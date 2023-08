Kontrofensywa ukraińska traci tempo. Rozszalała się za to wojna dronów

Potężne uderzenie Rosjan na Ukrainę z powietrza. Ukraińcy z kolei zaatakowali dwa kluczowe mosty drogowe Czonhar oraz Heniczesk łączące Krym z obwodem chersońskim. Według analityków, to część działań ukraińskich obrońców mających odciąć wojska rosyjskie od zaopatrzenia.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Ukraińska kontrofensywa na południu, która - jak się wydawało - po wielu dniach zastoju w końcu ruszyła, znowu ugrzęzła na kolejnej linii rosyjskiej obrony.

Tylko w niedzielę wojska rosyjskie wystrzeliły 70 pocisków Kindżał i Kalibr oraz dronów na wschodnią Ukrainę. Ukraińcy większość zestrzelili.

ONZ przestrzega: Bębny wojny nuklearnej znów biją, a nieufność i podziały narastają. Nuklearny cień, który spadał na świat w okresie zimnej wojny znów się pojawił.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie prowadziły działania ofensywne na kierunku Berdiańsk (obszar zachodni doniecko-wschodni obwód zaporoski) i Melitopol (zachodni obwód zaporoski).

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że siły rosyjskie odparły ukraińskie działania ofensywne w pobliżu Bachmutu.

Szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy (GUR) gen. Kyryło Budanow stwierdził w wywiadzie opublikowanym 5 sierpnia, że siły ukraińskie posuwają się szybciej wokół Bachmutu niż na południu Ukrainy, gdzie Rosjanie silnie ufortyfikowali swoje pozycje obronne, co utrudnia ukraińską ofensywę.

Amerykanie ukraińskie działania na wschodzie i południu kraju nazywają ciężką harówką, bo każdy zdobyty kilometr, każda zdobyta wieś wymagają gigantycznych wysiłków.

Obecnie ukraińskie wojska starają się odcinać rosyjskie oddziały od zaopatrzenia, neutralizować ich działania, wykonać przejścia w pola minowych, by przejść ponownie do natarcia.

Siły rosyjskie przeprowadziły działania ofensywne wzdłuż linii Kupiansk-Swatowe-Kreminna, w pobliżu Bachmutu, wzdłuż linii Awdijiwka-Donieck.

Rosjanie polują na ukraińskie pociski Storm Shadow. Dostali ich nowa partię

W nocy z 5 na 6 sierpnia Rosjanie przeprowadzili pierwszą, a 6 sierpnia drugą serię uderzeń rakietowych i bezzałogowych na Ukrainę, jedne z największych w ostatnich miesiącach.

W pierwszym uderzeniu wystrzelono z 14 pocisków manewrujących Kalibr i trzy pociski balistyczne wystrzeliwane z powietrza Kh-47 Kindżał, a siły ukraińskie zestrzeliły 12 pocisków manewrujących Kalibr.

W drugim uderzeniu, w niedzielę, Rosjanie wystrzelili 70 pocisków Kindżał i Kalibr oraz drony na wschodnią Ukrainę. Ukraińcom udało się zestrzelić 30 rakiet i 27 dronów.

Reszta trafiła w cel. Bomba kierowana spadła m.in. na centrum krwiodawstwa w Kupiańsku, w rejonie Charkowa są zabici i ranni. Jednym z głównych celów ataku było lotnisko Starokostiantynów w obwodzie chmielnickim.

Według rosyjskich miliblogerów Ukraińcy przechowują tam dostarczane z zagranicy pociski, w tym pociski manewrujące Storm Shadow. To jedyna baza, w magazynach której znajdują się te pociski. ISW nie zauważył jednak żadnych dowodów potwierdzających te przypuszczenia.

Rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ihnat podał 6 sierpnia, że ukraińska obrona powietrzna przechwyciła i zniszczyła od początku wojny 3,5 tys. celów powietrznych.

Wśród nich było 350 rosyjskich stałopłatów i wiropłatów, 1200 pocisków manewrujących, w tym 13 hipersonicznych rosyjskich pocisków Kindżał Kh-47M2 oraz 24 pociski balistyczne.

Kolejny atak ukraińskich dronów na Moskwę. Ukraińcy przeprowadzili ich więcej

Siły ukraińskie uderzyły 6 sierpnia w dwa kluczowe mosty drogowe na ważnych rosyjskich liniach komunikacyjnych łączących okupowany Krym i okupowany obwód chersoński, powodując przekierowanie ruchu drogowego przez siły rosyjskie z krótszych tras wschodnich na dłuższe zachodnie.

