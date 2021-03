Leonardo przestawił dobre wyniki finansowe za 2020 r.

Grupa Leonardo przedstawiła dane finansowe, które potwierdzają solidne i stabilne wyniki biznesowe firmy za rok 2020, uzyskane mimo pandemii Covid-19 . Spodziewany spadek produkcji, wywołany skutkami pandemii w stosunku do 2019 r. został ograniczony do zaledwie 2,5 proc. Portfel nowych zamówień miał wartość ponad 13,8 mld euro, co zapewni produkcję na około 2,5 r., a przychody wyniosły 13,4 mld euro.

Grupa Leonardo sprostała skutkom pandemii, która nie wywarła większego wpływu na jej pozycję finansową i wyniki w 2020 r.

Działania podjęte w celu ograniczenia skutków Covid-19 oraz zwiększonej produkcji w ramach programów obronnych spowodowały, że wyniki finansowe były zbliżone do tych z 2019 r.

Było to możliwe dzięki sile i dywersyfikacji portfolio produktów i rozwiązań firmy oraz szerokiej obecności Leonarda na świecie.

Co po Covid-19?

Cele do realizacji na 2021 rok