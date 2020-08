Koniec Fortu Trump w Polsce. Będzie nowe dowództwo i więcej żołnierzy

We wtorek, 4 sierpnia 2020 r., Mariusz Błaszczak, minister obrony, spotkał się w Krakowie z generałem Jamesem McConvillem, szefem Sztabu Sił Lądowych USA oraz z generałem dywizji Johnem Kolasheskim, dowódcą I Dywizji Piechoty Sił Lądowych USA. Podczas spotkania potwierdzono ulokowanie wysuniętego amerykańskiego elementu struktury dowódczej, jak nazywany jest sztab V Korpusu US Army.

Poza polską jurysdykcją

Bezcenne bezpieczeństwo

Niuanse umowy

Fortu Trump nie będzie

Na mocy porozumień podpisanych przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa, zdecydowano też o zmianie formuły stacjonowania wojsk USA w Polsce z rotacyjnej na trwałą, ale nie stałą. Nadal żołnierze amerykańscy będą zmieniać się co kilka miesięcy.To efekt porozumienia podpisanego jeszcze w 1997 r. pomiędzy NATO a Kremlem, w którym Rosja po upadku Związku Radzieckiego zadbała o swoje interesy. NATO zobowiązało się wówczas do nierozmieszczania w nowych krajach członkowskich broni atomowej, jak i dodatkowych znaczących sił.Uzgodniono też lokalizacje dla planowanej zwiększonej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych. Żołnierze amerykańscy będą poza polską jurysdykcją, a miejsca ich lokalizacji będą miały status eksterytorialny. Polska zgodziła się przekazać Amerykanom kilka własnych obiektów wojskowych, jak np. bazę w Powidzu i część poligonu drawskiego.Podpisanie umowy ma nastąpić niebawem. Wcześniej porozumienie musi zaakceptować Sejm RP i prezydent. Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej (SKON), nie ma wątpliwości co do tego, że z perspektywy Polski to ważny dzień.- To bardzo ważna umowa, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo strategiczne i współpracę z naszym najważniejszym sojusznikiem, jak i naszą pozycję w Pakcie Północnoatlantyckim - mówi WNP.PL- W ten sposób umacniamy pozycję Polski, ale jednocześnie wzmacniamy bezpieczeństwo w całym naszym regionie, czyli Europie Środkowo-Wschodniej. Obecność w Polsce jednego z najważniejszych dowództw amerykańskich V korpusu Wojsk Lądowych, tak ważnego centrum dowodzenia, podnosi w sposób istotny znaczenie Polski i całego naszego regionu - uważa przewodniczący Jach.Jego zdaniem fakt, że w Europie Środkowo-Wschodniej, a konkretnie w Polsce będzie baza dowództwa amerykańskiego oraz żołnierze amerykańscy, których liczba stale rośnie, powoduje, że możemy się czuć bezpieczniejsi.Jednocześnie jest to jasny sygnał dla prezydenta Putina, że Polska jest pełnoprawnym, ważnym członkiem NATO, z pełnymi prawami do takiego traktowania, takimi samymi jak państwa, które od początku są członkami sojuszu.Choć warunki, na jakich Amerykanie będą stacjonować w Polsce, nie różnią się zbytnio od tych, jakie wynegocjowano w Niemczech, Japonii czy Korei Południowej, przeciwnicy PiS uważają, że porozumienie to świadczy o zbytniej uległości Warszawy wobec Waszyngtonu.Polska poniesie dużą część kosztów stacjonowania wojsk amerykańskich. Kwota nie jest jeszcze znana, ale z wielu informacji wynika, że może ona przekroczyć oferowane wcześniej 2 mld dolarów.- To, że będziemy płacić część kosztów za stacjonowanie amerykańskich żołnierze w Polsce nie jest niczym szczególnym. Tak samo jest w innych państwach, w których stacjonują Amerykanie. Jestem jednak pewny, że będzie to taniej i korzystniej, niż gdybyśmy chcieli utrzymywać tam tego rodzaju własne siły zbrojne - uważa Michał Jach.Podkreśla, że Polska potrzebuje konkretnych sił zbrojnych, nie na papierze, dobrze uzbrojonych, intensywnie się szkolących, a to kosztuje. W przypadku, kiedy zadania wykonują Amerykanie, koszty będą o wiele niższe, niż gdybyśmy musieli zwiększyć własny potencjał.Odnosząc się do eksterytorialności baz amerykańskich i wyłączeniu żołnierzy spod polskiej jurysdykcji, Jach przypomina, że przepisy dotyczące eksterytorialności, jak i te wyłączające polską jurysdykcję wobec amerykańskich żołnierzy, to żadna nowość.Takie regulacje zawarte są w porozumieniu o statusie sił zbrojnych USA określających zasady stacjonowania żołnierzy amerykańskich w innych państwach, tzw. SOFSA (Status of Forces Agreement).Zobacz także: Przetarg na symulatory dla wojsk lądowych w zawieszeniu. Kolejny przykład nieskutecznych zakupów

- Nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Polska w 2009 r. podpisała tę umowę - dodaje przewodniczący SKON. Przypomina o tym również gen. Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego WP, uczestnik negocjacji pierwszej umowy o statusie wojsk amerykańskich na terenie naszego kraju i były ambasador w Turcji.- Amerykanie nie podpiszą żadnej umowy, jeśli ich żołnierze nie zostaną wyłączeni spod jurysdykcji narodowej. W tej kwestii jest tylko niewielki margines negocjacyjny - twierdzi.Dotyczy to nie tylko Polski, ale również innych państw, w których są amerykańskie bazy, Niemiec, Włoch czy Korei Południowej.- Zapominanie o tym to szukanie dziury w rozwiązaniach, które są obowiązujące, sprawdzone i przetestowane w innych państwach i dających Polsce poczucie bezpieczeństwa - dodaje Jach.- Obecność amerykańska w Niemczech dała Europie 75 lat pokoju. Mam nadzieję, że obecność amerykańska w Europie, także w Polsce, da nam kolejne dziesiątki, a może jeszcze więcej lat pokoju - mówi.Uważa, że tylko armia amerykańska jest w stanie zagwarantować umiarkowanie w agresywnej polityce Rosji. Z Niemiec ma być wprawdzie wycofanych 14 tys. żołnierzy amerykańskich, jednak znaczna część z nich pozostanie w Europie.- Osobiście chciałbym, aby pozostali wszyscy. Dla mnie nie jest aż tak ważne, czy będą oni w Belgii, czy we Włoszech. To jest sprawa drugorzędna. Taka jest polityka rządu amerykańskiego. Ważne, że część żołnierzy amerykańskich zostanie skierowana do Polski. My na tym skorzystamy, ale i więcej żołnierzy amerykańskich będzie w Europie - konkluduje Jach.Polska od lat stara się wynegocjować porozumienie o stacjonowaniu dodatkowych kontyngentów wojsk US Army. Chodziło o to, by wojska te stacjonowały w Polsce na stałe.Planowano, że w Polsce powstanie stała baza amerykańska. Miała się nazywać Fort Trump. Na jej budowę chciano przeznaczyć 2 mld dolarów. Początkowo mowa była o dywizji wojsk lądowych, potem o brygadzie. Jednak radość z deklaracji, że jesteśmy blisko osiągnięcia porozumienia w tej sprawie, nie trwała długo.Mark Esper, minister obrony USA, od początku studził entuzjazm wierzących w powstanie stałej bazy w Polsce. Wskazywał jedynie na możliwość rotacyjnej, a nie stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.Z 14 tys. żołnierzy, którzy opuszczą Niemcy, prawie połowa wróci do USA. Reszta trafi do Włoch i Belgii. Dziś jest już jasne, że żaden Fort Trump w Polsce nie powstanie. Ma za to trafić do Polski kolejny tysiąc żołnierzy amerykańskich. W sumie będzie ich ok. 5,5 tys. żołnierzy.Trudno jednak określić, kiedy do nas przyjadą. Nie do końca też jest pewne, czy rzeczywiście tak będzie. Sceptycy wskazują, że w przypadku przegranej Trumpa w wyborach ustalenia te mogą się zmienić.