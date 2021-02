Leonardo świętuje 20 lecie śmigłowca AW139. Polska w jego budowie ma swój udział

Leonardo ogłosił, że świętuje 20 rocznicę pierwszego lotu śmigłowca AW139. Ta maszyna to wciąż śmigłowcowy lider sprzedaży. Klienci na całym świecie zakupili ich już 1,2 tys. sztuk z czego 1,1 tys. już dostarczono. W sumie wylatały one 3 mln godz. Komponenty do tego śmigłowca są produkowane w PZL-Świdnik. Polska ma swój udział w jego projekcie.

Pierwsza lot AW139 odbył we Włoszech 3 lutego 2001 r. Śmigłowiec leciał przez 45 minut przeprowadzając wstępne testy sprawności.

AW139 to jeden z najważniejszych programów śmigłowcowych światowego przemysłu w ostatnich dwóch dekadach.

Maszyny te do różnego rodzaju misji eksploatuje 280 użytkowników w ponad 70 krajach. PZL-Świdnik proponuje budowę nowego polskiego śmigłowca wielozadaniowego w oparciu o platformę AW139 w programie Perkoz.

Śmigłowiec do wielu zadań

Systematycznie rozwijana konstrukcja