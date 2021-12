Konflikty były, są i będą. Czy zapobiegniemy globalnej wojnie?

O rywalizacji światowych potęg i co z tego może wyniknąć dla świata, zagrożeniach dla Polski i naszych wyobrażeniach o wojnie oraz o tym, jak trudno pozbyć się ludzkości genu totalnej zagłady WNP.PL rozmawia z Jackiem Bartosiakiem, prawnikiem i publicystą zajmującym się geopolityką i strategią, założycielem think tanku Strategy&Future, byłym dyrektorem Programu Gier Wojennych i Symulacji w Fundacji Pułaskiego oraz Seniorem Fellow w Potomac Foundation w Waszyngtonie.

- Ja nie straszę żadną wojną nuklearną. Mówię o groźbie wojen ograniczonych, w których nikt nie będzie używał broni jądrowej. Z takimi wojnami już mamy do czynienia.- Wojna hybrydowa to nic nowego. Są różne metody pozwalające na zmuszenie kogoś, by zachowywał się tak, jak ja chcę. Dotyczy to także państw i ich społeczeństw. Dziś skuteczny i uciążliwy nacisk nie musi mieć formy jawnej agresji zbrojnej.Nie zawsze trzeba przystawić pistolet do głowy, by zmusić kogoś do robienia tego, co się chcę. Takich możliwości jest wiele. Czasem wystarczy jedynie zrobić negatywną kampanię PR, by trzymać klucz do określonych zachowań w przyszłości.Wojna to narzucenie sprawczości przymusu komuś, kto musi funkcjonować w reżimie groźby. Wojna jest eskalacją, swoistym zarządzaniem eskalacją przemocy lub jej groźbą.- W każdym razie wcale go nie wykluczam.- Ich ocena, że istnieje ryzyko takiej wojny, jest według mnie prawidłowa. Natomiast remedium na te zagrożenie, jakim ma być budowa 300-tys. armii - już nie... Byłoby wspaniałe, gdybyśmy mieli liczną, doskonale uzbrojoną armię, ale obecnie nas na to nie stać.Zdolności wojska nie uzyskuje się zresztą współcześnie liczebnością armii. Do tego trzeba jeszcze czegoś innego niż tylko liczby żołnierzy. Obecna wojna wygląda inaczej, niż 30 lat temu. Zmienił się też jej charakter. Mamy do czynienia z rewolucją technologiczną, informacyjną, które zmieniły organizację sił zbrojnych oraz zarządzanie polem walki.- Głównie przekleństwem. Gdybyśmy mieli sprawne państwo, moglibyśmy nasze położenie lepiej wykorzystywać. Moglibyśmy zbudować silne państwo i tak się zorganizować, by czerpać z naszego położenia profity.- Będziemy zawsze tu, gdzie jesteśmy. Musimy zacząć budować Armię Nowego Wzoru, nowy system obronności, zapewniający bezpieczeństwo na nowy sposób, lepiej dostosowany do zmieniającego się otoczenia geopolitycznego i gospodarczego.Generalnie: zbudować państwo, które zawsze będzie podmiotem w stosunkach międzynarodowych, a nie przedmiotem, w którym prawidłowo będą funkcjonować służby zagraniczne.