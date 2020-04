Końcowe próby prototypu przeciwlotniczego systemu Pilica

Kolejne badania prototypu przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego Pilica, które przeprowadzono na poligonie, były ostatnim etapem przed rozpoczęciem badań zdawczo-odbiorczych i pierwszą dostawą dla wojska – poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa.

W najbliższych latach do polskiej armii ma trafić sześć zestawów PILICA.

W skład jednego systemu wchodzi sześć jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, stanowisko dowodzenia, stacja radiolokacyjna, dwa pojazdy transportowe oraz dwa pojazdy amunicyjne.

System jest przeznaczony do obrony stałych i ruchomych obiektów wojskowych i cywilnych przed atakami z powietrza z odległości do 5 km.

Zakładowe (wstępne) badania prototypu Pilicy prowadzono od 30 marca na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Poprzednie próby odbyły się w listopadzie ub.r. Pierwsze dostawy mają nastąpić w roku bieżącym.



"Tegoroczne zgrupowanie poligonowe to ostatni etap weryfikacyjny, polegający na sprawdzeniu wszystkich wymaganych funkcjonalności i współpracy docelowego ukompletowania systemu na poligonie przed wejściem PSR-A Pilica w fazę badań zdawczo-odbiorczych i rozpoczęciem dostaw do jednostek wojskowych" - poinformowała PGZ w komunikacie przekazanym w środę PAP. Grupa podkreśliła, że poprzednia edycja zgrupowania - w listopadzie - "potwierdziła właściwą integrację poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu VSHORAD (obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu)".



"Trwający stan epidemii nie pozostaje bez wpływu na standardowy tryb pracy. Dlatego zgrupowanie w Ustce odbyło się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i w mniejszym gronie niż to było planowane" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes PGZ Andrzej Kensbok. "Formuła, w jakiej realizowany jest program Pilica, to dobry przykład współpracy na linii przemysł-zamawiający-gestor, którego efektem jest stworzenie rozwiązania w pełni odpowiadającego potrzebom Sił Zbrojnych RP. Jestem przekonany, że ten sprzęt doskonale spełni swoją funkcję" - dodał.



Wszyscy uczestnicy zgrupowania poligonowego Pilica, przeszli przedtem testy na koronawirusa oraz zostali wyposażeni w indywidualne środki bezpieczeństwa epidemicznego.



PGZ zapewniła, że współpraca z przedstawicielami wojska oraz właściwa organizacja pracy pozwoliły na spełnienie wszystkich zaleceń wydawanych przez służby sanitarne i państwowe.



Podczas dwutygodniowych badań wstępnych prototypu sprawdzano działanie poszczególnych komponentów systemu przy prowadzeniu ognia do zróżnicowanych imitatorów celów powietrznych. Wykonywano również próby szybkostrzelności praktycznej do poruszającego się obiektu (imitator transportera opancerzonego) oraz strzelania rakietowe z użyciem rakiety Grom.



Sprawdzano również śledzenie celów rzeczywistych. Wykorzystując samolot Su-22 testowano możliwości kierowania, śledzenia i podtrzymania śledzenia dla różnych trajektorii lotu i prędkości oraz sprawdzenia możliwości zwalczania tego typu platform lotniczych przy użyciu kanału rakietowego.



"Jesteśmy przekonani, że po wprowadzeniu zaleceń będziemy gotowi do zgłoszenia gotowości do badań zdawczo-odbiorczych, a co ważniejsze do realizacji dostaw jeszcze w tym roku" - powiedział członek Grupy Hubert Stępniewicz. "Szybkostrzelność, celność, zasięg to oczywiście jedna strona medalu, ale dla nas równie ważne jest potwierdzenie sprawnego działania całego zintegrowanego systemu, co badaliśmy podczas trwającego zgrupowania poligonowego" - zaznaczył.