Leonardo zaprasza Polskę do udziału w programie nowego samolotu

Koncern Leonardo podczas majowego seminarium online „M-346FA - jedno ciało, dwie dusze” przedstawił rozwiązania taktyczne w obronności z wykorzystaniem tego samolotu myśliwsko-uderzeniowego - wraz z pakietem korzyści dla polskiego przemysłu. Rozwój polskiego wariantu M-346FA powstałby we współpracy z polskim przemysłem i efektywnie wzmocnił kluczowe zdolności obronne kraju.

Ze szkoleniowego na bojowy

Podwójne systemy bezpieczeństwa

Współpraca z przemysłem

Rozwój polskiego wariantu M-346FA zapewniłby ciągłość funkcjonowania lotnictwa bojowego po wycofaniu wysłużonych samolotów Su-22. Uzupełnienie floty sił powietrznych o lekkie samoloty bojowe wpisuje się w scenariusze operacyjne, szczególnie o niskim i średnim poziomie zagrożenia, jak i ze strony ekonomiki eksploatacji floty. Niski koszt eksploatacji jest ważną zaletą M-346FA.Samolot M-346FA jest odpowiedzią na te wyzwania. W dodatku wchodzi tu w grę zarazem atut w postaci podobieństwa tego samolotu do wersji szkolno-treningowej M-346 Bielik, która jest wykorzystywana w polskich siłach powietrznych. Dzięki temu raz wyszkoleni piloci mogą rozpocząć wykonywanie misji bojowych na maszynach myśliwsko-uderzeniowych niemal natychmiast.A co dalej? Wielozakresowa stacja radiolokacyjna Leonardo Grifo-M346 z układem identyfikacji swój-obcy (IFF) posiada 29 trybów pracy. Radar posiada możliwości wykrywania i śledzenia/wyszukiwania do 10 obiektów jednocześnie znajdujących się w odległości do 90 km.M-346FA posiada łącze radiowe do przesyłania danych taktycznych TDL (Tactical Data Link), które pozwala na otrzymywanie i wysyłanie informacji o zwalczanych celach wykrytych przez sensory M-346FA innym statkom powietrznym lub siłom naziemnym.Zduplikowane zostały systemy krytyczne i konstrukcyjne: dwa silniki, dwa niezależne układy napędu akcesoriów, czterokrotnie zredundowany (czyli - w uproszeniu - zabezpieczony na wypadek uszkodzeń) został układ sterowania lotem (FBW) i danych aerodynamicznych, dwie oddzielne niezależne instalacje hydrauliczne i elektryczne, dwa akumulatory zapewniające 30 minut lotu w sytuacji awaryjnej. Ma też autonomiczną gaśnicę w przedziałach silnikowym i pomocniczego zespołu napędowego (APU).Co ważne: samolot może tankować paliwo w powietrzu, co - w połączeniu z możliwością podwieszenia dodatkowych zbiorników paliwa - zapewnia wydłużenie zasięgu oraz długotrwałości lotu i czasu przebywania nad celem nawet do 7 godzin.Zobacz także: Polska kupi tureckie drony bojowe. To dobry pomysł, chociaż jest parę "ale" M-346FA posiada siedem zewnętrznych punktów mocowania różnego typu uzbrojenia i wyposażenia, w tym: bombardierskiego kierowanego (laserowo lub GPS) oraz niekierowanego, zasobnika z działkiem, zasobnika rozpoznawczego, nawigacyjnego i walki elektronicznej.Uzbrojenie M-346FA może być zintegrowane z kierowanymi pociskami rakietowymi powietrze-powietrze średniego zasięgu AMRAAM, ASRAAM, Meteor i SPEAR, czyli programowalnymi, sieciocentrycznymi rakietami dalekiego zasięgu. A także z pociskami Meteor klasy BVR, niszczącymi cele znajdujące się poza zasięgiem wzroku pilota.- Dla Leonarda duże znaczenie ma zaangażowanie w Polsce. Spółka Leonardo Poland została utworzona w styczniu 2019 r. z siedzibą w Warszawie i jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku obronności i bezpieczeństwa, współpracując z lokalnymi podmiotami biznesowymi - podkreślał prezes Lupo. - Dlatego też w programach modernizacyjnych dla Sił Zbrojnych RP oferujemy wiele korzyści oraz aktywną współpracę z polskim przemysłem i instytucjami naukowo-badawczymi. Samolot myśliwsko-uderzeniowy M346FA w polskiej konfiguracji jest częścią tej propozycji.