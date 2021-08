Konkurs na drony dla wojska rozstrzgnięty. Minister zapewnia o kontynuacji

Konkurs na bezzałogowe systemy powietrzne i morskie będzie kontynuowany i organizowany cyklicznie – zapowiedział w środę szef MON Mariusz Błaszczak, który nagrodził autorów 12 projektów dronów rozpoznawczych, bojowych i amunicji krążącej.

Zorganizowany przez resort obrony, wspólnie z uczelniami wojskowymi, konkurs był skierowany do podchorążych i cywilnych studentów oraz doktorantów uczelni wojskowych.

Wartość nagrody głównej każdej z kategorii - dronów rozpoznawczych, bojowych i amunicji krążącej - wyniosła po 50 tys. zł.

"To imponujące, że w stosunkowo krótkim czasie - mieliśmy jeszcze do czynienia z pandemią - zbudowaliście i przetestowaliście te konstrukcje" - powiedział minister obrony, wręczając w środę w warszawskiej Wesołej nagrody autorom zwycięskich prac. "Nie zatrzymujcie się, rozwijajcie swoje zdolności, a my zapewnimy, żeby potencjał, który w was drzemie mógł być wykorzystamy dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Wykorzystamy to, co skonstruowaliście" - zapewnił.



Zapowiedział, że konkurs będzie kontynuowany i organizowany cyklicznie. Konkurs na powietrzne i morskie bezzałogowce do celów rozpoznawczych i bojowych MON ogłosiło 31 grudnia 2020 r. Uczestniczyły w nim zespoły z Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej. W pierwszym etapie zgłoszono 38 projektów.



W kategorii dronów rozpoznawczych nagrodzono bezzałogowy statek powietrzny Kompanix przeznaczony do rozpoznania obrazowego i przedłużenia łączności, opracowany przez zespół z AWL; zasilany energią z ogniw fotowoltaicznych bezzałogowy system morski Delta Perseis do patrolowania obszaru morskiego, oraz identyfikacji obiektów; opracowany przez AWL Heron - którego można użyć do rozpoznania terenu przy akcjach poszukiwawczo-ratowniczych na lądzie i morzu. Ma zasięg do 8 km, może pozostać w powietrzu przez 80 minut. Heron, wyposażony w wykrywacz metalu i znacznik farbą, może zostać wykorzystany w rozpoznaniu zapór minowych, ułatwiając zadanie saperom. Nagrodę zdobyły także opracowane przez zespoły z WAT Solarpower - zasilany fotowoltaicznie motoszybowiec rozpoznania obszernych terenów - i Asler - autonomiczny BSP do wykrywania emiterów fal radiowych.



Pierwsze miejsce w tej kategorii zdobyły ex aequo: Neogobius 1 wielozadaniowy bezzałogowy system morski skonstruowany przez zespół z Akademii Marynarki Wojennej oraz zbudowany przez zespół z WAT autonomiczny pojazd morski Azor, przeznaczony do wykrywania obiektów podwodnych, badania dna i holowania.



W kategorii dronów bojowych zwyciężyły opracowany na WAT Krokodyl przeznaczony do wsparcia wojsk z powietrza i zdolny do działań autonomicznych; skonstruowany w LAW w Dęblinie Killer, którego głównym zadaniem jest rażenie przeciwnika przy użyciu amunicji krążącej oraz rozpoznanie pola walki; oraz Legion - opracowany przez zespół z WAT wielozadaniowy aparat latający zdolny do działań samodzielnych lub w roju.