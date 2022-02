Kupimy najlepsze czołgi na świecie. Decyzję przyspieszyła agresja Putina na Ukrainę

Za bardzo ważną wiadomość dla bezpieczeństwa Polski uznał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zgodę Departamentu Stanu USA na sprzedaż 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji M1A2 SEPv3. Szybkość podjęcia decyzji to bez wątpienia efekt konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Czy informacja ta zakończy dyskusję, jaką wywołała wcześniejsza decyzja MON o zakupie tych czołgów?

Zasada „złotej śrubki”

Przesłanie dla NATO i Rosji

Naciski na administrację Bidena

Dodatkowe doposażenie

Wzmocnienie wschodniej flanki

Jednak brak szczegółów dotyczących tak niespodziewanej decyzji na zakup „z półki”, bez przetargu i możliwego offsetu, z którego korzyści miałaby polska zbrojeniówka, spowodował dyskusję, czy ten zakup jest rzeczywiście nam potrzeby i w koniecznie takiej właśnie procedurze.Nikt raczej nie kwestionuje, że dostaniemy najlepsze z pewnością czołgi na świecie, które udowodniły swoje możliwości bojowe na pustyniach Iraku. Analitycy wojskowi pytają jednak, czy ich bojowe możliwości będzie można wykorzystać w pełni również na podlaskich błotach, pełnych płytkich jezior i bagien.Czy będzie obowiązywała zasada „złotej śrubki”, czyli konieczności wymiany części zamiennych, każdej z calowych śrub - przez inżynierów wzywanych zza oceanu - za dodatkową opłatą?Do tego doszły kontrowersje wokół amunicji dla Abramsów. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż dla polskich Abramsów amunicję przeciwpancerną KEW-A1. Ta eksportowa amunicja z rdzeniem wolframowym została opracowana przez General Dynamics z niemieckim Rheinmetallem i weszła na uzbrojenie ponad dwie dekady temu.Jej możliwości zwalczania celów są o wiele mniejsze niż nowocześniejsza amunicja tego rodzaju z rdzeniem uranowym, używana obecnie przez amerykańskich pancerniaków.Część specjalistów uważa, że pociski te nie są zdolne zniszczyć czołg chroniony pancerzami reaktywnymi nowej generacji. MON twierdzi jednak, że to rozwiązanie „wejściowe” i że docelowo czołgi uzbrojone zostaną w inne typy amunicji.Przypomnijmy, że w pakiecie amunicyjnym kupimy 13,5 tys. sztuk pocisków ćwiczebnych i 20 tys. sztuk pocisków wielozadaniowych M830A1 MP-T oraz programowalnych nowej generacji XM1147.O sprzedaży czołgów do Polski mówi się od zeszłego lata, ale Departament Stanu zdawał się bez większego entuzjazmu podchodzić do wydania zgody na tę transakcję. Podejście to zmieniła diametralnie pogarszająca się sytuacja na Ukrainie.Pod koniec stycznia Departament Stanu (DSCA) znalazł się pod presją Kongresu, aby przyspieszyć zgodę na sprzedaż czołgów Polsce. Czołowi republikanie w Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów wystosowali list, w którym nawoływali do zatwierdzenia sprzedaży.Argumentowali, że wysłanie do Polski najbardziej zmodernizowanych czołgów wojskowych będzie przesłaniem dla NATO i Rosji.- Proponowana sprzedaż wesprze politykę zagraniczną, bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych, pomoże poprawić bezpieczeństwo sojusznika NATO i będzie silnym sygnałem na rzecz stabilności politycznej i postępu gospodarczego w Europie - zapisano w komunikacie.Podkreślono również, że proponowana sprzedaż poprawi zdolność Polski do sprostania obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez dostarczenie wiarygodnej siły, zdolnej do odstraszania adwersarzy i uczestniczenia w operacjach NATO.Według amerykańskich mediów, ogłoszenie komunikatu o zgodzie na sprzedaż Abramsów w miesiąc po apelu republikanów, 17 stycznia 2022 r., na stronie internetowej Agencji Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Obronnego, to efekt nacisków republikanów na administrację Bidena.- To najnowocześniejsza wersja Abramsa i zapewni Polsce bardzo zaawansowane możliwości czołgów - zapewniał podczas niedawnej wizyty w Polsce sekretarz obrony Lloyd Austin.Zobacz też: MON wybrało już nowe fregaty dla wojska, ale się tym nie chwali

- To, czego Putin nie chciał widzieć, czyli silniejsze NATO na jego flance, jest dokładnie tym, co zobaczy w przyszłości - powiedział podczas konferencji prasowej z ministrem obrony RP Mariuszem Błaszczakiem.Według Defense News, wraz z Abramsami Polska otrzyma 250 zdalnie sterowanych lekkich systemów przeciwwybuchowych, chroniących improwizowanych ładunków wybuchowych typu AN/VLQ-12 CREW Duke, 26 wozów bojowych M88A2 Hercules Combat Recovery oraz 17 połączonych mostów szturmowych M1110.W grze jest także zakup przez Polskę - w ramach umowy - 276 karabinów maszynowych M2 k, 500 karabinów maszynowych M240C oraz innego sprzętu i części potrzebnych do obsługi systemów uzbrojenia.Jak wszystkie ogłoszenia DSCA, porozumienie nie jest ostateczna. Ogłoszenie sygnalizuje, że Departament Stanu podpisał umowę, ale sprzedaż wciąż czeka na decyzję Kongresu. Według Austina termin dostawy czołgów jest „w trakcie dyskusji”. Jeśli umowie nie sprzeciwią się prawodawcy, to podczas negocjacji z przemysłem liczba czołgów i wartość ich zakupu mogą ulec zmianie.Zwrócono też uwagę, że - wbrew temu, czego spodziewają się polscy urzędnicy, zapowiadając pierwsze dostawy czołgów w 2022 r. - to mało realne. General Dynamics Land Systems, producent Abramsów, powiedział otwarcie, że zawarcie umowy może potrwać dwa lata.Zgoda na pozyskanie przez Polskę Abramsów wpisuje się w działania USA i sojuszników na wzmocnienie wschodniej flanki NATO w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Przypomnijmy, że do Polski przyleciało w ostatnim czasie kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich i brytyjskich.W ciągu kilkunastu dni do Polski przetransportowano więcej żołnierzy sojuszniczych, niż dotychczas u nas stacjonujących, a nawet mających stacjonować w przyszłości - zgodnie z umową o współpracy wojskowej z USA podpisanej przez prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę.