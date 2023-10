Kolejne starcia na granicy Izraela z Libanem

Walki ponownie rozgorzały we wtorek na granicy Izraela z Libanem. Izraelska armia poinformowała o trzech rannych w wyniku ostrzału z terytorium Libanu. Z kolei w izraelskich atakach zginęły w Libanie co najmniej cztery osoby – ogłosił tamtejszy Czerwony Krzyż.

Do ostrzału miasta Metulla na północy Izraela kierowanymi pociskami przeciwczołgowymi przyznała się działająca w Libanie szyicka organizacja Hezbollah. Według Sił Obronnych Izraela (IDF) w ataku ucierpiało dwóch izraelskich rezerwistów i jeden cywil - przekazał portal Times of Israel.

IDF potwierdziły również, że z terytorium Libanu wystrzelono w stronę północnego Izraela dwie rakiety, które uruchomiły alarm przeciwlotnicy w mieście Kirjat Szemona, ale ostatecznie nie spowodowały żadnych zniszczeń. Jedna została strącona przez system obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła, a druga spadła na teren niezabudowany.

Izraelskie wojsko odpowiedziało na atak z Libanu ogniem artyleryjskim i ostrzałem z czołgów. Libański Czerwony Krzyż poinformował, że w wyniku izraelskich uderzeń we wsi Alma asz-Szab w pobliżu granicy zginęły co najmniej cztery osoby. Hezbollah ogłosił, że we wtorkowej wymianie ognia stracił dwóch bojowników; nie jest jasne, czy uwzględniono ich w bilansie Czerwonego Krzyża - podała stacja CNN.

Do wzajemnych ostrzałów pomiędzy Izraelem a działającym w Libanie Hezbollahem dochodzi często od wielu lat, ale obecnie pojawiają się obawy, że ewentualna eskalacja tego konfliktu może doprowadzić do otwarcia drugiego frontu w wojnie, którą Izrael wytoczył palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas po jej ataku na to państwo z kontrolowanej przez nią Strefy Gazy 7 października.