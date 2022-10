Krok bliżej do fregat z „Miecznika”. Deklaracja podpisana

Jak poinformowała brytyjski koncern Babcock International Group, podpisana została deklaracja intencji pomiędzy Wielka Brytanią i Polską. Chodzi o program budowy dla naszej marynarki nowoczesnych fregat.

- Z zadowoleniem odnotowujemy podpisanie Deklaracji Intencji (SOI) pomiędzy Wielką Brytanią a stroną polską, która nakreśla zamiar rządów obu krajów współpracy przy integracji naszej fregaty Arrowhead 140 (AH140) z polskim programem Miecznik - poinformował Babcock.

- Dzisiejsza umowa zapewnia solidne ramy dla dalszej współpracy. Babcock jest niezmiernie dumny z naszej roli w programie Miecznik i relacji, które mamy zarówno w brytyjskim, jak i polskim przemyśle, marynarce wojennej i rządach. Z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę z naszymi partnerami w miarę postępów w realizacji kontraktów, które zabezpieczyliśmy w ramach programu Miecznik – skomentował podpisanie deklaracji David Lockwood, dyrektor generalny Babcock.

Koncern Babcock International przygotował dla Marynarki Wojennej RP propozycję wspólnej budowy fregat typu Arrowhead 140 w ramach programu Miecznik.

Okręt ma mieć wyporność ponad 5700 ton, długość 138,7 m i szerokość 19,8 m. Został oparty na kadłubie duńskich fregat typu Iver Huitfeldt, który został już wypróbowany.

Otwarta jest wciąż sprawa uzbrojenia fregat proponowanych dla Miecznika. Wiadomo, że ma ono pozwolić okrętom zarówno na samoobronę, jak i zwalczanie celów powietrzno-morskich oraz wsparcie jednostek działających na lądzie.

Przewiduje się systemy rakietowe dwóch typów - osiem wyrzutni pocisków przeciwokrętowych oraz 32-komorową pionową wyrzutnię rakiet różnego rodzaju.

Budowa pierwszego okręt typu Miecznik rozpocznie się już w sierpniu 2023 roku. Ma on być gotowy w 2028 roku. Dwa kolejne mają być gotowe w 2029 i 2030 r. - szybciej niż zakładano. Według pierwszych ustaleń drugi okręt miał powstać do 2033, a trzeci najpóźniej w 2034 r. Wartość umowy to ok. 8 mld zł.

