Konflikt i wściekłość narastają. Czy to koniec Grupy Wagnera?

Grupa Wagnera, prywatna armia rosyjskiego finansisty, zwanego "kucharzem Putina", ma stracić swoją samodzielność. To może też być koniec aspiracji Jewgienija Prigożyna.

Toczona niemal od początku agresji w Ukrainie prywatna wojna Prigożyna z gen. Siergiejem Szojgu, szefem rosyjskiego MON, osiągnęła kulminacyjny moment.

Prigożyn swoją agresywną krytyką rosyjskiego ministerstwa obrony (i osobiście Szojgu) od dawna irytuje wojskowych notabli Putina.

Jest też skonfliktowany z szefem sztabu generalnego armii rosyjskiej Walerijem Gierasimowem, który od niedawna jest bezpośrednim dowódcą sił walczących w Ukrainie.

Przypominamy historię osławionej formacji. To część odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Prigożyn osiągnął tak wysoką i samodzielną pozycję w kraju rządzonym przez dyktaturę.

Jewgienij Prigożyn nie jest też ulubieńcem rosyjskiej armii, gdyż rzucając do boju swoje prywatne oddziały, wywalczył więcej niż źle dowodzone, słabo wyszkolone i pozbawione logistyki regularne wojsko.

Władimir Putin, dla którego zasada "dziel i rządź" to życiowe motto, tolerował ostre wystąpienia Prigożyna przeciwko rosyjskiemu MON i sztabowi generalnemu. Prigożyn długo i uparcie walczył o Bachmut, zajmując ostatecznie niemal całe miasto. Putin zaś traktuje Szojgu jako potencjalnego konkurenta, dlatego podsyca konflikt swojego ministra z Kucharzem.

Odpowiadający bezpośrednio przed Putinem lider grupy ma jednak na Kremlu taki sam wpływ, jak ministrowie spraw zagranicznych i obrony. Rośnie w siłę i może stanowić zagrożenie dla rządów Władimira Putina.

Dotąd unikał bezpośredniej krytyki Putina, ale to się zmieniło. W jednym ze swoich oficjalnych wystąpień telewizyjnych zaatakował administrację Putina twierdząc, że są tam zdrajcy, którzy chcą, aby Rosja przegrała wojnę.

Do tego Prigożyn coraz wyraźniej prze do polityki. Dzięki zaangażowaniu w wojnę przeciwko Ukrainie wzmocnił swoją pozycję. Chce zostać przywódcą partii Sprawiedliwa Rosja.

Spór Prigożyna z rosyjskim MON przybiera na sile. Jest ultimatum, są ambicje

Ze swoją bezkompromisowością i ostrą krytyką nieudolnych dowódców rosyjskiej armii, finansista Grupy Wagnera może chcieć wykorzystać swoją popularność wśród nacjonalistów rosyjskich, by zaprezentować się jako kandydat w wyborach prezydenckich w 2024 r.

Kreml nie zamierza do tego dopuścić. Podważa jego pozycję, by go zdyskredytować. Putin jest przeciwny wzmocnieniu pozycji Prigożyna.

Ostatnio spór Prigożyna z MON przybrał na sile. Rosyjski MON oświadczył, że do 1 lipca wszystkie oddziały ochotnicze muszą podpisać kontrakty z resortem. Ma to pozwolić nadać jednostkom ochotniczym niezbędny status prawny i poszerzyć możliwości rekrutacji.

Prigożyn, który poinformował w połowie czerwca, że otrzymał od Ministerstwa Obrony Rosji rozkaz podporządkowania swoich sił rosyjskiemu dowództwu wojskowemu zapowiedział, że jego ludzie nic nie podpiszą.

Przywódca Grupy Wagnera ocenia, że walki frakcji na Kremlu otworzyły puszkę Pandory, a niektóre działania miały wymknąć się spod kontroli. Prigożyn lansuje tezę, że to niebezpieczne gry powszechne w kremlowskich wieżach niszczą rosyjskie państwo.

- Kiedy pokonamy naszą wewnętrzną biurokrację i korupcję, podbijemy Ukraińców i NATO - zapowiada Prigożyn.

