Koreańskie samoloty mogłyby być produkowane w Polsce

Polska zakupiła w Korei 48 samolotów szkolno-bojowych FA-50, które chce wykorzystać jako lekkie myśliwce, mające zastąpić poradzieckie samoloty MIG-29 oraz Su-22. Zakup budzi kontrowersje i jest szeroko komentowany. Niedawno do dyskusji włączyło się Polskie Lobby Przemysłowe, które opracowało propozycje dotyczące produkcji i głębokiej modernizacji samolotów FA-50 w Polsce.

Pierwsze 12 maszyn FA-50 ma trafić do polskich sił powietrznych w 2023 r. Będziemy pierwszym krajem w Europie, który wprowadzi te samoloty.

Koreańczycy zapewniają, że współpraca przy FA-50 da impuls do rozwoju produkcji lotniczej w Polsce. Cz to ma sens?

Producent samolotu planuje jego rozwój do standardu V i VI generacji. Koreańczycy mogliby to robić razem z Polską. Nowoczesny, spolonizowany myśliwiec produkowany w krajowych zakładach - czy to możliwe?

Koreański "koszyk" uzbrojenia zamówiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej jest największy i najdroższy z dotychczasowych zakupów. To także rekord dla przemysłu Korei Południowej. Tamtejsi producenci myśliwca liczą, że uda im się wyeksportować tysiąc sztuk FA-50 w ciągu 10 lat.

Z pierwszych publicznych deklaracji towarzyszących umówie wynika, że możliwa będzie polonizacja tej maszyny. Koreańczycy zapowiadają, że dzięki wykorzystaniu własnych technologii, użytych przy budowie myśliwca przyszłości KF-21, będą rozwijać tę maszynę do myśliwca V i VI generacji. Byłoby to możliwe w Polsce.

Czytaj też: Polska szuka śmigłowców szturmowych. Amerykanie mają aż dwie propozycje

Opinie na ten temat są podzielone. Przeciwnicy zakupu koreańskich samolotów przekonują, że są to maszyny szkoleniowe "upudrowane" na bojowe, które myśliwcami nigdy nie będą. Są też zdania odmienne.

Potrzebny rządowy program

Polskie Lobby Przemysłowe proponuje nawet ustanowienie strategicznego programu rządowego związanego z pozyskaniem, głęboką modernizacją i uruchomieniem produkcji w Polsce samolotu FA-50, we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Podczas seminarium zorganizowanego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie przez Polskie Lobby Przemysłowe, które było poświęcone możliwości wyprodukowania polskiego samolotu szkolno-bojowego nowej generacji, wskazywano, że FA-50 stanowi doskonałą okazję do odbudowy polskiego przemysłu lotniczego.

Jakie argumenty uzasadniają tak postawioną tezę i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby to się udało? Ten pierwszy jest oczywisty. Część z tych maszyn powinna być wyprodukowana w Polsce we współpracy z wybranymi państwami na wschodniej flance NATO.

Zainteresować kraje wschodniej flanki NATO

Z informacji prof. dr hab. Pawła Soroki, koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego, wynika, że tylko pierwsze dostawy w ilości jednej lub dwóch eskadr (12 lub 24 samoloty) powinny objąć samoloty wyprodukowane w Korei Południowej.

- Kolejne byłyby już produkowane w Polsce, jeśli zostanie uruchomiony strategiczny program rządowy ich produkcji i modernizacji w naszym kraju - uważa prof. Soroka.

Ich modernizacja miałaby na celu przede wszystkim wzmocnienie możliwości uderzeniowych, które uzupełniłyby potrzeby Sił Powietrznych. Można by takim programem zainteresować także kraje wschodniej flanki NATO, które potrzebują podobnych samolotów.

Według analityków lotnictwa wojskowego w państwach europejskich normą jest posiadanie od 5 do 10 samolotów bojowych na każdy 1 mln mieszkańców; z tego wniosek, że Polska powinna posiadać od 190 do 380 samolotów bojowych, wliczając w to samoloty F-16 i F-35.

Program odbudowy polskiego przemysłu lotniczego

Gdyby to się udało, wówczas można by mówić o rynku obejmującym zapotrzebowanie na co najmniej 60-80 takich samolotów w perspektywie najbliższych 10 lat.

Inicjatywę włączenia planu zakupu samolotów FA-50 w program odbudowy polskiego przemysłu lotniczego popiera Roman Ignasiak z Instytutu Lotnictwa Mieleckich Zakładów Lotniczych.

Przy czym opracowanie polskiej wersji samolotu, zwłaszcza jego wyposażenia, powinno nastąpić w oparciu o polskie instytuty lotnicze, wskazania podmiotów polskich, mogących uczestniczyć w programie.

