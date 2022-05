Komisja PE przyjęła raport wzywający UE do większej pomocy dla Ukrainy

Podczas posiedzenia Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony Komisji Spraw Zagranicznych PE europosłowie przyjęli sprawozdanie autorstwa eurodeputowanego PiS Witolda Waszczykowskiego, w którym wzywają UE do większej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Sprawozdanie wzywa do większej pomocy wojskowej dla Ukrainy, która nie tylko broni swojego europejskiego wyboru cywilizacyjnego, ale także broni Unię Europejską przed tzw. rosyjskimi prewencyjnymi operacjami specjalnymi.

Musimy zapewnić więcej środków misjom WPBiO w regionie Partnerstwa. Wzywamy Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do zapewnienia odpowiednich zasobów do centrali misji unijnych, zgodnie z rzeczywistymi wyzwaniami, z jakimi się one borykają - powiedział Witold Waszczykowski.

Zachęcamy również państwa członkowskie do wzmocnienia współpracy z NATO, które zawsze było i pozostaje najpotężniejszym filarem naszego bezpieczeństwa - oświadczył i dodał, że raport zawiera też zalecenie dopilnowania, by misje WPBiO w krajach Partnerstwa Wschodniego działały w ścisłej koordynacji z NATO i polityką otwartych drzwi Sojuszu.

Sprawozdanie dotyczy bezpieczeństwa w obszarze Partnerstwa Wschodniego (PW) oraz roli Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). 63 europosłów zagłosowało za, 9 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Sprawozdanie wzywa do większej pomocy wojskowej dla Ukrainy, która - jak wskazano w dokumencie - nie tylko broni swojego europejskiego wyboru cywilizacyjnego, ale także broni Unię Europejską przed tzw. rosyjskimi prewencyjnymi operacjami specjalnymi.

"Bez wątpienia musimy zapewnić więcej środków misjom WPBiO w regionie Partnerstwa. Wzywamy Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do zapewnienia odpowiednich zasobów do centrali misji unijnych, zgodnie z rzeczywistymi wyzwaniami, z jakimi się one borykają. Zachęcamy również państwa członkowskie do wzmocnienia współpracy z NATO, które zawsze było i pozostaje najpotężniejszym filarem naszego bezpieczeństwa" - oświadczył eurodeputowany i dodał, że raport zawiera też zalecenie dopilnowania, by misje WPBiO w krajach Partnerstwa Wschodniego działały w ścisłej koordynacji z NATO i polityką otwartych drzwi Sojuszu.

Według byłego szefa MSZ państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wszelkie wsparcie sprzętowe krajów PW było zgodne z ich potrzebami i odbywało się we współpracy z planowaniem strategicznym NATO w celu uniknięcia powielania działań. "Sama Unia Europejska również potrzebuje większych nakładów na obronność, aby móc chronić swoje granice przed działaniami ze strony Federacji Rosyjskiej" - podkreślił.

Waszczykowski zwrócił też uwagę, że rozpoznanie zagrożeń związanych z Nord Stream 1 i 2 jest niestety powszechnie dostrzegane dopiero teraz, kiedy szybkie uniezależnienie od dostaw energii z Rosji jest dla wielu partnerów utrudnione.

"Ponadto, biorąc pod uwagę obecną sytuację na Ukrainie, argumentujemy, że powinna tam zostać zainstalowana wojskowa misja WPBiO. Naprawdę żałuję, że trzeba było pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko naszemu sąsiadowi, aby tak wielu zauważyło ten palący problem" - stwierdził eurodeputowany.

Waszczykowski wyraził także nadzieję, że Ukraina kontynuować będzie reformy na jej drodze do członkostwa w Unii Europejskiej i wkrótce uzyska status kraju kandydującego. "Jako państwo, które musi walczyć o swoją niepodległość i integralność terytorialną tylko dlatego, że dąży do demokratycznej przyszłości w UE, Ukraina powinna zdecydowanie zjednoczyć się z europejską rodziną narodów i ją wzmocnić" - podkreślił europoseł.