Przedłużający się wewnętrzny konflikt zbliża się prawdopodobnie do rozstrzygnięcia

Pozostaje pytanie: Jak to się mogło stać, że rosyjski oligarcha, współpracownik Putina, mógł zbudować w państwie totalnej dyktatury prywatną, podlegającą tylko jemu armię, która wyniosła go do roli jednego z najważniejszych ludzi w Rosji?

Jaką siłą dysponuje, że może nie liczyć się z konsekwencjami najostrzejszych nawet ataków na resort obrony Rosji i rosyjską armię, a nawet na Putina - w sytuacji, gdy zwykły obywatel za nazwanie "operacji specjalnej" wojną może trafić na 15 lat do łagru?

Aby to wyjaśnić, trzeba cofnąć się trochę w czasie. Grupa Wagnera, prywatna organizacja wojskowa, utworzona została w 2014 r. z inicjatywy Dimitrija Utkina, jako następca Korpusu Słowiańskiego.

Ten były oficer rosyjskiego Specnazu, który odznaczył się w walkach o przejęcie Krymu, używał pseudonimu Wagner. Stąd nazwa grupy, którą przejął jeden z oligarchów powiązanych z Władimirem Putinem, Jewgienij Prigożyn, szef korporacji Moran Security Group (MSG), zatrudniającej m.in. byłych rosyjskich żołnierzy.

Firma miała kontrakt na dostawę cateringu dla rosyjskich żołnierzy, stąd przydomek Prigożyna - "kucharz Putina. Początkowo MSG zajmowała się m.in. odbijaniem statków z rąk piratów i ich ochroną podczas przepływania przez cieśninę Ormuz.

Najemnicy Wagnera pojawili się w 2014 r. na Krymie. Potem "zielone ludziki" z Grupy wspierały działalność separatystów z Ługańska i Donbasu. To oni są też odpowiedzialni za zestrzelenie ukraińskiego Iła-76 w 2014 roku. Brali również udział w szturmie na lotnisko w Ługańsku.

Po zakończeniu walk w Ukrainie Grupa Wagnera znalazła się w Syrii. Władze tego kraju miały zaoferować Prigożynowi 25 proc. udziałów z odbitych pól naftowych. Ponieśli spektakularna klęskę pod Chaszam w lutym 2018 r.

Grupa Wagnera wystawiła tam cztery bataliony piechoty, baterię artylerii, kompanię walki radioelektronicznej, rozpoznawczą i logistyczną.

Wagnerowcy brali udział w wielu konfliktach na świecie

Kiedy Stany Zjednoczone zaatakowały Irak, wagnerowcy zapewniali ochronę transportów towarów i pieniędzy pomiędzy terenami kurdyjskimi a Bagdadem. Ochraniali także odwierty ropy naftowej w Iraku zainstalowane na zlecenie biznesmenów z Rosji.

Potem najemnicy zaczęli pojawiać się w niektórych państwach afrykańskich, gdzie byli zbrojnym ramieniem Kremla, m.in. w Libii, Republice Środkowoafrykańskiej czy Mali.

Na początku 2022 r. Grupa Wagnera utrzymywała w Afryce, w systemie zmianowym (część pełniła służbę, reszta przebywała na rotacji w kraju) kilka tysięcy najemników. W sumie od 2015 r. przez jej szeregi mogło się przewinąć nawet kilkanaście tysięcy ludzi.

W niektórych z tych państw, głównie w Republice Środkowoafrykańskiej, wagnerowcy osiągnęli znaczącą pozycję polityczną i uzyskali duże dochody z wydobycia i handlu surowcami mineralnymi, głównie złotem i kamieniami szlachetnymi.

Zyski z ich wydobycia sięgają nawet 1 mld dolarów. Za te pieniądze Prigożyn finansował rekrutowanie nowych najemników oraz zakupy uzbrojenia. Sytuacja zmieniła się w pierwszym miesiącu wojny z Ukrainą, kiedy wskutek wysokich strat w ludziach i sprzęcie część rosyjskich oddziałów armii regularnej utraciła zdolność do prowadzenia działań ofensywnych.

