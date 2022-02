Kontrakt na drony w 2022 r. Co dostanie wojsko w programie Gladius?

Jak dowiedział się WNP.PL, wkrótce poznamy decyzje dotyczące programów dronowych, zapowiedzianych przez Mariusza Błaszczaka pod koniec 2021 r. Jest wśród nich zakup dużej liczby tzw. amunicji krążącej. W 2017 r. MON podpisało umowę na zakup tysiąca takich minidronów - kamikadze produkowanych przez Grupę WB. Pozyskano 100 sztuk. Będzie dokładka?

Przypomnijmy tę korespondencję, bo jest ważna dla tematu, choć politycy PiS nie odnoszą się do prawdziwości poszczególnych maili, twierdząc, że to element dezinformacji i manipulacji.



Niektórzy jednak potwierdzili ich autentyczność. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, w wywiadzie dla Interii powiedział, że z punktu widzenia historyków to bardzo dobrze, że maile ujrzały światło dzienne. Dlatego przy ich cytowaniu rzadko już używane jest zastrzeżenie „rzekomo”.

W jednym z maili minister Dworczyk komentuje zamówienie w 2017 r. przez MON w PGZ bezzałogowców za cenę 800 mln zł. Miał to być, jak wynika z dalszej części korespondencji, jeden z przykładów niekompetencji, nieudolności i wyrzucania milionów w błoto, towarzyszących zakupom w wojsku.

Dociekliwość posłów

Tajne bezzałogowce poszukiwawczo-uderzeniowe

Natomiast testy Warmate wyszły świetnie. Mimo to, ich zakup Antoni Macierewicz zablokował, tłumacząc, że nie będzie - jak czytamy w mailach - kupował od "prywaciarza" . Dopiero, kiedy w mediach pojawiły się komentarze o kolejnej niespełnionej obietnicy, na szybko kazał nabyć 100 sztuk.Dworczyk przypomniał też, że Warmate kupowane są przez wiele krajów, które prowadzą wojnę i oceniane są jako lepszy produkt niż odpowiedniki izraelskie czy amerykańskie. Pojedynczy samobójczy system Warmate kosztuje ok. 100 tys. zł, ppk Javelin czy Spike LR-1 – od 700 do 900 tys. zł.Pytania posłów dotyczyły powodów, które wpłynęły na rezygnację z dalszych zakupów amunicji krążącej Warmate i ewidentnie preferencyjne traktowanie produktów PGZ, mimo że według testów drony - kamikadze klasy Warmate sprawdziły się lepiej. Pytano też o szanse na odblokowanie kupna kolejnych systemów tego typu, zgodnie z zawartą umową.MON, zwyczajowo, odpowiedziało krótko i po wojskowemu. - "Uprzejmie informuję, że do Sił Zbrojnych RP dostarczono 10 zestawów (100 szt.) dronów uderzeniowych krótkiego zasięgu systemu Warmate" - napisał Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON.Jednocześnie poinformował, że minister obrony narodowej 29 grudnia 2021 r. publicznie zapowiedział zakup amunicji krążącej dla SZ RP w 2022 r. Posłowie dowiedzieli się, że w efekcie przeprowadzonego w 2020 r. Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych opracowano Wymagania Operacyjne (dokument niejawny), w których zdefiniowano docelowe ilości i terminy wprowadzenia do SZ RP bezzałogowców różnych klas i kategorii.

W grudniu 2021 r. minister Błaszczak publicznie zapowiedział zakup kilkuset sztuk amunicji krążącej dla Sił Zbrojnych RP w 2022 r., a także kupno dodatkowych zestawów bezzałogowych statków powietrznych FlyEye.



Nie wiadomo jednak, jaką amunicję krążącą i od kogo chce kupić MON. W Centralnych Planach Rzeczowych nie jest określana nazwa oraz konkretny typ sprzętu planowanego do pozyskania.

Informacja, że wojsko chce kupić amunicję krążącą w programie Gladius, znalazła się niespodziewanie w Planie Modernizacji Technicznej do 2035 r., który jest tajny. Minister Błaszczak powiedział, że w ramach tego programu wojsko jako amunicję krążącą chce zakupić bezzałogowce poszukiwawczo-uderzeniowe.

Albo WB, albo zagranica

Czekając na decyzje

Zapowiedź wywołała spekulacje, o jaki konkretnie sprzęt może chodzić. Wskazywano, że może to być kontynuacja, a nawet rozszerzenie zakupów amunicji krążącej Warmate.Jak dotąd konkurencja w tym segmencie na polskim rynku jest niewielka. Od 2017 r. rozwojem trzeciej generacji systemu amunicji krążącej pn. DragonFly zajmują się specjaliści z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia i Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 z Bydgoszczy. To nosiciel głowic bojowych pionowego startu i lądowania w układzie quadrocoptera.W 2017 r. polsko-polska rywalizacja zakończyła się zamówieniem niewielkiej partii konkurencyjnego wobec DragonFly systemu Warmate na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Na przestrzeni ostatnich lat system DragonFly zmienił się i stał się bardziej uniwersalny.Specjaliści uważają jednak, że amunicja poszukiwawczo-uderzeniowa dla Gladiusa to coś innego niż Warmate, nazywany inteligentnym systemem do rażenia celów. Wojsko chce w nim pozyskać prawdopodobnie system znacznie większy, z jeszcze mocniejszą głowicą niż Warmate czy DragonFly.Czy to znaczy, że amunicję poszukiwawczo-uderzeniową kupimy za granicą? Nie znamy dokładnie danych tych systemów, może się więc okazać, że wpisuje się w nie Warmate 2, o długości 2,5 m i wadze 30 kg, który może przebywać w powietrzu 2 h i przenosić 5-kilogramową głowicę bojową z prędkością 150 km/h.Dlaczego Warmate nie miałby być kupowany? Grupa WB produkuje, dostarcza do SZ RP i eksportuje amunicję krążącą, czym nie mogą pochwalić się inne firmy. Konkurencji dla Warmate w kraju raczej nie widać.- W przypadku Warmate mamy do czynienia z systemem, który jest produkowany seryjnie, to nie jest żaden prototyp, przeszedł całą procedurę i oficjalnie został wprowadzony do uzbrojenia Polskich Sił Zbrojnych i sprawdził się w walce. Został już dostarczony do kilku odbiorców zagranicznych, w tym do państw należących do NATO - mówi WNP.PL Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.- Trudno sobie wyobrazić, że zagraniczny nabywca kupując system, nie dokonał wcześniej porównania z podobnymi na rynku i nie przeanalizował najlepszej relacji koszt-efekt - dodaje prezes. Dlatego Grupy WB nie martwią ewentualne testy porównawcze z innymi rodzajami amunicji tej klasy.- Jeśli tylko będzie potrzeba i możliwość przedstawienia naszej amunicji krążącej do prób, to chętnie na to przystaniemy i dostarczymy wojsku wszystkie systemy, które produkujemy - zapewnia Piotr Wojciechowski.Analitycy uważają, że Wojsko Polskie najprawdopodobniej zakłada pozyskanie kilku rodzajów amunicji krążącej, przynajmniej trzech typów. Zapowiedzi MON potwierdzają, że potrzeba posiadania takich systemów w dużej liczbie i różnych typów została dostrzeżona.