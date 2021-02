Koniec ważnego etapu programu OCEAN 2020. Pracami kierowała spółka z Gdyni

Międzynarodowe konsorcjum odpowiedzialne za ogólnoeuropejski projekt OCEAN 2020 (Open Cooperation for European mAritime awareNess) poinformowało o sfinalizowaniu z końcem 2020 r. prac nad jednym z przedsięwzięć prowadzonych w ramach tzw. pakietów roboczych pod nazwą Human Factor, którymi kierował gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, polski uczestnik tego konsorcjum.

„Niszczyciel” min morskich

Zaproszenie do udziału w programie OBR CTM jest uznaniem dla dotychczasowych prac i doświadczeń zdobytych przy projektowaniu systemów dowodzenia, wykorzystywanych np. w polskiej marynarce wojennej. Polska w projekcie OCEAN 2020 uczestniczy już od dwóch lat.Budżet projektu, który jest finansowany w ramach prac przygotowawczych Unii Europejskiej i wdrażany przez Europejską Agencję Obrony, wynosi 35 mln euro. Jego celem jest zwiększenie potencjału bezzałogowych platform powietrznych, nawodnych oraz podwodnych w prowadzeniu rozpoznania i monitorowania środowiska morskiego na wodach terytorialnych Unii Europejskiej.Oprócz udział w projekcie OCEAN 2020 Centrum Techniki Morskiej bierze udział w projekcie (MLM Modular Lightweight Minesweeping). W pierwszej jego edycji, w latach 2011-2014, gdyńska spółka odpowiadała za budowę demonstratora technologii autonomicznego systemu niszczenia min morskich, holowanego przez autonomiczną platformę nawodną.W obecnej, drugiej już edycji programu MLM II, CTM pracuje nad przekształceniem modułowych systemów przeciwminowych z demonstratorów technologii w prototypy.Gdyńska spółka uczestniczyła też w projekcie Buried Mines (BURMIN), prowadzonym w latach 2013-2017, który miał wyeliminować luki technologiczne systemów wykorzystywanych do wykrywania i neutralizacji dennych i zakopanych min morskich, a także określeniu wspólnych standardów dla systemów bezzałogowych wykonujących te zadania.CTM odpowiadało za opracowanie podwodnej platformy stabilizowanej względem dna morskiego, która była wyposażona w czujniki magnetyczne i elektromagnetyczne i była gotowa do zainstalowania innych czujników, w tym czujników hydroakustycznych.