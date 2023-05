Krwawe walki w Bachmucie. W końcu sukcesy odnoszą Ukraińcy

Oczekiwana od tygodni wielka ofensywa ukraińska jeszcze się nie rozpoczęła, ale pod Bachmutem to ukraińska armia odnosi sukcesy. W mieście toczą się ciężkie walki, ale tym razem atakują wojska ukraińskie, wypierając Rosjan 3 km w głąb z zajętych w ostatnich dniach pozycji.

Przedstawiamy najnowsze doniesienia z wojny na Ukrainie.

Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina potrzebuje więcej czasu na rozpoczęcie kontrofensywy, ponieważ czeka na dostarczenie obiecanej pomocy wojskowej.

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się to niemożliwe. Ukraina dostanie dużą liczbę rakiet Storm Shadow o zasięgu do 300 km.

Rosja nie produkuje tak dużo amunicji, aby w pełni zaspokoić żądania finansisty Grupy Wagnera. Wystrzeliwują jej dziennie 80 tys. szt.

Pod Bachmutem zdobywane są kolejne punkty oporu, do niewoli trafiają dziesiątki rosyjskich żołnierzy. Prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla BCC powiedział, że to nie jest jeszcze początek kontroferty. Z tym co mamy, możemy iść do przodu i odnosić sukces, ale stracilibyśmy wielu ludzi.

Uważa, że to jest nie do przyjęcia. Prezydent Zełenski stwierdził, że Ukraina potrzebuje więcej czasu na rozpoczęcie kontrofensywy, ponieważ czeka na dostarczenie obiecanej pomocy wojskowej, przede wszystkim na zachodnie samoloty. Szef Narodowej Rady Bezpieczeństwa Ukrainy jest przekonany, że można ich się spodziewać bardzo szybko.

Rosyjskie MON nietypowo szybko potwierdziło ukraińskie kontrataki, twierdząc, że siły rosyjskie odparły osiem ataków naziemnych i trzy próby rozpoznawcze w kierunku Doniecka, ale zaprzeczyło doniesieniom, że siły ukraińskie przedarły się przez rosyjskie linie obronne.

Rozmieszczenie niskiej jakości sił rosyjskich na flankach wokół Bachmutu sugeruje, że rosyjskie MON w dużej mierze zrezygnowało z celu okrążenia tam znacznej liczby sił ukraińskich.

Ukraińcy dostają rakiety dalekiego zasięgu. Wkrótce dostaną też zachodnie samoloty

Rosyjskie Ministerstwo Obrony zdementowało natomiast oficjalne ukraińskie i amerykańskie doniesienia, jakoby system obrony przeciwrakietowej Patriot zestrzelił pocisk Kindżał w nocy 4 maja. Kremlowski serwis informacyjny TASS poinformował 11 maja, że wysokiej rangi źródło w rosyjskim MON zaprzeczyło doniesieniom o przechwyceniu przez Ukrainę pocisku Kindżał.

Minister obrony Wielkiej Brytanii poinformował o przekazaniu Ukrainie dużej liczby rakiet dalekiego zasięgu Storm Shadow, które mogą razić cele na odległość do 300 km. Przydadzą się przy ukraińskiej kontrofensywie.

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się to niemożliwe. Podobnie zatem może być z przekazaniem Kijowowi zachodnich samolotów bojowych, o które Ukraińcy bez przerwy apelują. Są niezbędne do podjęcia kontrofensywy.

New York Time nazwał Władimira Putina najniebezpieczniejszym głupcem na świecie. Liczył na łatwy sukces w wojnie z Ukrainą i dlatego nie miał żadnego planu B. Dyktator postawił się w sytuacji, w której nie może ani wygrać, ani przegrać, ani zrobić kroku wstecz.

Obecnie planem Putina stało się ukrywanie, że Plan A nie wypalił. Stąd bombardowanie ukraińskich miast i zabijanie cywilów.

Polski Korpus Ochotniczy poinformował, że po długim okresie szkoleń i treningów pierwsza grupa bojowa po raz pierwszy wzięła udział w akcji w okolicy Orechowa na kierunku zaporoskim.

Działania prowadzono razem z Rosyjskim Korpusem Ochotniczym oraz oddziałami armii ukraińskiej. Zadanie zostało wykonane celująco bez strat własnych. Drugi polski oddział ochotników Korpusu walczy pod Bachmutem, gdzie wykonuje samodzielne zadania.

Powszechna histeria w Rosji w święto 9 maja. Tysiące meldunków o zauważonych dronach

Jewgienij Prigożyn, szef Grupy Wagnera, nie dostanie tyle amunicji, ile żąda. Rosja musiałaby produkować ponad 29 mln amunicji rocznie, aby zaspokoić żądania finansisty. Wagnerowcy zużywają 80 tys. szt. amunicji dziennie. To 13 razy więcej niż rosyjska roczna produkcja przed inwazją.

9 maja, w dniu obchodów Dnia Zwycięstwa w Moskwie, tylko policja zarejestrowała ok. 1000 zgłoszeń o dronach. Z informacji zamieszczonych na Telegramie wynika, że większość wezwań pochodziła z południowego zachodu i północnego wschodu.

Wśród godnych uwagi kilku naocznych świadków, w tym pracowników lotniska, zaobserwowano bezzałogowe statki powietrzne nad prezydenckim terminalem specjalnym Wnukowo-2.

Drony były też widziane nad takimi strategicznymi obiektami jak Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej, elektrociepłowni na skarpie Bereżkowskiej i nad kompleksem Moscow City. Większość zgłoszeń była owocem powszechnej histerii. Za wrogie drony brano ptaki, balony czy samoloty.

Rosyjskie władze okupacyjne zajęły katedrę Cerkwi Prawosławnej Ukrainy w Symferopolu. Na okupowanym przez Rosję Krymie trwają prześladowania Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Wyważono drzwi kościoła i zaczęto rabować majątek katedry. Prześladowania cerkwi trwają w całych zajętych przez Rosjan ukraińskich ziemiach.