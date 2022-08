Koreański supermyśliwiec coraz bliżej gotowości bojowej

Myśliwiec KF-21 południowokoreańskiej produkcji wzniósł się w drugiej połowie lipca 2022 r. po raz pierwszy w powietrze. Jest to kamień milowy największego projektu militarnego Korei Południowej.

Jak podaje portal “The Korea Herald” budowa myśliwca czwartej i pół generacji kosztuje ok. 6,7 mld dolarów.

20 proc. te kwoty zostanie pokryte przez współpracujący z Koreańczykami rząd Indonezji.

W ciągu kolejnych lat samolot ten ma przejść testy, pozwalające na rozpoczęcie produkcji w 2026 r.

Południowokoreański myśliwiec KF-21 Boramae został zaprezentowany światu w kwietniu poprzedniego roku. Plany jego budowy sięgają zapowiedzi prezydenta Kim Dae-junga z 2001 r., który obiecał wówczas kadetom Koreańskich Sił Lotniczych możliwość latania ultranowoczesnymi samolotami krajowej produkcji. Po pokonaniu wielu trudności projekt budowy krajowego supermyśliwca ruszyła dopiero w 2016 r., a dopiero pod koniec tej dekady ma on osiągnąć zdolność do udziału w akcjach wojennych.

Jak podaje CNN prototyp KF-21 Boramae wykonał 33-minutowy lot we wtorek 19 lipca wylatując z bazy w Sacheon na południu Półwyspu Koreańskiego.

Jest to jeden z sześciu pierwszych samolotów, które składają się na obecną flotę Jastrzębia. Jak podaje agencja DAPA (Defense Acquisition Program Administration), jednostka podległa Ministerstwu Obrony Korei Południowej odpowiedzialna za rozwój zasobów militarnych w tym kraju, do 2026 r. prototypy mają wykonać ponad 2 tys. lotów testowych, po których myśliwiec trafi do masowej produkcji. W 2030 r. łącznie 120 jednostek KF-21 ma trafić na wyposażenie południowokoreańskiej armii.

Myśliwiec ten klasyfikowany jako generacji 4,5 z potencjałem na osiągnięcie zdolności piątej generacji w przyszłości. Obecnie samolot ten nie spełnia kryteriów, pozwalających mu na dołączenie do grona najbardziej zaawansowanych modeli na świecie. Jego amunicja umieszczona jest na zewnątrz, a do uzyskania prędkości naddźwiękowej potrzebuje on dopalaczy. Cechy te ograniczają jego zdolność do pozostania niezauważonym przez radary.

Zdaniem Jacoba Parakilasa z “The Diplomat” przy zachowaniu prawie 90 proc. funkcjonalności konkurencyjnych samolotów ze Stanów Zjednoczonych, południowokoreański KF-21 ma być od nich znacznie tańszy. Dotyczy to nie tylko produkcji czy zakupu, ale także eksploatacji.

Rozwój zdolności południowokoreańskiego przemysłu zbrojeniowego spotyka się w Polsce z rosnącym zainteresowaniem. Pierwszy lot tamtejszego supermyśliwca zbiega się w czasie z ogłoszeniem przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej informacji o nabyciu lekkich myśliwców FA-50, czołgów K2 i samobieżnych armatohaubic K9. Tym samym Korea Południowa może stać się drugim po Stanach Zjednoczonych największych partnerem zbrojeniowym Polski.

W rozmowie z Defence24.pl szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że postępy w rozwoju KF-21 będą u nas bacznie obserwowane. Być może myśliwiec ten będzie w przyszłości brany pod uwagę, jako alternatywa dla amerykańskich odpowiedników.