Leonardo i PZL-Świdnik prezentują rozwiązania dla Marynarki Wojennej

Leonardo wraz z PZL-Świdnik, jako swoją polską bazą przemysłową, prezentuje podczas Balt Military Expo 2021 szeroką ofertę dla Marynarki Wojennej RP. Wśród przedstawionych produktów są śmigłowce morskie: AW159, AW101, bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu AWHero a także okręty typu PPA, FREMM i DOHA oraz Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru obszarów morskich.

Nowy polski śmigłowiec wielozadaniowy

Okręty typu PPA, FREMM i DOHA

Maszyna posiada nowe możliwości nie tylko w celu wykorzystywania danych z systemów bezzałogowych, ale również dla kontroli ich działania. Wykorzystanie mocnych stron obu statków powietrznych zwiększa świadomość sytuacyjną i przetrwanie. Jest to o tyle istotne, że platformy załogowe coraz częściej operują z pokładów okrętów i pełnią coraz więcej zadań. To połączenie jeszcze bardziej zwiększa ich skuteczność.Ponadto PZL-Świdnik prezentuje nowy polski śmigłowiec wielozadaniowy, oparty na platformie AW139, którego pełna produkcja odbywałaby się w świdnickich zakładach.Polskie wojsko wkrótce potrzebować będzie śmigłowców wielozadaniowych. Dlatego PZL-Świdnik w pracuje nad uruchomieniem nowej linii produkcyjnej dla nowego polskiego śmigłowca wielozadaniowego, który oparty byłby na platformie, jednego z najczęściej wykorzystywanych śmigłowców na świecie - AW139.Z tą nową polską platformą wielozadaniową można zintegrować wszelkiego rodzaju systemy i uzbrojenie, od karabinów maszynowych różnego kalibru po pociski kierowane i niekierowane powietrze-powietrze i powietrze-ziemia.Wraz z dostawą śmigłowców, polskiemu wojsku oferowana byłaby baza rozwojowa tj. pełna infrastruktura i logistyka. Produkowane lokalnie śmigłowce, dostosowane walorami techniczno-taktycznymi do wyrażanych przez wojsko potrzeb operacyjnych zapewniłyby pełną suwerenność w obszarach militarnych, ale i gospodarczych.Takie rozwiązanie daje wojsku możliwość zabezpieczenia całości cyklu eksploatacyjnego śmigłowców na terenie kraju, a także zapewnia utrzymanie pełnej zdolności do konstruowania i produkowania śmigłowców z udziałem polskiego przemysłu.W ramach programu Miecznik konsorcjum Fincantieri/Leonardo, proponuje polskiej Marynarce Wojennej RP okręty typu PPA, które charakteryzują się modułową architekturą. Dysponując skalowalną platformą i komponentami okrętowego systemu walki, mogą być szybko dostosowane do bieżących wymagań operacyjnych i scenariuszy pojawiających się zagrożeń w kolejnych dziesięcioleciach.Leonardo i Fincantieri to konsorcjum w którym Fincantieri odpowiada za projektowanie i budowę okrętów, a Leonardo za projektowanie i rozwój w pełni zintegrowanych systemów walki.Okręty proponowane dla polskiej Marynarki Wojennej mogą być produkowane w polskich stoczniach, a konsorcjum gwarantuje transfer technologii i zaangażowanie polskiego łańcucha dostaw odpowiednio do decyzji polskiego resortu obrony.Umożliwiłoby to polskim stoczniom skok technologiczny i podniesie zdolności do realizacji podobnych projektów w przyszłości samodzielnie. Oprócz okrętów PPA, konsorcjum Fincanterii/Leonardo jest gotowe zaoferować inne rozwiązani w zależności na zapotrzebowanie polskiego resortu obrony, a więc także fregaty typu FREMM, czy DOHA.