Ukraińcy uderzyli w most drogowy Czonhar na autostradzie M-18 (Dżankoj-Melitopol) oraz Heniczesk, w pobliżu którego przerwano gazociąg zasilający miasto o takiej samej nazwie. Wybuchł pożar, a bez gazu zostało ok. 20 tys. osób.

Rosjanie podali, że na mosty wystrzelono 14 pocisków Storm Shadow, z których rosyjska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 10. Instytut Studiów nad Wojną nie potwierdza jednak przechwycenia przez siły rosyjskie pocisków manewrujących Storm Shadow.

W rejonie Bachmutu Ukraińcy zniszczyli skład paliw i amunicji. Rosjanie podali natomiast, że Ukraińcy ostrzelali jeden z budynków Uniwersytetu Ekonomiczno-Handlowego w Doniecku.

Mer Moskwy poinformował także o nieudanej próbie ataku dronów na rosyjską stolicę. Agencja Reutera podała, że nie jest w stanie zweryfikować wszystkich rosyjskich informacji.

Ukraina otrzymała od Francji nowe pociski dalekiego zasięgu SCALP/Storm Shadow. Kijów otrzymał wersję eksportową tych pocisków o zasięgu do 290 km. Według producenta ich maksymalny zasięg to 560 km.

Pomnik Matka Ojczyzna zmienił nazwę. Zamiast sierpa i młota dostał ukraińskie godło

Coś dziwnego stało się na Białorusi. Według niezależnych źródeł białoruskich rosyjskie samoloty i śmigłowce, stacjonujące do niedawna na białoruskich lotniskach, zostały przebazowane do Rosji. Niektóre były na Białorusi od stycznia 2022 r.

Na sześćdziesięciometrowym pomniku Matka Ojczyzna w miejsce tarczy z sierpem i młotem zamontowano ukraińskie godło - mający 13 m wysokości trójząb. Aby ostatecznie odciąć się od radzieckiej przeszłości zmieniono też nazwę pomnika na Matka Ukraina.

W niedzielę w Arabii Saudyjski skończyło się spotkanie 42 państw zwołane na prośbę Kijowa, podczas którego dyskutowano nad 10-punktowym planem pokojowym dla Ukrainy.

Żadne konkrety nie padły. Jednak wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili, że są zgodni co do zasady nienaruszalności granic. Delegacja brazylijska wezwała do prawdziwych negocjacji z udziałem Rosji.

Jej przewodniczący powiedział, że nawet jeśli Ukraina jest największą ofiarą, to jeśli naprawdę chcemy pokoju, musimy w jakiś sposób zaangażować w ten proces Moskwę.

Arabia Saudyjska, która ściśle współpracuje z Rosją w zakresie polityki naftowej, starała się wykazywać, że nadaje się na potencjalnego mediatora miedzy stronami wojny na Ukrainie.

W co grają Chiny? Przypomnieli swój plan pokojowy niekorzystny dla Ukrainy

Prezydent Zełenski powiedział, że im mocniej i szybciej świat zjednoczy się w sprawie przywrócenia pokoju, tym prędzej zakończą się bezprawne ostrzały i bombardowania, które prowadzi Moskwa.

Na spotkaniu w Arabii Saudyjski nie było Rosji. Ale, co uznano za ważne, przyjechali przedstawiciele Chin, którzy zaproponowali ponownie swój 12-punktowy plan pokojowy z lutego 2023 r.

Odpowiedź uczestników spotkania była podobna do wcześniejszej. Proponowane przez Chiny bezwarunkowe zawieszenie broni doprowadzi do zamrożenia konfliktu i pozwoli Rosji skonsolidować kontrolę nad okupowanymi terytoriami ukraińskimi.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, w opublikowanym w niedzielę przesłaniu z okazji przypadającej 6 sierpnia 78. rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę, zaapelował do społeczności międzynarodowej, aby wyciągnęła wnioski z nuklearnego kataklizmu.

Przestrzegł, że bębny wojny nuklearnej znów biją, a nieufność i podziały narastają. Nuklearny cień, który spadał na świat w okresie zimnej wojny znów się pojawił. Niektóre kraje ponownie lekkomyślnie potrząsają nuklearną szabelką grożąc użyciem tego narzędzia zniszczenia.