Kupiliśmy 32 samoloty F-35. To skokowy wzrost zdolności armii, ale i obawy

31 stycznia 2020 r. w Szkole Orląt w Dęblinie Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podpisał umowę na zakup 32 samolotów F-35 za 4,6 mld dolarów. Po obecnym kursie to ponad 17 mld zł. Jednak radość z podpisanego kontraktu to tylko jedna strona medalu. Ta druga, to obawy i wątpliwości, jakie rodzi podpisana umowa.

Druga strona medalu

Nikt nie oferuje porównywalnych maszyn

System ALIS monitoruje funkcjonowanie F-35

Zastanowić się, jak zarobić, a nie jak oszczędzić

Siły powietrzne powiększą się o dwa kolejne dywizjony najnowocześniejszych maszyn. Choć po dwóch dekadach prac nad nimi, kiedy w końcu weszły do służby straciły trochę z bojowego uroku, to wciąż to cud techniki i godne uznania maszyny.Jest też jednak druga strona medalu. To m.in. wątpliwości co do celowości zakupu nowych samolotów i sposobu zawarcia kontraktu. Zdania są podzielone co do samego zakupu samolotów bezpośrednio od rządu USA w procedurze Foreign Military Sales (FMS).MON twierdzi, że zdecydowała o tym pilna potrzeba zamiany posowieckich maszyn, a dzięki wykorzystaniu procedury FMS samoloty szybciej trafią do Polski. Trudno jednak zaprzeczyć, że zakup samolotu w przetargu pozwoliłby kupić te maszyny taniej.Z drugiej strony, jak wyjaśniał Michał Jach, przewodniczący sejmowej komisji obrony, skoro chcemy kupić najnowocześniejszy samolot V generacji, a takie produkują jedynie Stany Zjednoczone, to w tej kategorii konkurencji nie ma.Padają pytania, czy te samoloty są nam w ogóle potrzebne? - Obecnie w Wojsku Polskim są ważniejsze potrzeby niż F-35, choćby obrona powietrzna, programy Wisła czy Wisła i Narew. One są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo, ochronę przed atakiem z powietrza. Nawet najnowocześniejsze samoloty nie będą przydatne, jeśli nie obronimy lotnisk, ich samych, a także infrastruktury krytycznej, związków taktycznych, innych instalacji - mówił Tomasz Siemoniak, były szef MON.Jak oświadczył Czesław Mroczek, były wiceszef MON, Koalicja Obywatelska składa wniosek do NIK o pilną kontrolę zakupu F-35 przez Ministerstwo Obrony Narodowej od Stanów Zjednoczonych.Komentując te wypowiedź Michał Jach, powiedział, że te oskarżenia opozycji można traktować jak żart. - Zgłaszano również zarzuty, że nie ogłoszono przetargu i nie zaproszono innych producentów. Jak można zapraszać kogoś do dialogu na temat technologii, jeżeli nikt nie oferuje porównywalnych maszyn?- mówił.Wprawdzie minister Błaszczak mówi o kontynuowaniu wszystkich programów modernizacyjnych, to specjaliści obawiają się, że koszty kontraktu na Harpie zjedzą środki finansowe potrzebne na inne projekty modernizacyjne.Zakupione myśliwce F-35A będą nas kosztować 4,6 mld dolarów, czyli ok. 17,8 mld zł. Mniej więcej tyle samo zapłacimy za dwie baterie zestawów przeciwlotniczych Patriot (4,65 mld dolarów) w ramach pierwszej fazy programu obrony powietrznej Wisła.To nie koniec kosztów związanych z zakupem nowych myśliwców. Dojdą jeszcze wydatki na uzbrojenie nieobjęte kontraktem i infrastrukturę, którą trzeba będzie zbudować w Polsce praktycznie od podstaw, najpewniej w Łasku, ta jest obecnie najlepsza.Specjaliści szacują, że koszt myśliwców F-35 do 2030 r. wyniesie ok. 25-30 mld zł. Budżet na modernizację w 2020 r. to 13,4 mld zł.Nie wiemy do końca jaka będzie cena ostateczna. Ile i jakich kupimy środków walki elektronicznej, łączności, komputerowego systemu wsparcia walki czy nawigacji i identyfikacji oraz części zamiennych w pakiecie logistycznym.- To będzie nowy globalny system zaopatrywania w części zamienne i utrzymywania samolotu w linii - mówił o pakiecie logistycznym gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła, Inspektor Sił Powietrznych i pełnomocnik ds. pozyskania myśliwca nowej generacji.Zobacz także: Kupimy samoloty F-35. Co dostaniemy z 4,6 mld dolarów - Dotąd przy F-16, kiedy psuła się jedna część, to wysyłaliśmy ją do Stanów Zjednoczonych i w ramach naprawy wracała do nas po jakimś czasie. A teraz system ALIS monitoruje funkcjonowanie całego systemu F-35, na bieżąco śledzi, co się psuje i wysyła informację do centrali w USA - wyjaśniał zalety systemu.Maksymalny dopuszczalny koszt polskiego zakupu rząd USA określił na 6,5 mld USD (25,6 mld złotych). Tyle pieniędzy możemy wydać, kupując uzbrojenie, części zamienne, trenażer misji do tych maszyn, jak i wyszkolić pilotów.Rozbieżne są też opinie dotyczące offsetu. Także porównanie zakupu F-35 do sposobu zawierania podobnych zakupów w innych państwach, nie wypada dla MON dobrze. Ale to inny temat.MON twierdzi, że dzięki rezygnacji z offsetu zaoszczędzi ponad 1 mld dolarów. - Amerykańskie propozycje nie odpowiadały polskim potrzebom i wiązałyby się ze zbyt wysokimi kosztami - argumentował nie rekomendowanie przez MON offsetu dla zakupu F-35 płk Jacek Najs, p.o. dyrektora Biura ds. Umów Offsetowych MON.- Czy ktoś pokazał jakieś wyliczenia co do ceny za samoloty z offsetem oraz bez niego? Lepiej zastanowić się, jak na offsecie zarobić, a nie jak oszczędzić. Gdyby ten zaoszczędzony miliard zainwestować, mogłoby się okazać, że za cztery, pięć lat można mieć 5, 6 czy 8 mld zł - mówił generał Tomasz Drewniak.