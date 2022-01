Kto i jak pomaga Ukrainie w obliczu rosyjskiej agresji?

Podczas gdy jedni aktywnie wzywają Rosję do deeskalacji i przekazują Ukrainie broń czy sprzęt wojskowy, inni ograniczają się do apeli o normalizację sytuacji - pisze ukraiński portal Suspilne. Serwis wyjaśnia, kto i w jaki sposób pomaga Ukrainie w obliczu rosyjskiej agresji.

Pierwszym krajem, który przekazał Ukrainie w tym roku broń śmiercionośną, była Wielka Brytania. Stany od 2014 r. wsparły ten kraj kwotą ponad 2,7 mld USD.

Po otrzymaniu pozwolenia od USA przekazanie uzbrojenia Ukrainie potwierdziły też kraje bałtyckie. Również Czechy przekażą Ukrainie pociski artyleryjskie

Niemcy wielokrotnie powtarzały, iż opowiadają się przeciwko przekazaniu Ukrainie broni.

Według danych strony amerykańskiej od 2014 roku USA przekazały Ukrainie wsparcie w dziedzinie bezpieczeństwa o wartości ponad 2,7 mld USD, z tego 650 mln zatwierdzono w minionym roku. To m.in. pakiet pomocy w wysokości 200 mln USD, który w styczniu zaczął być dostarczany do Kijowa - informuje serwis Suspilne. To ok. 250 ton broni i sprzętu.



USA przekazały Ukrainie m.in. zestawy Javelin wraz z amunicją do nich. Radio Swoboda oszacowało, że do końca ubiegłego roku Ukraina otrzymała prawie 80 wyrzutni i 540 pocisków. Natomiast jedynie 25 stycznia do Kijowa dostarczono 276 rakiet do Javelinów od USA.

Wśród wojskowej pomocy dla Ukrainy są naboje, broń strzelecka i jednorazowe granatniki М141 (SMAW-D). 25 stycznia dostarczono ich ponad 800. Waszyngton zapowiedział też, że planuje przekazać Ukrainie systemy obrony przeciwrakietowej, ale nie wiadomo w jakiej liczbie, ani jakiego rodzaju - podkreśla Suspilne. W planach jest też dostawa pięciu śmigłowców Mi-17, które zakupiono dla wojsk w Afganistanie.

Jak zaznacza Suspilne, pierwszym krajem, który przekazał Ukrainie w tym roku broń śmiercionośną, była Wielka Brytania. Według strony brytyjskiej do Kijowa przybyło ok. 2000 wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych NLAW i 30 wojskowych instruktorów, którzy uczą Ukraińców posługiwania się tym uzbrojeniem. Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace zapowiedział możliwe przekazanie dodatkowej pomocy wojskowej Ukrainie, jeśli będzie taka potrzeba.

Po otrzymaniu pozwolenia od USA przekazanie uzbrojenia Ukrainie potwierdziły też kraje bałtyckie. Litwa i Łotwa mają dostarczyć Kijowowi zestawy przeciwlotnicze Stinger, a Estonia pociski do Javelinów. Odbędzie się to na zasadzie bezpłatnej pomocy - podkreśla Suspilne. W grudniu dostarczono już od Litwy m.in. kamizelki kuloodporne.

Serwis przypomina, że Niemcy wielokrotnie powtarzały, iż opowiadają się przeciwko przekazaniu Ukrainie broni. Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht zapowiedziała przekazanie Ukrainie polowego szpitala, następnie okazało się, że strona niemiecka pokryje koszty budowy obiektu (5,3 mln euro), a zbuduje go Estonia. Minister zapowiedziała też dostarczenie Ukrainie 5 tys. hełmów.

Suspilne nie wyklucza, że na przełomie stycznia i lutego Kanada uchwali przekazanie Ukrainie sprzętu dla sił obrony terytorialnej - broni strzeleckiej, kamizelek kuloodpornych, okularów ochronnych.

Również Czechy przekażą Ukrainie pociski artyleryjskie kalibru 152 mm i wyśle swoich wojskowych na ukraińskie terytorium - podaje serwis.

Z kolei minister spraw zagranicznych Holandii Wopke Hoekstra zapowiedział, że w sytuacji, gdy Ukraina zwróci się do Holandii o dostawę broni, rząd "życzliwie odniesie się do tej prośby".