Kolejny krok w programie Narew. Kiedy ruszą inwestycje?

To ważna decyzja, pozwalająca na otwarcie kolejnej fazy programu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu Narew. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, poinformował, że zaakceptował wnioski z prac analityczno-koncepcyjnych dotyczących pozyskania systemu rakietowego Narew od polskiego dostawcy, czyli Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Pociski dla Narwi

Niskokosztowy nie znaczy tani

Pełna polonizacja?

Chronić Warszawę i lotniska

Bardzo ważne jest również to, że program Narew, w budowie którego Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. chce odrywać główną rolę, przewiduje szeroki udział polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz transfer nowoczesnych technologii rakietowych.- Liczymy na to, że poprzez skuteczne negocjacje polski przemysł zbrojeniowy będzie miał potencjał, żeby rozwijać zdolności dotyczące systemu rakietowego - mówił minister Błaszczak podczas spotkania w 3. Regionalnej Bazie Logistycznej.Zgodnie z deklaracjami szefa MON, kontrakt ma być realizowany przez PGZ i ma stanowić ważny element rozwoju krajowego sektora przemysłu obronnego, który ma współpracować z zagranicznym dostawcą kluczowych technologii, obejmujących m.in. pocisk przeciwlotniczy.- Narew to skok technologiczny. Jest to wypełnienie całego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej polskiego nieba. To możliwość rozbudowy potencjału Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pozyskania technologii - skomentował deklarację szefa MON Sebastian Chwałek, prezes PGZ.Program zgodnie z Planem Modernizacji Technicznej ma obejmować zakup kilkudziesięciu wyrzutni i radarów, a także setek specjalistycznych kontenerów i pojazdów.Mariusz Błaszczak powiedział, że system ma się składać z kilkunastu baterii wraz z rakietami. PGZ od dawna zapewnia, że jest gotowa do budowy systemu Narew samodzielnie.Czytaj też: Wiosna sprzyja artylerzystom: 352 mln zł na pociski i rakiety dla artylerii

Z wyjątkiem rakiet, które trzeba będzie kupić w tym programie od zagranicznych partnerów. Inne systemy, włącznie z własnym sieciocentrycznym systemem dowodzenia i kierowania C2 obroną powietrzną oraz radarami, mają być polskie. Nasze zakłady i ośrodki naukowe mają też integrować cały system.Dla wielu polskich zakładów obronnych udział w programie Narew stwarza szanse na inwestycje i skok technologiczny. Program wyceniany jest nawet na 30 mld zł. Tak duże pieniądze przyciągają do Narwi największych światowych producentów rakiet przeciwlotniczych.Jest wśród nich brytyjska część MBDA z ofertą pocisków CAMM, a także amerykański Raytheon, który we współpracy z norweskim Kongsbergiem chce nam sprzedać system NASAMS z wyrzutniami pocisków przeciwlotniczych AMRAAM, a także niskokosztowe pociski przechwytujące SkyCeptor.Do programu włączył się też Lockheed Martin, który wspólnie z europejskim partnerem MEADS proponuje niemieckie pociski Iris-T. Jest również izraelska firma IAI z ofertą systemu obrony powietrznej Barak MX oraz Rafael, z rakietami Python 5 oraz I-Derby.Polska Grupa Zbrojeniowa oraz brytyjski oddział koncernu MBDA proponują naszej armii pociski przeciwlotnicze CAMM jako efektory systemu krótkiego zasięgu o kryptonimie Narew. - Oferujemy Polsce pełen transfer technologii produkcji i know-how rakiet CAMM - zapewnia WNP.PL Adrian Monks, dyrektor MBDA ds. sprzedaży.W 2020 r., podczas kieleckich targów obronnych, firmy zaprezentowały samochód Jelcza z kontenerami pocisków CAMM dla Narwi. Dyrektor Monks zapewnia również Polsce pełen transfer technologii produkcji i know-how rakiet CAMM.Podkreślił, że firma przekaże naszemu krajowi pełną technologię produkcji rakiet CAMM. I rzeczywiście, dla podkreślenia dobrej współpracy z PGZ, MBDA przekazała nam nawet najwrażliwsze dane dotyczące produkcji tych rakiet, dzięki czemu możliwa będzie ich pełna polonizacja.PGZ twierdzi, że oferta współpracy przemysłowej złożona przez MBDA jest warta uwagi, ale ostateczna decyzja o wyborze pocisku jeszcze nie zapadła.- My proponujemy wykorzystanie takiej rakiety i współpracę z partnerem, który zaproponuje rozwiązanie odpowiadające potrzebom wojska - mówi WNP.PL Sebastian Chwałek, prezes PGZ.Komentatorzy, którzy interesują się modernizacją SZ oraz jej problemami, wskazują, że MON, decydując się na przejęcie od MBDA 100 proc. technologii na budowę pocisków CAMM i CAMM-ER oraz Brimstone 2, proponowane nam m.in. jako oręż do niszczycieli czołgów w programie Ottokar Brzoza, potwierdziłby, że nie chodzi mu tylko o ładnie brzmiące nagłówki w gazetach.Pociski 122 mm Feniks, na które podpisano umowę, wciąż nie są w pełni spolonizowane, bo silniki do nich kupujemy z zagranicy. Do tego, kiedy w pandemii złoty osłabł, płacimy za nie o 34 mln zł więcej, niż przy zakupie w 2019 r.Gdyby to była w 100 proc. polska produkcja, to można by za te pieniądze kupić 1,1 tys. rakiet więcej. Zakup pocisków rakietowych CAMM dla Narwi stanowiłby też przeciwwagę dla Spike-ów, które mimo że są produkowane w Polsce od 15 lat, wciąż nie są spolonizowane w 100 proc.Specjaliści wojskowi nie mają wątpliwości, że systemy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu są Polsce potrzebne jak nigdy dotąd. Dwie baterie zakupione w programie Wisła mogą co najwyżej ochronić Warszawę i lotniska, gdzie będą stacjonować żołnierze amerykańscy, czyli Krzesiny i Łask.Wystarczy je rozlokować w Mińsku Mazowieckim i Łodzi. I oczywiście mieć je czym ochraniać przed atakami z powietrza. W Narwi, gdybyśmy mieli do dyspozycji np. 30 baterii, to do 2026 r. mielibyśmy silną obronę przeciwlotniczą.Wraz z systemami przeciwlotniczymi bardzo krótkiego zasięgu Poprad, Noteć i Pilica środki te wzmocniłyby zdecydowanie ochronę nieba nad Polską. Problem w tym, że wciąż nie wiadomo, jak długo jeszcze przyjdzie nam czekać na Narew.