Kolejni ochotnicy rozpoczęli szkolenie w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

Ponad 90 ochotników rozpoczęło szkolenie podstawowe w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Szkolenie odbywa się w obiektach szkoleniowych w Braniewie - podał w sobotę szer. Krzysztof Fedak z WMBOT.

W pierwszym dniu ochotnicy wypełniali dokumentację, pobrali umundurowanie z magazynu i przeszli sprawdzian z wychowania fizycznego.

"Decyzję o wstąpieniu do WOT podjąłem z dnia na dzień, chciałem spróbować z wojskiem, zobaczyć, jak to jest i jeśli mi się spodoba, to być może w przyszłości dołączę do służby zawodowej. Przede mną ciężka praca, ale nastawienie mam dobre. Jest we mnie motywacja i wiem, że nie można odpuszczać, nie można załamywać się upadkami, tylko cały czas iść do przodu" - podkreślił cytowany w komunikacie WMBOT 18-letni Bartosz Pepliński z Elbląga.

Wśród nowych terytorialsów są zarówno osoby młode, szczególnie uczniowie szkół średnich i studenci oraz mające już większy bagaż życiowych doświadczeń. Są także i takie, jak chociażby 44-letnia Dominika Klaus, dla której nie jest to pierwsze spotkanie z Wojskami Obrony Terytorialnej. Mieszkanka Olsztyna niespełna dwa miesiące temu wstąpiła do WOT, ale z uwagi na kontuzje musiała przerwać szkolenie. Dziś wróciła, by od podstaw ukończyć szkolenie i złożyć przysięgę.

Przed ochotnikami szesnastodniowe intensywne szkolenie, podczas którego będą zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia służby wojskowej. Szkolenie zakończone zostanie pętlą taktyczną, a ukoronowaniem całej "szesnastki" będzie uroczysta przysięga.

W ubiegłą sobotę w ramach projektu "Wakacje z WOT" przysięgę wojskową złożyło ponad 80 żołnierzy z Warmii i Mazur. Uroczysta przysięga odbyła się w Ełku w obecności wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. 13 sierpnia na terenie jednostki w Braniewie słowa roty przysięgi wypowiedzą kolejni mieszkańcy regionu.

W Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie służy już ponad 3 tys. żołnierzy.