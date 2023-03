Leonardo dostarczy australijczykom helikoptery. Jest też polski wątek

Firma Leonardo ogłosiła dzisiaj powiększenie floty średniej wielkości dwusilnikowych śmigłowców AW139 w Australii. To maszyna, w którą spory wkład włożyli polscy inżynierowie z PZL-Świdnik.

Jak informuje Leonardo, śmigłowce uzupełnią flotę trzech AW139, które obecnie wspierają różne działania, w tym szkolenie pilotów i oficerów załogi, wsparcie użytkowe dla ćwiczeń ADF oraz misje reagowania kryzysowego i pomocy w przypadku katastrof.

Zostaną one dostarczone z linii montażu końcowego Leonardo w Vergiate we Włoszech w drugiej połowie 2023 roku i zwiększą flotę AW139 firmy Toll łącznie do 12 śmigłowców.

Nowo zakupione AW139 będą wspierać realizację kontraktu Toll Helicopters w ramach dwóch programów: Śmigłowcowych Usług Ratowniczych dla 1. Pułku Lotniczego w Darwin oraz Komercyjnego Śmigłowca Wojskowego dla 5. Pułku Lotniczego w Townsville.

Śmigłowce są wyposażone w reflektor, wciągarkę, hak ładunkowy oraz przystosowanie do systemów EO/IR (elektro-optycznych czujników pogodowych na podczerwień – red.), aby wspierać misje szkoleniowe, reagowania kryzysowego i pomocy w przypadku katastrof.

AW139 to w znacznym stopniu produkt PZL-Świdnik. Zespół inżynierów ze Świdnika brał udział w projektowaniu AW139. W Świdniku budowane są, z użyciem nowoczesnych technologii, całe płatowce, kadłuby i belki ogonowe.