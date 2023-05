Kupimy samoloty, które szybko wykryją nadlatujące nad Polskę rakiety

Polska zamierza pozyskać samoloty wczesnego ostrzegania ze Szwecji. Może chodzić o maszyny Saab GlobalEye AEW&C. Dzięki nim dużo łatwiej wykrywalibyśmy takie pociski, jak ten, który spadł w lesie pod Bydgoszczą.

Polska chce pozyskać samoloty wczesnego ostrzegania ze Szwecji.



Takich samolotów Polska nie posiada, a powinna. Nie było dotąd mowy o zakupie takich maszyn. Obecnie korzystamy z informacji sojuszniczego systemu NATO AWACS.

Zakup samolotów wczesnego ostrzegania miałby duże znaczenie dla skuteczności budowanego systemu obrony powietrznej. Dużo sprawniej wykrywalibyśmy obce pociski, jak choćby ten, który spadł w Zamościu pod Bydgoszczą.

Wicepremiera i ministra obrony narodowej Mariusz Błaszczak ujawnił niedawno, że Polska prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania samolotów wczesnego ostrzegania ze Szwecji.

Podkreślił, że negocjacje prowadzone ze Szwedami są szczegółowe, ale nie powiedział, o jaki samolot chodzi i nie ujawnił żadnych innych informacji, jak choćby ile takich samolotów chcemy kupić i za jakie pieniądze. Analitycy wojskowi nie mają jednak wątpliwości, że w grę mogą wchodzić samoloty Saab GlobalEye AEW&C (Airborne Early Warning & Control) z radarami Erieye.

To maszyny produkowane przez szwedzkiego Saaba, które powstały na zamówienie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W 2022 r. samoloty te zamówiła również Szwecja. GlobalEye został także zaproponowany NATO. Miałby zastąpić starzejące się maszyn E-3 Sentry.

Samoloty te przeznaczone są do prowadzenia rozpoznania radiolokacyjnego z powietrza. Konstrukcja maszyny została oparta na platformie samolotu odrzutowego Bombardier Global 6000/6500. Na jego pokładzie znajduje się szeroki zestaw różnych sensorów, m.in. radar dalekiego zasięgu Erieye ER w nowej wersji, mogący wykrywać statki powietrzne z odległości do 550 km.

Samolot wyposażony jest w optoelektroniczną głowicę obserwacyjną i stację radiolokacyjną Leonardo Seaspray 7500E do obserwacji powierzchni wody i lądu oraz systemy rozpoznania radioelektronicznego ESM/ELINT (Electronic Support Measures/Electronic Intelligence).

Jak podaje producent, GlobalEye może operować na wysokości ponad 10 km i jest w stanie wykryć obiekt lecący na wysokości 60 m z odległości prawie 460 km. Może przebywać nieprzerwanie w powietrzu przez 11 godzin. Takich samolotów Polska nie posiada. Co więcej, nie było jak dotąd mowy o planie zakupu takich maszyn.

Poza funkcją rozpoznawczą samoloty mogą wspomagać dowodzenie obroną powietrzną

W zakresie wczesnego ostrzegania z powietrza korzystamy obecnie z informacji uzyskiwanych z sojuszniczego systemu NATO AWACS (Airborne Early Warning & Control), opartego o flotę 14 zmodernizowanych samolotów Boeing E-3A Sentry. Amerykańskie AWACS-y nastawione są teraz głównie na wykrywanie, śledzenie i informowanie o rosyjskich celach Ukrainy.

Gdybyśmy mieli takie samoloty, to - latając w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich - moglibyśmy zajrzeć daleko w głąb terytorium Rosji. Poza funkcją rozpoznawczą samoloty te mogłyby wspomagać dowodzenie obroną powietrzną. Pozyskanie samolotów AEW&C stanowiłoby znaczące uzupełnienie zdolności, jakie obecnie dostajemy od natowskiej floty AWACS-ów. Moglibyśmy wówczas wykorzystywać te maszyny do własnych potrzeb.

Analitycy nie maja wątpliwości, że szwedzkie samoloty rozpoznania radiolokacyjnego operujące na dużej wysokości mogą wykrywać cele powietrzne z dalszych odległości, niż radary pracujące na ziemi. Chodzi zwłaszcza o obiekty najtrudniejsze do zwalczania przez obronę przeciwlotniczą, jak pociski manewrujące czy obiekty lecące na niskich wysokościach.

- Nazwa AWACS jest przypisana do amerykańskich samolotów wczesnego ostrzegania. Szwedzki samolot tego typu jest mniejszy od AWACS-a i choć ma on podobne przeznaczenie, ma zdecydowanie mniejsze możliwości, jeśli chodzi o zasięg radaru i możliwości operacyjne na pokładzie - mówi WNP.PL gen. pil. Jan Rajchel, były rektor-komendant dęblińskiej Szkoły Orląt.

