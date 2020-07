Lecą drony. Bezzałogowce klasy mini bliżej wojska

Jak się dowiedział WNP.PL, program Wizjer, w którym wojsko od 2017 r. planuje kupić 25 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych klasy mini, wkroczył w decydująca fazę. Zakończyły się rozmowy dotyczące spraw technicznych. Trwają negocjacje z wykonawcą, poprzedzające podpisanie umowy. Wiemy jaki bezzałogowiec PGZ proponuje w tym programie.





To, co już lata

Polskie, uderzeniowe, nieliczne

Kosztowny Gryf

Bezzałogowce po macoszemu

Nasze siły zbrojne dysponują obecnie pięcioma typami dronów. Najwięcej, bo kilkadziesiąt, jest minidronów polskiej produkcji FlyEye, które służą m.in. do kierowania ogniem artylerii.W latach 2018-2019 armia kupiła kolejne 12 zestawów tych bezzałogowców w najnowszej wersji, w sumie 48, które trafiły do Wojsk Obrony Terytorialnej. To największy jak dotąd polski zakupów takich systemów o wartości ponad 30 mln zł.Polscy żołnierze wykorzystują też 15 zestawów bezzałogowców klasy mini, użytkowanych przez armię od 2005 r. produkcji izraelskiej Aeronautics Orbiter oraz zestaw amerykańskich dronów RQ-21A Black Jack.Za 5 tych bezzałogowców dla wojsk specjalnych oraz dwie naziemne stacje kierowania zapłaciliśmy 11 mln dolarów. Specjalsi mają też jeden zestaw innych amerykańskich UAV, produkowanych przez tego samego producenta, firmę Boeing-Scan Eagle.Do tego dochodzi przynajmniej 100 zestawów amunicji krążącej Warmate, nazywanych często minidronami uderzeniowymi. W listopadzie 2019 r. MON podpisał umowę z Polską Grupą Zbrojeniową wartą prawie 790 mln zł.W jej ramach spółka ma dostarczyć armii osiem zestawów (po 5 BSP w każdym) swoich najnowszych taktycznych bezzałogowców krótkiego zasięgu PGZ-19R. Bezzałogowce te są oferowane w programie Orlik.Ich dostawę przewidziano w latach 2021-2023. Pozyskanie kolejnych czterech zestawów tych AUV, ujęte jako opcja, zaplanowano na lata 2023-2026.Zakup kilkudziesięciu bezzałogowców FlyEye, 100 szt. amunicji krążącej Warmate czy 40 kompletów nanodronów o wadze do 100 g pozyskanych w 2019 r. za 14 mln zł dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów to wciąż zbyt mało jak na potrzeby wojska.Plan Modernizacji Technicznej na lata 2013-2022 zakładał pozyskanie sześciu klas bezzałogowych systemów powietrznych (BSP), które dysponować miały zróżnicowanymi zdolnościami rozpoznawczymi, a także, w przypadku największych maszyn, uderzeniowymi.Zobacz także: Polska Grupa Zbrojeniowa gotowa do programu Narew

Wojsko planowało kupić 82 zestawy bezzałogowych statków powietrznych różnych klas, od krótkiego do dalekiego zasięgu. Wartość zakupu oszacowano na 2-3 mld zł. W kontraktach miały uczestniczyć polskie firmy i uczelnie pracujące nad tego typu sprzętem.Program Zefir przewiduje zakup 4 zestawów BSP średniego pułapu i dużego zasięgu MALE (Medium Altitude Long Endurance), zdolnych do pozostawania w powietrzu powyżej 20 godzin i uzbrojonych w pociski niekierowane i amunicję kierowaną. To też najbardziej kosztowny program.Program Gryf zakłada zakup dronów taktycznych średniego zasięgu w 12 zestawach po 4 maszyny, uzbrojonych w rakiety niekierowane. Postępowanie na bezzałogowce w programie ogłoszono w 2015 r.Jedną z propozycji był wówczas brytyjski Watchkeeper X, produkowany przez globalny koncern Thales we współpracy z polskim przemysłem. Natomiast rozpoznanie najniższego szczebla ma zapewnić system klasy mini pionowego startu Ważka (15 zestawów).Umowy na zakup systemów w programach Wizjer i Orlik planowano podpisać w 2017 r. Dostawy dronów w pierwszym programie miały nastąpić w latach 2017-2018 , a dla Orlika w latach 2018-2022.Jednak w lipcu 2016 r. postępowania na oba programy unieważniono. Unieważniono również w 2020 r. postępowanie na dostawę do wojska dronów klasy mikro o kryptonimie Ważka.Najkorzystniejszą ofertę w programie Ważka (4,6 mln zł) złożyła firma Asseco Poland z Rzeszowa. Miała dostarczyć sześć zestawów mikrobezzałogowców, składających się z dwóch dronów każdy wraz ze stacją kierującą.Jednak i to - drugie już z kolei - postępowanie unieważniono. Specjaliści nie mają wątpliwości, że znaczenie systemów bezzałogowych w Siłach Zbrojnych RP było przez lata bagatelizowane, a zakupy maszyn tego typu były ograniczone.Zobacz także: Pirat zdał testy na poligonie w Nowej Dębie - Ze względu na konieczność pozyskania niezwykle kosztownych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, kwestia statków bezzałogowych różnych klas i typów wydawała się przez lata dla wojska sprawą drugorzędną - uważa Rafał Lipka, analityk Programu Bezpieczeństwo i Obronność Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.W Planie Modernizacji Technicznej do 2026 r. pozostał jedynie program Gryf, czyli pozyskanie bezzałogowych statków powietrznych klasy taktycznej średniego zasięgu, oraz program Ważka, klasy mikro, przeznaczonych do użycia głównie w terenie zurbanizowanym.