- Samolot koreański był budowany we współpracy z Lockheed Martin. Konieczne jest wykorzystanie współpracy z Koreą do nacisku na amerykańską firmę, co do rozszerzenia pakietu wsparcia dla polskich samolotów F-16, C-130 i F-35 w przyszłości - podkreśla Roman Ignasiak.

Dostrzega też mankamenty zakupu koreańskich samolotów. Przede wszystkim pierwsze 10 koreańskich samolotów Block 10, które trafi do Polski w przyszłym roku, to bardzo uboga wersja. Szansę opracowania wersji PL dają dostawy kolejnych maszyn od 2025 r.

Specjaliści postulują, że skoro już wchodzimy w ścisłą współpracę z Koreą Południową, to powinna ona zakończyć się zaangażowaniem polskiego przemysłu we wspólną produkcję koreańskiego myśliwca przyszłości KF-21 Boramae, którym MON też się interesuje. Dopiero ten samolot ma potencjał rozwoju.

Włoski konkurent jest bliżej

Nie jest zwolennikiem zakupu koreańskich maszyn dr hab. inż. pil. Janusz Karpowicz z Lotniczej Akademii Wojskowej, który przypomina, że polskie siły powietrzne wdrożyły i z sukcesem kontynuują program zakupu samolotu M-346 Master włoskiej firmy.

- Jest to jedna z najlepszych konstrukcji tego typu na świecie. Produkuje go kraj NATO według obowiązujących w Sojuszu standardów dotyczących uzbrojenia, łączności i procedur logistycznych - twierdzi Karpowicz.

Do tego akademia dysponuję bazą szkoleniową opartą na najnowocześniejszych symulatorach oraz zapleczem obsługowym z wyszkolonym i doświadczonym personelem inżynieryjno-lotniczym.

Ponadto przygotowano już taktyczne podstawy wdrożenia do SP RP wersji uderzeniowej M-346FT. Do szkolenia na tym typie samolotu jest przygotowany personel instruktorski.

Takie maszyny (dwie eskadry - 36 szt.) powinniśmy kupić, zamiast oferowanych FA-50, co do których nasza wiedza taktyczna, przygotowanie kadr i baza szkoleniowa są zerowe.

- Osiągnięcie zdolności operacyjnych nowego i nieznanego sprzętu potrwa dekady, co w obecnej sytuacji jest sprzeczne z potrzebami obronnymi - twierdzi dr Karpowicz.

Cy krajowi producenci byliby skłonni do współpracy?

Polska nie miała możliwości technologicznych i nie weszła do finansowanych przez UE programów budowy samolotu transportowego A-400, myśliwca Eurofighter Typhoon, europejskiego śmigłowca wielozadaniowego.

W tej sytuacji propozycja kolejnego projektu polskiego samolotu bojowego z nieznanym kooperantem z innego kontynentu wydaje się niektórym komentatorom zbyt optymistyczna, jeśli nie oderwana od realiów.

Dr hab. inż. Włodzimierz Adamski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich PROCAX i członek zarządu Doliny Lotniczej, zwraca uwagę na jeszcze jeden problem.

- Modernizacja koreańskiego samolotu będzie bardzo trudna, ponieważ kontrakt został już podpisany bez uwzględnienia jakiejkolwiek współpracy z polskim przemysłem lotniczym - mówi Adamski.

Czytaj też: Kolejne pojazdy Cougar przekazane polskiemu wojsku

Nasze kluczowe zakłady lotnicze są własnością innych koncernów lotniczych, jak np. Lockheed Martin, Airbus, Pratt & Whitney czy Leonardo Helicopters. Prowadzą one własną politykę rozwojową i jest mało prawdopodobne, aby chciały współpracować z konkurentem azjatyckim, chociaż koncern Lockheed Martin brał udział w opracowaniu i rozwoju samolotu FA-50.

W ramach umowy ramowej, którą zawarliśmy z Koreą Południowa, oprócz samolotów FA-50 zaplanowano też pozyskanie koreańskich czołgów i dział samobieżnych. Pod koniec sierpnia szef MON zatwierdził umowy tylko na zakup czołgów i dział. Jak wyjaśnia ppłk Krzysztof Płatek z Inspektoratu Uzbrojenia, wciąż jeszcze nie zakończyły się negocjacje dotyczące zakupu samolotów.

Dyskusja na temat kontrowersyjnego zakupu nieprędko się skończy. Byłoby źle, gdyby po raz kolejny polski przemysł nie miał z tej transakcji pożytku. Aby się jednak o tym przekonać, musimy zaczekać, aż poznamy szczegóły umów wykonawczych dotyczących transakcji.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"