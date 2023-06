Kontrofensywa Ukraińców już trwa? Zaskakujące doniesienia z frontu

Amerykański dziennik Washington Post, powołując się na ukraińskich żołnierzy, podał, że rozpoczęła się długo oczekiwana ukraińska kontrofensywa. Ukraińcy powstrzymali się jednak od wydania oficjalnego oświadczenia o rozpoczęciu kontrofensywy. Twierdzą, że to tylko aktywna obrona.

Amerykańskie media podały informacje o rozpoczęciu ukraińskiej kontrofensywy. Podobna jest narracja Kremla. Kijów temu zaprzecza.

Ukraińskie służby pomagają mieszkańcom zalanych terenów po przerwaniu tamy w Nowej Kachowce. W Chersoniu ewakuacja odbywała się pod rosyjskim ostrzałem.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest oburzony informacjami amerykańskiej prasy, jakoby USA wiedziały 3 miesiące przed akcją od europejskiej służby, iż grupa ukraińskich nurków planuje wysadzenie Nord Stream 2.

W wielu miastach na Ukrainie znowu zawyły syreny. Rosjanie zaatakowali obiekty wojskowe i ukraińską infrastrukturę dronami szturmowymi Shahed oraz balistycznymi pociskami manewrującymi Kh-101/Kh-55.

Nieprzyjaciel zaatakował też jeden z obiektów cywilnych w obwodzie czerkaskim dwoma pociskami Kalibr znad Morza Czarnego. Podczas ataku wystrzelono do 16 szturmowych UAV i sześć powietrznych pocisków manewrujących.

Jak donosi Ukrinform, Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyły 4 pociski manewrujące Kh-101/Kh-55, 10 dronów szturmowych Shahed-136/131, Lancet oraz cztery UAV poziomu operacyjno-taktycznego Orlan-10.

Według zachodnich mediów w rejonie na południowy wschód od Zaporoża rozpoczęła się ukraińska kontrofensywa. Atakom przewodzą brygady wyszkolone i wyposażone przez państwa zachodnie.

Ofensywne działania Ukraińców potwierdzają także białoruskie oraz rosyjskie władze. Od kilku dni trwają też ataki Ukraińców na rosyjskie flanki pod Bachmutem.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar poinformowała, że wojska ukraińskie prowadzą aktywną obronę. Odnosząc się do informacji o kontrofensywie sił ukraińskich i walk w rejonie miasta Bachmut w obwodzie donieckim, wyjaśniła, że operacja obronna obejmuje wszystko, łącznie z działaniami kontrofensywnymi.

Rosjanie chcą informacjami o ukraińskiej kontrofensywie ukryć przegraną w Bachmucie

Na niektórych obszarach siły ukraińskie przechodzą do działań ofensywnych. Nacierające oddziały użyły do ataku na rosyjskie pozycje części zachodniego sprzętu, w tym niemieckich czołgów Leopard 2. Rosjanie aktywnie się bronią. Po przerwaniu pierwszej linii obrony przez Ukraińców skutecznie kontratakowali.

Zdaniem wiceminister Maliar Rosjanie ujawniają informacje o kontrofensywie, bo muszą odwrócić uwagę od klęski w rejonie Bachmutu.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną informuje, że siły ukraińskie przeprowadziły ograniczony, ale dość znaczący atak w zachodnim obwodzie zaporoskim. Siły rosyjskie najwyraźniej obroniły się przed tym atakiem i podobno odzyskały swoje pozycje zajmowane na początku ukraińskiego ataku 8 czerwca.

Według niektórych rosyjskich blogerów siły ukraińskie zaatakowały wzdłuż linii Mała Tokmachka-Połohy w celu przebicia się przez rosyjską linię obronną między Robotynem a Wierbowem, ok. 15 km na południowy wschód od Orichiwa.

