Kontrakt Raytheona na rakiety Block III. Opcja dla Miecznika?

W nowy 2022 r. Raytheon Missiles & Defense, dział firmy Raytheon Technologies, wchodzi z kontraktem o wartości 578 mln dolarów na modernizację 269 pocisków Standard Missile-2 (SM-2) w wersjach SM-2 Block IIIAZ, Block IIIA, IIIB. Nie wykluczone, że pociski te okażą się dobrą opcją dla polskich fregat budowanych w programie Miecznik.

Zwalczanie szybkich celów

Dobre dla fregat

- SM-2 nieprzerwanie stanowi najwyższej klasy okrętową broń przeciwlotniczą dla marynarek wojennych wielu państw na świecie. Jeśli chodzi o nasz własny kraj, pociski SM-2 zapewnią ochronę okrętów Marynarki Wojennej USA i ich załóg co najmniej do 2035 roku - zapewnia Kim Ernzen, wiceprezes działu systemów morskich w Raytheon Missiles & Defense.Podkreśla, że mogą one zwalczać pociski przeciwokrętowe i samoloty z odległości ponad 166 km na pułapie 19,8 km. Zostały one wszechstronnie przetestowane podczas tysięcy pomyślnych odpaleń przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach.Dzięki modyfikacjom układu sterowania, radiolokacyjnego systemu celowniczego, głowicy naprowadzającej oraz zastosowaniu nowego silnika, pociski Block, mogą zwalczać przeciwokrętowe pociski rakietowe nowej generacji.Warianty SM-2 Block IIIA i IIIB pozwalają na zwalczanie szybkich i wysoce manewrowych celów. Pociski w wersji Block IIIB są też wyposażone w autonomiczny układ namierzania celów w podczerwieni.Jeśli testy najnowszej wersji tych pocisków zakończą się pomyślnie, to, jak twierdzą specjaliści, systemy SM-2 mógłby trafić na uzbrojenie nowych fregat budowanych przez Polskę w programie Miecznik, dla których systemy rakietowe stanowią zasadnicze uzbrojenie.Obecnie pociski tego typu, obok US Navy, używane są przez marynarki wojenne Niemiec, Grecji, Turcji oraz Stanów Zjednoczonych. Chce je też kupić kolejnych siedem państw. Modułowa konstrukcja pozwala na ich instalację na dowolnej platformie o odpowiedniej wyporności. Dobrze sprawdza się na okrętach klasy fregata.Zobacz też: Wojsko dostanie wreszcie drony klasy mini i to produkowane w Polsce Jej rozmiary pozwalają bowiem na przenoszenie większej liczby uzbrojenia rakietowego, niż np. mniejsze korwety, okręty obrony wybrzeża czy eskortowe.Przypomnijmy, że model wyrzutni Mk 41 wraz z pociskiem Block 2 zaprezentowano podczas Targów Obronnych w Kielcach na stoisku Griffin Group S.A. we wrześniu 2021 r.Możliwe, że pociski klasy Block brane będą pod uwagę przez oferentów trzech projektów koncepcyjnych platform okrętowych wraz z zintegrowanymi systemami walki, złożonych przez konsorcjum PGZ-Miecznik do oceny i wyboru przez Ministerstwo Obrony Narodowej.