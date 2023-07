Kontrowersyjna amunicja trafi na Ukrainę. Amerykanie łamią kolejne tabu

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził transfer amunicji kasetowej dla Ukrainy. Znajdzie się ona w kolejnym pakiecie wojskowej pomocy wartym około 700 mln dolarów. To broń wysoce kontrowersyjna.

Broń kasetowa, ze wglądu na brak precyzyjności została zakazana przez międzynarodową konwencję w 2008 r.

Konwencji nie ratyfikowały jednak m.in. Stany Zjednoczone, Rosja i Ukraina.

Broń ta ma uzupełnić ukraińskie potrzeby w zakresie amunicji, której Ukraińcom wciąż brakuje.

Informację o zgodzie Joe Bidena na przekazanie Ukrainie amunicji kasetowej podał amerykański dziennik "Washington Post". O możliwości przekazania takiej broni mówi się już jednak, od kiedy Rosjanie zaczęli używać broni kasetowej w walce z Ukraińcami, m.in. podczas bombardowania Charkowa. Tego rodzaju amunicji używa też Ukraina.

Amerykanie już wcześniej doszli do wniosku, że amunicja kasetowa byłaby bardzo użyteczna podczas ukraińskiej kontrofensywy, jednak zastrzeżenia sojuszników i opinie niektórych członków Kongresu USA spowodowały, że nie była ona dostarczana Ukrainie.

To groźna broń i do tego kontrowersyjna, dlatego USA nie zgadzały się początkowo na jej przekazanie Kijowowi. Amerykanie wycofali ten typ amunicji z użycia w 2016 r., ale nadal składują ją w swoich magazynach. Teraz to się zmieniło.

Dostarczenie Ukrainie tej amunicji jest też odpowiedzią na duże ukraińskie potrzeby, jeśli chodzi o amunicję artyleryjską w związku z prowadzoną kontrofensywą.

Kontrowersyjna amunicja. Może zabijać cywili. Nikt nie powinien jej używać

Ukraiński rząd apelował od dawna do członków Kongresu USA oraz prezydenta Joe Bidena o jak najszybsze dostarczenie tej amunicji Ukrainie. Kijów przekonywał, że dzięki niej może atakować bardziej rozproszone zgrupowania Rosjan.

Aby móc to zrobić, Amerykanie musieli znaleźć sposób na ominięcie obowiązującego prawa, które zakazuje produkcji, używania lub transferu amunicji kasetowej o wskaźniku zawodności przekraczającym 1 proc.

Żeby dostarczyć amunicję kasetową Ukrainie, administracja Bidena wykorzystała przepisy pozwalające wykorzystać rezerwy Departamentu Obrony w przypadku istotnym dla bezpieczeństwa narodowego, na co nie jest wymagana zgoda Kongresu.

Amunicja kasetowa może być wystrzeliwana z dział i wyrzutni rakietowych albo zrzucana z samolotów. W momencie wybuchu pocisku, otwiera się kaseta, z której wylatuje nawet kilkaset mniejszych ładunków wybuchowych, które mogą razić rozproszone na dużych obszarach.

To powoduje, że ofiarami tak nieprecyzyjnej amunicji może stać się ludność cywilna. Dlatego w 2008 r. ustanowiono międzynarodową konwencję zakazującą użycia amunicji kasetowej.

Polska produkuje amunicję kasetową, ale może ją używać tylko do obrony

Konwencję podpisało ponad 120 państw, ale Rosja, USA, Chiny, Indie, Pakistan i Ukraina do niej nie przystąpiły. Porozumienia nie podpisała także Polska. Ze Sztabu Generalnego WP słyszeliśmy wówczas, że użycie broni kasetowej przez Polskę będzie możliwe tylko w przypadku wojny, wyłącznie na terytorium naszego kraju i że Polska takich pocisków nie posiada.

Obecnie jednak Zakłady Metalowe Dezamet produkują amunicję kasetową ZK-300 o działaniu kumulacyjno-odłamkowym do moździerzy, a Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma - kasety minowe do min narzutowych. Fabryka Produkcji Specjalnej w Bełchatowie z kolei produkuje pociski rakietowe z głowicami kasetowymi odłamkowo-burzącymi - Hesyt-1 oraz Feniks-Z do wyrzutni WR-40 Langusta, które kupuje Wojsko Polskie.

Human Rights Watch, organizacja broniąca praw człowieka, oświadczyła w opublikowanym raporcie, że Rosja i Ukraina powinny zrezygnować z używania amunicji kasetowej, a Stany Zjednoczone nie powinny dostarczać jej żadnemu państwu.

Wygląda na to, że choć to tragiczna prawda, to amunicja kasetowa zabija dziś i będzie zabijać jutro.