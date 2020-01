Kupimy samoloty F-35. Umowa jeszcze w styczniu

Do końca stycznia 2020 r., według zapowiedzi Mariusza Błaszczaka, szefa MON, resort obrony narodowej ma podpisać umowę na zakup samolotów 5. generacji F-35. Według nieoficjalnych informacji cena zakupu amerykańskich maszyn wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym ma wynieś ok. 4 mld dolarów, czyli ok. 16 mld zł. Dostaniemy supersprzęt za superduże pieniądze. I kolejne wyzwanie dla całych sił zbrojnych.

MON planuje jeszcze w styczniu 2020 r. podpisać umowę na zakup samolotów 5. generacji F-35 o obniżonej wykrywalności radarowej, nazywanych latającymi sensorami.

Nie wiadomo, czy od razu kupimy wszystkie 32 maszyny. Mamy za nie zapłacić 4 mld dolarów. Najpewniej trzeba będzie do tego doliczyć koszty zbudowania infrastruktury. Żadna z naszych baz nie posiada dziś infrastruktury, by przyjąć te maszyny.

Przeciwnicy programu twierdzą, że jego koszt, wraz z płatnościami za programy Wisła, Homar czy Narew, wydrenuje kasę MON z pieniędzy na inne, równie ważne programy modernizacyjne.

Gdyby istotnie okazało się, że za 32 wielozadaniowe samoloty F-35 zapłacimy 4 mln dolarów, czyli wobec obecnego kursu dolara niecałe 17 mld zł, to MON spełniłby swoje zapowiedzi, że obniży w negocjacjach cenę, która początkowo miała wynieść 6,5 mld dolarów, do poziomu tej, którą uzyskali Belgowie.



Belgia w 2018 r. zdecydowała się na zakup od Lockheed Martina 34 maszyn za 4,25 mld dolarów. Zapłacilibyśmy nawet nieco mniej. Tyle że amerykańska oferta dla Belgów obejmuje nie tylko pozyskanie samych maszyn, ale również szkolenie pilotów, hangary oraz pokrycie kosztów utrzymania do 2030 r.



Nie wydaje się jednak, by podpisanie umowy przez Polskę, nawet na podobnie dobrych warunkach, rozwiało dotychczasowe kontrowersje, które pojawiły się po decyzji o zakupie tego samolotu.



Chodzi przede wszystkim o cenę, która nawet w najbardziej optymistycznym wariancie jest bardzo wysoka i nie pozostanie bez wpływu na realizację innych ważnych programów modernizacyjnych armii. Do tego samoloty kupimy najpewniej bez offsetu.

Tani zakup drogo kosztuje

Latający komputer