Korea Południowa zaopatrzy australijską armię w broń, pojazdy i radary

Australia i Korea Południowa podpisały w poniedziałek kontrakt zbrojeniowy na ok. 1 mld dolarów australijskich (ok. 2,9 mld złotych) - poinformował premier Australii Scott Morrison. Korea Południowa zaopatrzy australijską armię w broń artyleryjską, pojazdy wojskowe i radary - informowała agencja AP.

"Najważniejszą zdolnością nowych pojazdów wojskowych jest szybki ostrzał i mobilność, by unikać wrogiego kontrataku" - mówił minister obrony Australii Peter Dutton. "Oznacza to znaczny wzrost siły ognia i zdolności obronnej australijskiej artylerii" - sprecyzował polityk.

"Wszechstronna strategiczna umowa partnerska" podpisana z Koreą ma zapewnić około 300 nowych miejsc pracy w Australii - zaznaczył Morrison.

Do największej w historii transakcji Australii z azjatyckim państwem doszło w momencie podwyższonego napięcia tego kraju z Chinami - zauważa AP. Wcześniej, we wrześniu br. szef australijskiego rządu ogłosił zawartą z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi umowę na skonstruowanie atomowych łodzi podwodnych. Umowa zakłada, że Australia otrzyma dostęp do amerykańskich technologii, niedostępnych nawet dla tak bliskiego sojusznika USA jak Izrael.

Korea Południowa to czwarty największy partner handlowy Australii. W 2021 roku oba państwa obchodzą 60 rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych - przypomniała amerykańska agencja

W miniony weekend w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii odbyło się spotkanie szefów dyplomacji krajów G7, na którym zgodnie skrytykowano rosyjskie zbrojenia i agresywną retorykę wobec Ukrainy, a także ostrzeżono Rosję przed konsekwencjami takich działań. Podczas spotkania minister spraw zagranicznych Japonii Yoshimasa Hayashi i sekretarz stanu USA Antony Blinken opowiedzieli się za wzmocnieniem sojuszu obydwu państw w trudnym środowisku bezpieczeństwa. Amerykański sekretarz podkreślił wartość współpracy między USA, Japonią i Republiką Korei w utrzymaniu wolnego, otwartego, wzajemnie powiązanego, dostatniego, odpornego i bezpiecznego regionu Indo-Pacyfiku.

Japonia stara się wzmocnić więzi z USA, by przeciwstawić się rosnącym wpływom wojskowym i gospodarczym Chin w regionie. Według Tokio Chiny dążą do jednostronnej zmiany statusu quo na otaczających je morzach.