Uważa, że zakup takich samolotów to dobre rozwiązanie, gdyż wówczas nasze pole radiolokacyjne sięgałoby znacznie dalej, niż obecnie. - To dobry kierunek, ale czy samoloty te powinniśmy kupić od Szwedów, trudno o jednoznaczną odpowiedzieć - dodaje gen. Rajchel.

Samoloty wczesnego ostrzegania są wojsku bardzo potrzebne

Analitycy podkreślają, że jak byśmy mieli samoloty wczesnego ostrzegania, to zobaczylibyśmy wcześniej rakietę manewrującą, która w grudniu nadleciała z Białorusi i moglibyśmy ją przechwycić. Gen. dr Jarosław Kraszewski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego uważa, że nie ma takich możliwości, by nawet najlepszy system przeciwlotniczy "wyłapał" wszystkie wystrzelone pociski.

Pocisk manewrujący, taki jak Ch-55 znaleziony pod Bydgoszczą, lecący na niskiej wysokości od 60 do 110 m, jest trudny do wykrycia i praktycznie pozostawia niewiele czasu, na jego rozpoznanie i unieszkodliwienie.

Radar, nawet o zasięgu 300 km, przy celu lecącym na takiej wysokości, nie jest w stanie go wykryć wcześniej, niż 40 km od celu. Ze względu na ograniczenia wynikające z krzywizny ziemi.

Wtedy nie pozostaje wiele czasu na poderwanie pary dyżurnej samolotów oraz rozpoznanie obiektu. Najbardziej skutecznym środkiem wykrywania takich obiektów jest samolot typu AWACS, który prowadzi rozpoznanie z dużej wysokości i doskonale widzi takie cele z dużej odległości.

To mocne uzasadnienie za pozyskaniem takich samolotów. Gen Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, nie ma wątpliwości, że takie samoloty są nam potrzebne. Tylko czy koniecznie musimy kupować je w Szwecji? Mówi WNP.PL, jakie to powinny być samoloty.

- Takie samoloty są wojsku bardzo potrzebne. Ciekawi mnie, czy my te samoloty od Szwecji chcemy kupić czy tylko korzystać z nich na zasadzie czarteru, dopóki nie będziemy mieć swoich maszyn tego rodzaju. Kilkanaście lat temu mieliśmy program Płomykówka, w którym zakładaliśmy pozyskanie dwóch samolotów rozpoznawczych oraz program pod kryptonimem Rybitwa, który zakładał pozyskanie morskich samolotów patrolowych, które miały operować na Bałtyku - mówi WNP.PL gen. Waldemar Skrzypczak.

Kolejny rodzaj samolotu oznacza konieczność zbudowania nowej bazy logistycznej

Przypomina, że do wykonywania tych zadań miały być przystosowane, wspólnie z Hiszpanami, samoloty typu Casa. Jeśli pozostaniemy przy swoim programie samolotów rozpoznawczych opartych o te maszyny, to po co kombinować z zakupem szwedzkich maszyn? Chyba, że znowu chcemy kupić gotowy samolot od Szwedów.

- Uważam, że skoro mamy swoją klasę samolotów typu Casa, to trzeba je rozwijać i można przystosować je do prowadzenia rozpoznania. Jeżeli teraz jest pilna potrzeba operacyjna do korzystania z tych samolotów, to wyczarterujmy na potrzeby naszych sił zbrojnych szwedzkie samoloty razem z załogami i niech nas obsługują w zakresie rozpoznania, dopóki nie będziemy mieli swoich takich maszyn - twierdzi gen. Skrzypczak.

Uzasadnia, że kolejny rodzaj samolotu to konieczność zbudowania kolejnej bazy logistycznej, którą trzeba rozwijać za ogromne pieniądze. Dlatego powinniśmy rozwijać swoje zdolności w tym zakresie. Nie powinno to jednak sprowadzać się do pozyskania nowej klasy samolotu, tylko do rozwijania zdolności do zbudowania samolotu, do którego od dawna się przymierzamy i mamy juz jakoś przystosowaną infrastrukturę.

Wygląda na to, że pozyskane samoloty GlobalEye AEW&C mogłyby, poza obserwacją radiolokacyjną, być również wykorzystane do wykrywania obiektów nawodnych i lądowych, czyli częściowo wpisywałyby się w wymogi stawiane samolotom rozpoznawczym, które planowano nabyć w ramach w ramach programu Płomykówka oraz Rybitwa.

Nabycie szwedzkich samolotów może w praktyce zakończyć nasze starania w ramach tych dwóch programów.