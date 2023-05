Kryptonim Renegade/Sarex-23. W całym kraju ruszają specjalne ćwiczenia wojskowe

Od środy w całym kraju będą prowadzone ćwiczenia taktyczno-specjalne pod kryptonimem Renegade/Sarex-23. Jak przekazał szef wydziału prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski w czasie ćwiczeń odbędą się epizody związanych m.in. z ratownictwem lotniczym i morskim.

Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w kilku województwach, na zróżnicowanym terenie, w tym na terenie górzystym, zalesionym oraz na wodach śródlądowych i morskich.

W ramach ćwiczeń w wielu miejscach w kraju mogą również zawyć syreny alarmowe.

Jak przekazał szef wydziału prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski w czasie ćwiczeń na terenie całego kraju odbędzie się siedem epizodów związanych z ratownictwem lotniczym i morskim oraz bezpieczeństwem w przestrzeni powietrznej. Dodał, że w ramach ćwiczeń przewidziano różne scenariusze.

Ćwiczenia w terenie zurbanizowanym i morskim

"Będziemy mieli do czynienia z jednym epizodem typu Renegade, z czterema epizodami typu ASAR, jednym epizodem typu MSAR i jednym typu CSAR" - zaznaczył. Wskazał, że ASAR (Air Serach and Rescue) to prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczej w różnych środowiskach, w tym w obszarze lądowym.

"Będziemy mieli jeden epizod w terenie zurbanizowanym oraz jeden nad akwenem wodnym i w rejonie dużego zalesienia, czyli w terenie trudnodostępnym, a inny w terenie górzystym o dużym zalesieniu i z rozległym zbiornikiem wodnym - mówimy tu o Solinie" - powiedział.

Dodał, że epizod typu MSAR to epizod morski, który będzie zlokalizowany w Zatoce Gdańskiej, zaś CSAR (Combat Search and Rescue) to akcje poszukiwawczo-ratownicze po zdarzeniu lotniczym, gdzie spodziewana jest aktywność grup terrorystycznych lub dywersyjno-rozpoznawczych.

Możliwość wykorzystania statku powietrznego do ataku terrorystycznego z powietrza

Z kolei terminem Renegade określa się możliwość wykorzystania statku powietrznego do ataku terrorystycznego z powietrza. Jeden z epizodów tego ćwiczenia będzie rozgrywany w Kaliszu, gdzie w sobotę na ulicach miasta i w przestrzeni powietrznej pojawią się żołnierze, służby ratownicze, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz wojskowy śmigłowiec. "Będą podejmowane działania jak w przypadku rzeczywistego zdarzenia, a miasto będzie jego aktywnym uczestnikiem" - zapowiedziała rzeczniczka kaliskiego ratusza Katarzyna Ciupek. Ćwiczenia odbędą się także m.in. w rejonie Zalewu w Kobylej Górze (Wielkopolskie)

Renegade/Sarex to coroczne ćwiczenia taktyczno-specjalne z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ). Oprócz DO RSZ z podporządkowanymi mu centrami i ośrodkami bierze w nich m.in. udział Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, WOT, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Renegade/Sarex jest organizowane od 2008 roku.