniejsze zbiera bardzo dobre oceny od formacji, która każdego dnia strzeże granic Polski - mówi dr Wojciech Arndt, prezes zarządu Fabryki Broni Łucznik-Radom.

Dodaje również, że dziś, gdy nasza wschodnia granica wymaga szczególnej uwagi, nasz polski MSBS Grot wspiera strażników granicznych chroniąc nasz kraj i zapewniając bezpieczeństwo

MSBS GROT powstał w ramach wojskowego projektu Tytan, a broń została zaprezentowana po raz w 2012 r. Konstrukcja pozwala na szybką zmianę kluczowych modułów, takich jak moduł lufy ze zintegrowaną komorą gazową, mechanizm spustowy, moduł granatnik i kolba.

Dzięki czemu można szybko dostosować broń dla konkretnego odbiorcy i konkretnych potrzeb. Te wszystkie cechy można osiągnąć zarówno w układzie klasycznym i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze MSBS Grot weszły w skład uzbrojenia Wojska Polskiego w 2017 roku.