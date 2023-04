Kreml odwołuje obchody Dnia Zwycięstwa w przygranicznych obwodach

Lider wagnerowców Jewgienij Prigożyn zapędził się w absurdalnej propagandzie aż pod Warszawę. Powiedział, że zgrupowania wojsk ukraińskich w Bachmucie zajmują obszar o rozmiarach kilometr na dwa, a przestrzeń operacyjna aż do stolicy Polski jest już całkowicie otwarta.

Piekło w zrujnowanym Bachmucie wciąż trwa. Ukraińcy twierdzą, że nie ma mowy o oddaniu miasta.

Zbliża się czas wielkiej bitwy, która może zadecydować o losie wojny w Ukrainie.

Kreml w obawie przed ukraińską kontrofensywą odwołał obchody Dnia Zwycięstwa 9 maja w przygranicznych obwodach.

Rosja chce zajęć Bachmut, by odtrąbić jakikolwiek sukces przed 9 maja, obchodzonym w Rosji jako Dzień Zwycięstwa. Ukraina chce Bachmutu bronić. Jeśli to się nie uda, to armia Putina pójdzie dalej.

Po jego zdobyciu zaatakowaliby Kramatorsk i Słowiańsk. Jak mówi Wołodymyr Zełenski, te dwa miasta są teraz ich celem. - Putin nie walczy na Ukrainie za swój kraj, ale o swoje życie - zaznaczył.

Prezydent Ukrainy mówi wprost, że nie ma mowy o oddaniu Bachmutu, bowiem jego zajęcie przez siły rosyjskie, oprócz zdobycia przyczółków do ataku na Kramatorsk i Słowiańsk, wydłużyłoby linię frontu.

The Washington Post ujawnił, że ukraiński wywiad planował zaatakować Moskwę w rocznicę inwazji 24 lutego 2023 r., ale zrezygnował z niego na prośbę USA.

Amerykanie chcieliby, aby ukraińska kontrofensywa zakończyła się sukcesem

Prezydent Zełenski zapowiedział, że Ukraina odeprze rosyjską inwazję. Armia ukraińska przygotowuje się do kontrofensywy i, jak podkreślił, Ukraina robi wszystko, co możliwe, aby armia była jak najsilniejsza.

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow potwierdził, że tej wiosny Ukraina zbliża się do kluczowej bitwy. Według Rosjan ukraińskie oddziały zdobyły pozycje na lewym brzegu Dniepru pod Chersoniem, dotąd okupowane.

- USA chcą mieć pewność, że kontrofensywa Kijowa zakończy się sukcesem. Decyzja, kiedy i gdzie się rozpocznie, należy do prezydenta Ukrainy Zełenskiego - poinformowali przedstawiciele Białego Domu. Przestrzegają też, ze wkrótce Rosjanie mogą rozpocząć ofensywę na kilku liniach frontu.

Tymczasem ukraińskie władze informują o nowej koncentracji potężnych siły wojsk Putina w okolicach Melitopola. Możliwe, że kiedy pogoda się poprawi, to Rosjanie przejdą do ofensywy w niektórych obszarach.

Kreml odwołuje obchody najważniejszego święta państwowego w przygranicznych obwodach

Dzień Zwycięstwa świętowany w Rosji 9 maja od zawsze był wielkim wydarzeniem. Defilada wojskowa, będąca pokazem siły armii rosyjskiej, którą oglądali analitycy na całym świecie, imprezy państwowe całym kraju, na które nie żałowano pieniędzy.

Tym razem będzie skromniej. Oprócz rakiet strategicznych przenoszących broń jądrową, Rosja nie ma za bardzo czym się chwalić. Jakiej jakości mają sprzęt, pokazała wojna w Ukrainie. Do tego Władimira Putina odwiedzi tylko jeden gość z zagranicy, Sadyr Żaparow, przywódca Kirgistanu.

Kreml w obawie przed nadchodzącą kontrofensywą Ukrainy odwołał też obchody najważniejszego święta państwowego w przygranicznych obwodach.

Rosyjscy blogerzy militarni informują, że Putin podpisał dekret o zmianach w dowództwie wojskowym. Miał zdymisjonować dowódcę Wschodniego Okręgu Wojskowego generała pułkownika Rustama Muradowa. Zwolnienie Muradowa to prawdopodobnie kara za przeprowadzenie katastrofalnej ofensywy na Wuhłedar, która spowodowała wiele ofiar wśród żołnierzy i utratę znacznej części sprzętu wojskowego.

Ukraina może zostać zmuszona do zaakceptowania trudnego dla niej kompromisu

Według Instytutu Studiów nad Wojną wszystko wskazuje na ogólne wyczerpanie wojsk rosyjskich oraz dezorganizowanie i rozproszenie sił na poszczególnych odcinkach frontu. W przypadku szerokiej kontrofensywy będzie to stanowić poważną przeszkodę w obronie przez Rosję krytycznych fragmentów frontu.

Analitycy The Guardian sugerują, że Wołodymyr Zełenski może zostać zmuszony do zaakceptowania trudnego do przyjęcia kompromisu, niezależnie od tego, jak dobrze jego żołnierze radzą sobie na polu bitwy.

Szanse Ukrainy na odzyskanie utraconych terytoriów i szybkie zakończenie wojny nie są pewne. Jego zdaniem kluczowa będzie wiosenna kontrofensywa, która mimo wielkiego wysiłku strony ukraińskiej, może okazać się nieskuteczna.

Po tym, jak ambasador Chin we Francji Lu Shaye wywołał skandal dyplomatyczny, mówiąc, że nie wszystkie państwa będące w orbicie ZSRR są prawnie suwerenne, chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło oficjalne stanowisko.

- Chiny szanują suwerenny status wszystkich byłych republik radzieckich - powiedziała rzeczniczka MSZ Chin Mao Ning, odnosząc się m.in. do Krymu, Litwy, Łotwy i Estonii.