Koszty eksploatacji myśliwców F-35 są horrendalne duże

Koszt utrzymania F-35 Joint Strike Fighter może wzrosnąć w ciągu najbliższych 15 lat, a Pentagon i inne armie, które korzystają z myśliwca, muszą na to szybko zareagować, zanim staną przed wyborem: kupować mniej F-35 lub latać nimi rzadziej - wynika z ostatniego badania U.S. Government Accountability Office.

GAO, instytucja kontrolna Kongresu USA poinformowała, że koszt obsługi i utrzymania F-35 wzrośnie tak bardzo, że armii może nie być stać na korzystanie z jego ​​usług.



Rozwój zaawansowanego myśliwca F-35, najdroższego systemu uzbrojenia w historii Departamentu Obrony USA, od lat mierzy się ze stale rosnącymi kosztami. I chociaż wojsko próbowało zmniejszyć wydatki, wysiłki te „przyniosły ograniczone rezultaty”, stwierdza opublikowany 7 lipca raport Government Accountability Office.

Od 2012 r., utrzymanie floty F-35 w ciągu 66-letniego cyklu życia maszyny stale rosło, z 1,11 bln dolarów do 1,27 bln dolarów. To tylko koszty związane z obsługą i utrzymaniem samolotu. Przewidywany koszt całego programu F-35 wyniesie 1,7 bln dolarów - czytamy w analizie GAO.



Około 400 F-35 jest już w służbie, Pentagon planuje kupić 2456 tych samolotów. Jednak GAO rekomenduje, by Kongres USA rozważył uzależnienie przyszłych dostaw F-35 od postępów w redukcji kosztów utrzymania i zaleca coroczne raporty w tej sprawie.



Przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Adam Smith zauważył w zeszłym miesiącu, że koszty eksploatacji myśliwca wynoszą 38 tys. dolarów za godzinę i są niewiarygodnie drogie. Jego zdaniem sprawią, że F-35 nie będą używane ponadto, niż jest to absolutnie konieczne.