Oddziały Grupy Wagnera stały się kluczowym elementem rosyjskiej kampanii

Wagner rozpoczął akcję werbunkową byłych ochotników, m.in. usuniętych wcześniej z szeregów za niesubordynację, pijaństwo czy zażywanie narkotyków. Na przełomie marca i kwietnia 2022 r. zgrupowanie liczyło już kilkaset osób.

Wagnerowcy od początku cieszyli się uprzywilejowaną pozycją w rosyjskich szeregach i wyróżniali się na tle armii regularnej pod względem wyszkolenia i wyposażenia indywidualnego, m.in. sprawnie i powszechnie stosowali drony. Wagnerowcy wykazali się również dużą przydatnością w walkach w terenie zabudowanym, zwłaszcza na tle spektakularnych porażek regularnej armii.

Głównym problemem był brak ludzi w jednostkach pierwszoliniowych. Wiosną 2023 r. w batalionach było często po ok. 50 żołnierzy zdolnych do walki. Kreml, wzbraniający się przed ogłoszeniem mobilizacji, podjął decyzję o przeprowadzeniu masowego i zdecentralizowanego werbunku ochotników.

Prigożyn dostał wówczas carte blanche na zaciąg ochotników za stawki przekraczające te oferowane przez wojskowe komendy uzupełnień oraz na masowy werbunek więźniów.

Zaciąg w więzieniach do końca października 2022 r. dał Grupie Wagnera co najmniej 20 tys. nowych najemników, a do połowy stycznia 2023 r. ok. 50 tys. Latem 2022 r. wagnerowcy potwierdzili swoją skuteczność, konsekwentnie prowadząc natarcie w kierunku Bachmutu i Sołedaru.

Liczące do 50 tys. oddziały grupy stały się kluczowym elementem rosyjskiej kampanii, działając na szczególnie trudnych odcinkach frontu. Największą bitwę stoczyli o Bachmut, który stał się symbolem tej fazy wojny. To właśnie wielomiesięczne walki o to miasto, które w większości zajęli, może się też okazać końcem Grupy Wagnera.

Podczas tych walk wagnerowcy zostali poważne przetrzebieni. Większość z nich zginęła w walkach o miasto. Mówi się, że Prigożynowi pozostało najwyżej ok. 10 tys. najemników.

Wagnerowcy ochotników werbują w więzieniach i koloniach karnych

Podczas bitwy pod Bachmutem swoje apogeum osiągnął też opisany wyżej konflikt pomiędzy Sergiejem Szojgu, ministerstwem obrony i Prigożynem, który nie wróży Prigożynowi niczego dobrego.

- Historia działalności tej niesławnej formacji powoli zbliża się tam do końca - oznajmił już w marcu br. rzecznik ukraińskiego Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Serhij Czerewaty.

Podczas inwazji na Ukrainę wagnerowcy dali się poznać z okrucieństwa nie tylko wobec Ukraińców, lecz również w stosunku do żołnierzy rosyjskich, których rekrutowali w koloniach karnych, a nawet na stronach pornograficznych.

Wieści o tym, że traktują ochotników niczym mięso armatnie, trafiła nawet do więzień. Niemożliwe jest już masowe pozyskiwanie "siły ludzkiej" w koloniach karnych, a trwająca cicha mobilizacja nie pozwala na zaciąg za wysokie stawki ochotników na wolnym rynku. Nie ma też żadnej pewności, czy wojsko zgodzi się im dostarczać amunicję.

Pytanie o przyszłość trzonu Grupy Wagnera, skonfliktowanego z wieloma wpływowymi grupami rosyjskiego establishmentu, pozostaje wciąż otwarta. Wkrótce okaże się, czy najemnicy podpiszą lojalkę wobec armii i podadzą się rosyjskiemu dowództwu wojskowemu. A jeśli nie, to co?

Analitycy wojskowi uważają, że jest raczej mało prawdopodobne, aby Kreml dał kierownictwu resortu obrony zielone światło dla całkowitego rozwiązania tej struktury. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie ona nadal wykonywała zadania na Ukrainie. W Rosji jednak wszystko może się zdarzyć.