Leonardo dostarcza Australii kolejne śmigłowce

Leonardo zwiększy flotę średnich dwusilnikowych śmigłowców AW139 w Australii. Zamówienie na trzy statki powietrzne w ramach modernizacji floty Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (ERHS) w Australii Zachodniej ma zapewnić jej większe możliwości. Śmigłowce wesprą akcje poszukiwawczo-ratownicze i międzyszpitalny transport pacjentów.

Śmigłowce zostaną dostarczone do Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (EHRS) w Australii Zachodniej, ich dostawa nastąpi na początku 2023 r. Zostaną oddane do eksploatacji, po dostosowaniu ich do misji, które zostanie wykonane już na miejscu.

AW139 został wybrany przez kilku operatorów, których flota liczy obecnie ponad 60 egzemplarzy i wykonuje również zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, działaniami na morzu i zadaniami rządowymi.

Nowy śmigłowiec będzie posiadał szeroki zakres wyposażenia, w tym 4-osiowy autopilot DAFCS z trybem zawisu, TCAS II (System kontroli ruchu i unikania kolizji), reflektor, kamerę, nożyce do drutu i wciągarkę. Specjalne wnętrze dla HEMS i zaawansowana konsola misji zostaną zainstalowane w Australii.

Do tej pory Leonardo sprzedało w Australii ponad 130 różnych modeli śmigłowców cywilnych, użyteczności publicznej i wojskowych.

AW139 został wybrany przez operatorów w Australii do różnych zadań obejmujących HEMS/SAR, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, transport morski i zadania rządowe. Flota ponad 60 jednostek będących obecnie w użyciu, eksploatuje już dziesięć śmigłowców AW139 i dwa AW189. AW139 wykorzystywany przez operatora śmigłowców CHC przekroczył niedawno 250 tys. godzin lotu.

Śmigłowce wykorzystujące platformę AW139, która była projektowana przy znacznym udziale PZL-Świdnik, gdzie obecnie produkuje się dużą część elementów do tych maszyn, zakłady proponują również polskim siłom zbrojnym.

- Patrząc, jak starzeje się flota naszych śmigłowców z rodziny Mi, w tym Mi-2, które wychodziły z naszego zakładu, oraz patrząc na plany rozbudowy liczebności i zdolności wojska, jest pewne, że wkrótce będą potrzebne nam śmigłowce wielozadaniowe i to w dużej liczbie - mówi WNP.PL Jacek Libucha, prezes PZL-Świdnik SA.

Świdnik oferuje naszemu wojsku spolonizowaną wersję AW139, budowaną całkowicie w Polsce. - AW139 to świetna platforma z XXI wieku, wyprzedzająca technologicznie, w tym pod względem systemów, wszystkie, które powstawały w latach 70. i 80. XX wieku - twierdzi prezes.