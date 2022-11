Kolejnych 11 Rosomaków wsparcia technicznego dla polskiego wojska

Agencja Uzbrojenia poinformowała w piątek o umowie na kolejnych 11 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak w wersji wsparcia technicznego.

Zawarty 4 listopada kontrakt między reprezentującą skarb państwa Agencją Uzbrojenia a siemianowicką spółką Rosomak dotyczy 11 wozów rozpoznania technicznego Rosomak-WTO. Wartość umowy to 144 mln zł brutto, pojazdy mają zostać dostarczone w latach 2024-25.

Dotychczas wojsko otrzymało 33 pojazdy Rosomaki-WRT. Zostały one dostarczone na mocy wartej 233,5 mln zł brutto umowy z 20 czerwca 2014. Dostawy pojazdów następowały w latach 2016-2018. Wartość umowy nie obejmowała kosztu zakupu Rosomaków w wersji bazowej pochodzących z zasobów wojska i doprowadzonych do wariantu WRT.

Rosomak-WRT to jeden z wariantów Rosomaków wsparcia technicznego, obok ozów pomocy technicznej (także na bazie Rosomaka) i ciężkich kołowych pojazdów ewakuacji i ratownictwa technicznego.

Rosomak WRT, wyposażony m.in. w wysięgnik, jest przeznaczony dla pododdziałów wyposażonych w pojazdy rodziny Rosomak, jego zadania to m. in. wyciąganie pojazdów, które ugrzęzły, udzielanie pierwszej pomocy technicznej, doraźne naprawy, ewakuacja uszkodzonych wozów i przekazywanie danych z rozpoznania technicznego do stanowiska dowodzenia.

Załoga składa się z dowódcy, kierowcy-operatora i dwóch mechaników, w skład drużyny może też wejść sanitariusz.