Rosyjskie ministerstwo obrony pochwaliło elementy Południowego Okręgu Wojskowego za skuteczne wykorzystanie przez siły rosyjskie systemów walki elektronicznej (EW), wsparcia powietrznego i min lądowych przeciwko siłom ukraińskim, dzięki czemu odparły atak i odzyskały utracone pozycje. Ukraińcy utracili w tych natarciach zachodni sprzęt.

Działający na okupowanym południu Ukrainy ruch oporu Atesz poinformował, że kolejny już pułk stacjonujący w okolicach Melitopola dezerterował. Ze 128 żołnierzy zostało jedynie 43.

Woda z przerwanej tamy w elektrowni w Kachowce zalała tereny o powierzchni ok. 600 km²

Huk wybuchów towarzyszy ewakuowanym mieszkańcom Chersonia. Ostrzeliwuje ich rosyjska artyleria. Jedna osoba zginęła, a 6 zostało rannych. W trakcie ewakuacji Chersonia z wizytą w mieście był prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Skrytykował organizacje międzynarodowe. Jego zdaniem, jeśli w miejscu katastrofy nie ma międzynarodowych służb, to one nie istnieją albo nieudolnie działają.

Ukraińskie służby starają się pomóc mieszkańcom na zalanych terenach okupowanych przez Rosjan, ewakuując ich. Ubezpieczają ich drony, które dostarczają mieszkańcom wodę i inne potrzebne rzeczy.

Władze obwodu chersońskiego informują, że poziom wody na zalanych terenach sięga średnio 5,6 m. Zalanych zostało 600 km². To więcej niż powierzchnia całej Warszawy. W strefie zagrożenia są domy 42 tys. Ukraińców.

Ukraińskie władze informują, że Rosjanie w zajętych przez siebie miejscowościach nie ewakuują mieszkańców zalanych terenów. Wyrzucają ich z domu, strzelają do ludzi ewakuowanych przed powodzią.

Duża część zalanych wodą terenów jest pod rosyjską okupacją. Jak podaje Instytut Studiów nad Wojną, powódź spowodowana wysadzeniem tamy w Nowej Kachowce uszkodziła też rosyjskie pozycje obronne, rozbudowywane i fortyfikowane w ostatnim czasie. Wody Dniepru niosą ze sobą dużą liczbę min.

Przerwanie tamy w Kachowce stwarza zagrożenie dla zaporoskiej elektrowni jądrowej

Brytyjski Financial Times komentując zniszczenie tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce, zwraca uwagę, że choć nie ma jednoznacznego dowodu na odpowiedzialność Rosji za tę dywersję, każda analiza musi prowadzić do wniosku, iż to ona miała na tym znacznie więcej do zyskania niż Ukraina, której komplikuje to zaczynającą się kontrofensywę.

Prezydent Ukrainy odniósł się do ustaleń The Washington Post, który opierając się na dokumentach ujawnionych w sieci przez żołnierza Gwardii Narodowej Jacka Teixeirę, podał, że USA otrzymały informacje od europejskiej służby, iż grupa ukraińskich nurków planuje wysadzenie Nord Stream 2.

Według mediów wywiad amerykański otrzymał te informacje trzy miesiące przed tym, jak doszło do sabotażu Nord Stream 2 we wrześniu 2022 roku. W ataku miał uczestniczyć Kijów. Nurkowie mieli podlegać bezpośrednio naczelnemu dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generałowi Wałerijowi Załużnemu.

- Pokażcie dowody - skomentował Zełenski. Oświadczył, że Ukraina nie ma nic wspólnego z atakiem z września ubiegłego roku i niczego takiego nie zrobiła. - Ja jestem prezydentem i to ja wydaję rozkazy - przypomniał Zełenski.

Poziom wody w zbiorniku, którego używano do chłodzenia reaktorów elektrowni atomowej w Zaporożu w Ukrainie, spadł poniżej krytycznego progu 12,7 metra - poinformowała Francuska Agencja Prasowa, powołując się na słowa operatora zapory. Oznacza to, że niemożliwe jest chłodzenie reaktorów za pomocą wody z tego źródła. Sytuacja ta to pokłosie wysadzenia przez Rosjan zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce.