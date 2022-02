Koncerny zbrojeniowe zyskują na wzroście napięcia międzynarodowego

Konflikt na wschodzie Ukrainy i napięcie w stosunkach politycznych pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi i państwami NATO wpływa bezpośrednio na wzrost wycen giełdowych spółek z branży zbrojeniowej. To właśnie one są bezpośrednim beneficjentem tej sytuacji i wydaje się, że w kolejnych miesiącach otrzymają kolejne lukratywne zlecenia na dostawy broni.

Nerwowe reakcje polityczne, spotkania różnych gremiów wojskowych w siedzibie NATO, liczne dwustronne konsultacje nie zmieniają negatywnego obrazu sytuacji międzynarodowej.



Od czasu zakończenia wojny na Bałkanach, która wybuchła po rozpadzie byłej Jugosławii w Europie nie było otwartego konfliktu militarnego na taką skalę. Nawet zajęcie Krymu i wojna pomiędzy Rosją i Gruzją nie ogniskowały takiego zaangażowania światowych przywódców.



Trudno dziś ocenić prawdziwe intencje rosyjskich władz, ważne jest to, że poziom napięcia jest na najwyższym , z możliwych poziomów. Przy okazji, patrząc na eskalację oczekiwań Rosji kierowanych wobec Ukrainy, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że państwa cywilizowanej części zachodu są praktycznie w tym starciu bezbronne.



Ukraina nie jest częścią NATO, stąd interwencja w obronie państwa członkowskiego nie wchodzi w grę, poza tym nikt się nie kwapi do wysyłania swoich żołnierzy do walki z armią rosyjską. Polityka negocjacji, sankcji dla banków finansujących zakupy wojskowe Rosji, dowódców interwencyjnych oddziałów czy samozwańczych przywódców skonfliktowanych z Kijowem obwodów na wschodzie Ukrainy niewiele zmienią.



Jedyny precyzyjny, celny atak przeprowadzili Niemcy, podejmując decyzję o zaprzestaniu prowadzenia atestacji gazociągu Nord Stream 2. To była efektywna i ostateczna broń, skrywana na ostatni moment. Wydaje się bardziej skuteczna niż wysłanie, jako wsparcie dla armii ukraińskiej, używanych hełmów. Przy czym skoro tą nitką nie płynął jeszcze gaz można przypuszczać, że rosyjskie koncerny zdążyły podpisać kontrakty na sprzedaż do Chin nadwyżek błękitnego paliwa i w sumie nic się nie stało.





- Bez wątpienia najbardziej na tym zamieszaniu i emocjach wojennych skorzystają amerykańskie koncerny zbrojeniowe. Już dziś można było odnieść wrażenie, że w przetargach na dostawę sprzętu wojskowego to firmy ze Stanów Zjednoczonych są lekko faworyzowane - mówi w rozmowie z WNP.PL ekspert Nowej Techniki Wojskowej Dawid Kamizela.

Koncerny zbrojeniowe czekają dobre czasy

- Mają one tę wielką przewagę, że są przede wszystkim dostawcą broni dla najsilniejszej armii świata. Linie produkcyjne są gotowe, produkty technologiczne przetestowane, wszystko jest przygotowane na nowe zamówienia. W obecnej, bardzo napiętej sytuacji militarnej i politycznej nikt nie pyta o offset, zaangażowanie lokalnego przemysłu w kooperację czy nawet o przyszłe serwisowanie sprzętu. Jak się kupuje w takich uwarunkowaniach rynkowych to nawet cena przestaje mieć także decydujące znaczenie - dodaje ekspert.- Poza tym, jak są pewne kłopoty z bieżącą produkcją to przecież można przekazać sprzęt będący w magazynach, a żołnierze amerykańscy i tak mają czym walczyć. General Dynamics dostarczy do naszego kraju czołgi Abrams za 6 miliardów dolarów. Nikt nawet nie powiedział, kto je będzie serwisował, ewentualnie naprawiał. Nikogo te kwestie nie zajmują, a przecież one będą na wyposażeniu wojska przez kolejnych 20-30 lat. Nie tak dawno ogłoszono przetarg na system obrony przeciwlotniczej Narew. Na stole jest oferta brytyjska i amerykańsko-norweska i dziś wydaje się przesądzone, że Raytheon Comp. będzie zwycięzcą ponieważ ma do dyspozycji dowolną ilość rakiet. Anglicy są w dyspozycji kilkuset rakiet a Amerykanie kilkudziesięciu tysięcy - mówi Dawid Kamizela.- W Europie jedynym krajem, który ma podstawy do tego, żeby dyskontować zwiększone zamówienia na broń jest Francja. Francuzi mają dużą ofertę własnego sprzętu i niezależne rozwiązania technologiczne, które zaczynają mieć w obecnej sytuacji duże znaczenie - mówi w rozmowie z WNP.PL ekspert Nowej Techniki Wojskowej Dawid Kamizela.

Gdyby przeanalizować notowania giełdowe największych światowych koncernów w branży zbrojeniowej można odnieść wrażenie, że ich wyceny zyskują na kryzysie wojskowych i politycznych w przeciwieństwie do innych tak zwanych cywilnych działów.



Lockhead Martin odnotował wzrost notowań o ponad 15 procent, Raytheon Technologies podobny wskaźnik, Hooneywell, Thales, General Dynamics, Boeing czy Northrop Grumman jako producent bezzałogowych statków powietrznych zyskały jeszcze więcej.



Podobnie jest z europejskimi producentami, brytyjski Bae Systems, niemiecki Rheinmettal czy francuski producent samolotów Rafal firma Dassault. Bardzo dużo zleceń pozyskało wojskowe ramię koncernu europejskiego Airbus.

Cena nie jest decydującym elementem

To wszystko wydarzyło się na giełdach w ciągu dosłownie ostatnich tygodni.

W przypadku zleceń składanych w tym trudnym okresie cena nie jest decydującym elementem. Liczy się szybkość dostarczenia zamówionego sprzętu. Niektóre państwa negocjują możliwości zwiększenia puli dostaw w ramach wcześniej złożonych zamówień. Napędza to wyniki spółek zbrojeniowych, które na koniec pierwszego kwartału powinny pokazać wyniki znacznie powyżej oczekiwań analityków giełdowych. Zyskują na tym także firmy z branży stalowej, nowych technologii, produkcji optyki czy spółki komputerowe. Trzeba jednak zapytać skąd na te zakupy rządy wygospodarują miliardy euro, dolarów czy złotych?



- Komisja Europejska na ten rok ze względu na wychodzenie gospodarki z pandemii, zawiesiła stosowanie reguł fiskalnych, w tym między innymi reguły 3 procentowego deficytu finansów publicznych. Niemal wszystkie kraje, w tym oczywiście także Polska, zwiększyły w minionych dwóch latach wydatki socjalne i prorozwojowe do takiego poziomu, że już nie ma wolnych środków do wydania. Poprawa koniunktury gospodarczej i zwiększenie wydatków na obronność nie idą jednak w parze. Zaspokojenie strategicznych potrzeb Polski wydaje się nie do końca możliwe do zrealizowania. Nie da się udźwignąć rosnących wydatków wojskowych i prowadzenia rozbudowanej, niezwykle kosztownej polityki socjalnej - mówi WNP.PL główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki.



Czytaj także: Rada Federacji wydała zgodę na użycie sił zbrojnych poza granicami kraju



Możliwe jest również przeanalizowanie możliwości polskiego przemysłu obronnego i skierowanie strumienia wydatków na zamówienia w kraju. Resort obrony narodowej pracuje nad tym i jest to bardzo dobry sygnał. Wydaje się , że mamy także do zaproponowania naszym partnerom z NATO przynajmniej kilka produktów, które obecnie są obiektem dużego zainteresowania rządów.



- W ramach obecnego budżetu MON można spróbować lepiej wykorzystać środki i przeznaczyć więcej pieniędzy na uzbrojenie i wyposażenie polskiego wojska. Trzeba zlikwidować marnotrawstwo i wieloletnie planowanie i zamiast zwiększania wydatków osobowych pomyśleć o sprzęcie dla wojska - przekazał WNP.PL były minister obrony narodowej, senator KO Bogdan Klich



W okresie zaledwie kilku ostatnich tygodni dokonała się wielka zmiana na geopolitycznej mapie Europy. Pandemia, problemy z zaopatrzeniem w gaz ziemny, wysokie ceny nośników energetycznych już nie zaprzątają w całości dyskusji politycznych i gospodarczych. Nikt nie jest w stanie przewiedzieć rozwoju wydarzeń w ciągu najbliższych dni i godzin. Na zamieszaniu, strachu, niepewności , ale także naturalnej potrzebie obrony zyskują najważniejsi gracze czyli międzynarodowe koncerny zbrojeniowe