Korea Północna zbroi się na potęgę. Dużo się dzieje nie tylko na poligonie atomowym

Skrajna bieda mieszkańców i nowoczesne uzbrojenie dla armii. Korea Północna nie uznaje kompromisów - nawet wobec własnych obywateli. Pociski balistyczne, hipersoniczne, atomowy okręt podwodny, a wkrótce satelita szpiegowski - ten stosunkowo niewielki kraj zbroi się na potęgę.

Od rakiet balistycznych po broń hipersoniczną - Korea Północna prowadzi rekordową liczbę testów, zasłaniając się obawami przed amerykańską i południowokoreańską agresją.

Sprawdzane są też nowe technologie, takie jak podwodne drony przenoszące broń jądrową.

Trzy czwarte obywateli Korei Południowej chce rozmieszczenia w swoim kraju amerykańskiej broni jądrowej.

Zaledwie tydzień temu wystrzelenie pierwszego satelity szpiegowskiego z Korei Północnej zakończyło się niepowodzeniem. Zaraz potem Pjongjang - ustami Kim Jo Dzong, wpływowej siostry przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una - zapowiedział, że wkrótce z powodzeniem umieści na orbicie szpiegowskiego satelitę.

- Wrogowie najbardziej boją się dostępu KRLD do doskonałych środków rozpoznawczych i informacyjnych, w tym satelity rozpoznawczego, i w związku z tym jesteśmy świadomi, że powinniśmy skierować większe wysiłki na rozwój środków rozpoznawczych - powiedziała Kim Jo Dzong, cytowana przez północnokoreańską agencję KCNA.

Wojskowy satelita jest jednym z kilku zaawansowanych systemów uzbrojenia, które Korea Północna w relatywnie szybkim tempie wprowadza do armii - i to wbrew rezolucjom ONZ.

Największe emocje budziła od wielu lat kwestia posiadania broni jądrowej przez ten kraj. W ubiegłym roku Korea Północna przyjęła ustawę, w której zadeklarowała się jako państwo posiadające taką broń. Zespół Zadaniowy ds. Działań Finansowych ONZ poinformował Radę Bezpieczeństwa, że wzrost aktywności na północnokoreańskim poligonie nuklearnym w Punggje-Ri sugeruje nasilenie prac nad tą bronią masowego rażenia.

Według danych The Arms Control Associaton (ACA) z października 2022 roku potencjał nuklearny i rakietowy Korei Północnej stale rośnie; szacunkowo wyprodukowano w tym kraju wystarczającą pulę materiału rozszczepialnego na 40-50 głowic nuklearnych. To - zdaniem ACA - oznacza, że może chodzić o 20 do 40 kilogramów plutonu i 250 do 500 kilogramów wysoko wzbogaconego uranu.

Ważne są też środki ich przenoszenia. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Pjongjang przeprowadził w ubiegłym roku rekordową liczbę prób rakietowych, bo aż 73, a przywódca kraju Kim Dzong Un wezwał niedawno do "wykładniczego powiększenia" krajowego arsenału nuklearnego i przyrostu produkcji materiałów do bomb jądrowych.

Rekordowa liczba testów, rekordowe napięcie na półwyspie

- Na półwyspie trwa de facto wyścig zbrojeń rakiet balistycznych. Bez trwałego zamrożenia północnokoreańskich programów rakietowych i nuklearnych oraz powściągliwości ze strony Korei Południowej w zakresie jej własnych programów balistycznych, możliwości Pjongjangu wzrosną i wkrótce staną się zagrożeniem dla kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych - uważa Daryl G. Kimball z Catholic University of America.

Korea Północna nie musi jednak obawiać się sankcji, które w ONZ zablokują Chiny i Rosja. Wręcz przeciwnie: w krótkim czasie przeprowadziła serię testów.

- Korea Północna pod rządami Kim Dzong Una zaprezentowała lub przetestowała prawie 30 nowych rodzajów pocisków balistycznych różnego zasięgu. Już sama ich liczba jest przerażająca - ocenia w rozmowie z PAP dr inż. Markus Schiller z Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium.

12 marca 2023 roku okręt podwodny "Yongung" wystrzelił podczas ćwiczeń dwie strategiczne rakiety manewrujące, które pokonały dystans 1,5 tys. km przed uderzeniem w cel. 19 marca Korea Południowa poinformowała o wykryciu wystrzelonego pocisku balistycznego krótkiego zasięgu, potem znów odbył się test balistycznego pocisku dalekiego zasięgu Hwasong-17, uznawanego za największą rakietę tego typu w Korei Płn., zdolną do przenoszenia głowic jądrowych i być może - jak podaje PAP - do uderzenia na kontynentalne terytorium Stanów Zjednoczonych.

Już 20 marca przeprowadzono ćwiczenia, których celem było przygotowanie się do "kontrataku nuklearnego na ważny wrogi cel", a 14 kwietnia poinformowano o skutecznym teście nowego międzykontynentalnego pocisku balistycznego na paliwo stałe.

Szacuje się, że w tym roku Korea Północna wystrzeliła już około 30 pocisków rakietowych. A przecież posiada też pociski balistyczne wystrzeliwane z okrętu podwodnego, a jej podwodna flota - według organizacji The Nuclear Threat Initiative - należy do największych, choć nie najnowocześniejszych w świecie.

W powietrzu, na lądzie, ale i pod wodą - testy mają wykazać potencjał wojskowy Korei Północnej

Zupełnie nowym typem broni, który przetestowano w tym roku, jest północnokoreański dron, który podczas ćwiczeń poruszał się pod wodą na głębokości do 150 metrów przez dwie i pół doby, a następnie został zdetonowany. Jak podała KCNA, ten nazywany "Haeil", czyli tsunami, system dronów jest przeznaczony do atakowania grup uderzeniowych marynarki wojennej oraz głównych portów operacyjnych wroga - poprzez wytworzenie fali radioaktywnej na dużą skalę za pomocą podwodnej eksplozji.

"Ten nuklearny dron do ataków podwodnych może być rozmieszczony na każdym wybrzeżu i w każdym porcie lub może być holowany przez okręt nawodny w celu przeprowadzenia operacji" - napisała północnokoreańska agencja.

Do nowoczesnego arsenału Kima należy doliczyć też broń hipersoniczną. Ubiegłoroczne testy miały wykazać, że koreański pocisk tego typu poruszał się z dziesięciokrotną prędkością dźwięku.

Każdy taki przypadek oznacza wzrost napięcia na Półwyspie Koreańskim. Odpowiedzią Korei Południowej i sojuszniczych Stanów Zjednoczonych są ćwiczenia wojskowe, na które Korea Północna odpowiada wystrzeleniem kolejnej rakiety. Nie dziwi zatem fakt, że trzy czwarte mieszkańców Korei Południowej popiera rozmieszczenie w kraju amerykańskiej broni jądrowej lub nawet zbudowanie własnej tego typu broni. Tym bardziej, że nic nie wskazuje obecnie na zejście Korei Północnej z kursu na zaawansowane zbrojenia.