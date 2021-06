Krajowe, skuteczne i supernowoczesne. Kolejne poprady trafiły do wojska

Jak informuje spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej PIT-Radwar SA, zakłady te dostarczyły 3 kolejne samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe (SPZR) Poprad do Sił Zbrojnych RP. To już druga dostawa z tegorocznej partii obejmującej 19 tych systemów. W 2020 r. do wojska trafiły 24 Poprady, nazywane też „zabójcą dronów”. Zgodnie z harmonogramem do końca 2021 r. na uzbrojeniu SZ RP ma być 79 popradów.

Samobieżny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy Poprad przeznaczony jest do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bardzo krótkich odległościach i małych wysokościach.

Uzbrojony jest w rakiety bardzo krótkiego zasięgu Grom lub Piorun. Posiada autonomiczny pasywny system wykrywania i śledzenia celów.

Poprad nazywany jest też niszczycielem dronów, bo jest skuteczny w zwalczaniu bezpilotowych aparatów latających. Zapewnia również współpracę z systemem rozpoznania, przez co jest trudny do wykrycia i odporny na zakłócenia.

Poprady lepsze od amerykańskich singerów

Na uzbrojeniu 4 pociski rakietowe Grom lub Piorun