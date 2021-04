Leonardo zapewni bezpieczeństwo samolotom NATO

Firma Boeing wybrała lotniczą radiostację programowalną koncernu Leonardo na wyposażenie samolotów AWACS należących do floty NATO. Radiostacje SWave® Airborne SDR SRT-800 koncernu Leonardo gwarantują, że NATO-wska flota AWACS będzie mogła komunikować się w sposób bezpieczny i odporny na ataki cybernetyczne aż do daty wyjścia ze służby, czyli do roku 2035.

NATO-wska flota maszyn lotniczego systemu ostrzegania i kontroli E-3A jest modernizowana tak, aby utrzymać pełną zdolność operacyjną do roku 2035.

Gwarantując ochronę komunikacji przed cyberatakami, radiostacje Leonardo zapewnią samolotom bezpieczną i odporną na zagrożenia komunikację głosową, danych oraz taktyczną.

Niewielka i lekka radiostacja SRT-800 może znaleźć się na wyposażeniu większości stałopłatów i wiropłatów, zarówno załogowych jak i bezzałogowych

Szereg urządzeń awioniki w jednej radiostacji