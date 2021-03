Koniec i to migiem. Jedną decyzją znika legenda lotnictwa

Dzisiejsza informacja jest lakoniczna: rosyjski, państwowy konglomerat Rostec ogłosił, że tworzy jedno korporacyjne centrum budowy samolotów ZAK. Skonsoliduje zarządzanie wszystkimi biurami projektowymi samolotów. Rosyjscy specjaliści nie mają wątpliwości – w praktyce oznacza to m.in. koniec jednej z legend radzieckiego, a później rosyjskiego lotnictwa, czyli biura MiG-a.

Dlaczego specjaliści uważają, że połączenie biur oznaczać będzie koniec zatrudniającego prawie 12 tys. pracowników MiG-a?Z desek biura konstrukcyjnego tej firmy zeszło wiele zaskakujących w swoim czasie świat świetnych i wyjątkowych konstrukcji. Należały do nich m.in. MiG 15, który bardzo dobrze spisywał się w wojnie koreańskiej czy opracowany w 1960 roku MiG 21 – przez długie lata najpopularniejszy myśliwiec Układu Warszawskiego. Lotniczą legendą stał się także MiG 25, najszybsza w historii seryjna maszyna przechwytująca (jej prędkość maksymalna wynosiła 2,83 Ma).Do dziś w wielu armiach służy opracowany w 1984 roku MiG 29 (posiadają go także nasze siły zbrojne) i jego wersja rozwojowa z 2007 roku - MiG 35.Problem, że żaden z później opracowanych przez MiG-a samolotów nie spotkał się już z dużym zainteresowaniem rynku. Co prawda na zakup aż 110 MiG-ów 53 zdecydowały się Indie, ale to raczej wynik rosnącej presji ze strony Chin w Tybecie i potrzeby gwałtownego dozbrojenia. Po prostu: żaden inny producent nie był w stanie dostarczyć względnie szybko tak dużej liczby maszyn.Tyle że kontrakt z Indiami uznawany jest za „łabędzi śpiew” MiG-a. Dość powiedzieć, że rosyjskie siły powietrzne wolą konstrukcje Suchoja.Czemu to jednak MiG typowany jest na firmę, która zniknie? Jego słabością jest to, że konkuruje z dużo lepiej mającym się obecnie Suchojem. Samoloty od tego producenta uważane są za nowocześniejsze i lepiej dostosowane do aktualnych potrzeb lotnictwa wojskowego.