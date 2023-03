Koreańskie działo, polski Krab i czołg K2. Jest możliwość zobaczenia ich na własne oczy

17 i 18 marca w całym kraju organizowane są I Wojskowe Targi Służby i Pracy. Największą imprezę, połączoną z wystawą sprzętu wojskowego zaplanowano w Olsztynie. To okazja, żeby zobaczyć m.in. armatohaubicę samobieżną Krab, koreańską armatohaubicę K9 Thunder i czołg K2.

I Wojskowe Targi Służby i Pracy odbywają się 17 - 18 marca w całej Polsce, a największą imprezę, połączoną z wystawą sprzętu wojskowego zorganizowano w Olsztynie.

W Olsztynie prezentowany jest nowoczesny sprzęt wojskowy, można zobaczyć m.in. armatohaubicę samobieżną Krab, koreańską armatohaubicę K9 Thunder, czołg K2, przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD, wyrzutnię rakietową WR-40 Langusta, czołg Leopard 2A5, kołowy transporter opancerzony Rosomak, wielozadaniowy śmigłowiec Black Hawk.

Podczas targów wszyscy zainteresowani wstąpieniem do wojska będą mogli porozmawiać z zawodowymi żołnierzami i rekruterami.

I Targi Służby i Pracy rozpoczną się w piątek o godz. 9 rano w kompleksie koszarowym przy ul. Saperskiej w Olsztynie. Impreza potrwa do godz. 18, w sobotę targi także będą się odbywać od godz. 9 do godz. 18.

Targom będzie towarzyszyła wystawa sprzętu wojskowego, w Olsztynie w koszarach przy ul. Saperskiej będzie można zobaczyć m.in. armatohaubicę samobieżną Krab, koreańską armatohaubicę K9 Thunder, czołg K2, przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD, wyrzutnię rakietową WR-40 Langusta, czołg Leopard 2A5, kołowy transporter opancerzony Rosomak, wielozadaniowy śmigłowiec Black Hawk. Zaplanowano też pokazy wyszkolenia żołnierzy, sztuk walki, pokaz pierwszej pomocy i medycyny pola walki, musztrę i występ orkiestry wojskowej z Giżycka oraz koncerty zespołów wojskowych.

"Będzie też możliwość postrzelania na strzelnicy i skorzystania z symulatorów" - zapowiedział dowódca Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie pułkownik Artur Lichończak we wtorek na konferencji prasowej w Olsztynie.

Wojskowe Targi Służby i Pracy zorganizowano w każdym województwie

Organizowane po raz pierwszy Wojskowe Targi Służby i Pracy obędą się w każdym województwie. Poza Olsztynem odbywać się będą w Oławie, Mogilnie, Chełmie, Międzyrzeczu, Skierniewicach, Limanowej, Radomiu, Brzegu, w miejscowości Boguchwała, w Wysokiem Mazowieckiem, Kartuzach, Mysłowicach, Pińczowie, Koninie i Gryfinie.

Podczas targów wszyscy zainteresowani wstąpieniem do wojska będą mogli porozmawiać z zawodowymi żołnierzami i rekruterami. "Będzie możliwość przedstawienia spersonalizowanej ścieżki rozwoju zawodowego w siłach zbrojnych. Zainteresowanym zostaną przedstawione wszystkie aspekty pełnienia służby, czy wstąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy do służby zawodowej. Będzie można poznać, jakie są warunki służby, wynagrodzenia, profity i możliwości rozwoju" - poinformował dowódca Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie płk. Lichończak. Podkreślił, że w targach będą uczestniczyć także wyższe wojskowe uczelnie tak więc np. maturzyści będą mogli poznać ofertę uczelni wojskowych.

Uroczysta przysięga wojskowa ponad 500 żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej

Targom w Olsztynie będzie towarzyszyła także uroczysta przysięga wojskowa ponad 500 żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej. "To będzie jedna z największych przysięg w ostatnim czasie" - podkreślił płk. Lichończak.

W piątek w Olsztynie zaplanowano także debatę z udziałem ekspertów i głównych dowódców Wojska Polskiego pod hasłem "Strategicznie o rekrutacji w Wojsku Polskim". Dyskusja dotyczyć będzie różnych aspektów promowania nowych form służby wojskowej.

Wstęp na targi będzie bezpłatny, chętni do ich odwiedzenia muszą wziąć ze sobą dowód osobisty.