Leopardy będą sprawniejsze i niezawodne. Jest umowa na naprawy czołgów

Konsorcjum kierowane przez PGZ podpisało umowę na przeglądy i naprawy czołgów Leopard w latach 2021-2024, znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Przewidziano też oddzielną umowę wykonawczą na weryfikację ich stanu technicznego. Leopardy 2A4, 2PL oraz 2PLM1 naprawiać będą ZM Bumar-Łabędy, a te w wersji 2A5 - Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne.

Zgodnie z umową

Modernizacja czy naprawa

Kolejnych 50 lat modernizacji?

Brak części zamiennych

- Wzięliśmy czołgi z Bundeswehry bez umowy przemysłowej. To kuriozum! Teraz też lwia część pieniędzy za modernizację leopardów do polskich standardów 2PL płynie za Odrę - twierdził w rozmowie z WNP.PL gen. dyw. Leon Komornicki, były szef Inspektoratu Szkolenia SZ RP.Dodajmy, że w drugim półroczu tego roku planowana jest kontrola doraźna poświęcona zawarciu umowy na modernizację leopardów do wersji 2PL, która będzie prowadzona w MON i Inspektoracie Uzbrojenia.MON długo nie przyjmował dostarczonych przez Niemców prototypów... Specyfika techniczna wykonania wzorcowej modernizacji jest tak wymagająca i skomplikowana, że nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian i modyfikacji. A to przełożyło się na dodatkowe prace, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie podpisania umowy głównej - informowała WNP.PL PGZ.Rzecz w tym, że Niemcy ograniczyli prace modernizacyjne Leopardów 2PL tylko do zakresu wskazanego w umowie - bez przywrócenia czołgom pełnej sprawności technicznej. Stąd spór pomiędzy polskim przemysłem a firmą Rheinmetall, co do odpowiedzialności za udział w programie w kwestii przywrócenia czołgom pełnej sprawności...- Przy badaniach odbiorczych okazało się, że pewne elementy zostały przygotowane przez podwykonawcę nie do końca zgodnie z oczekiwaniami wojska. Część problemów wynikała z rozbieżnych interpretacji zapisów umowy przez partnerów. Współpraca biznesowa wiąże się z wyzwaniami... Każda strona ma swoje interesy, jest nastawiona na maksymalizowanie zysków i zabezpieczenie swoich roszczeń - przyznał w rozmowie z naszym portalem Sebastian Chwałek.Kłopot w tym, że umowa na modernizację Leopardów nie obejmowała prac remontowych niezbędnych do przywrócenia sprawności części nieobjętych modernizacją. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której unowocześnienia obejmowałyby jedynie elementy wskazane w umowie, a resztę już nie... Po co armii zmodernizowane, ale niesprawne czołgi?Aby wyjść z tego pata, w końcu grudnia 2019 r. podpisano kolejny, piąty już aneks do umowy, o wartości 568,9 mln zł, który zobowiązał wykonawcę do przywrócenia pełnej sprawności technicznej, czyli tzw. remonty wynikowe. Wraz z aneksem wartość umowy wyniosła 3,29 mld zł.Pierwsze pięć Leopardów 2PL przekazano naszej armii z początkiem czerwca 2020 r. Jak na razie do Wojska Polskiego - spośród wspomnianych 64 wozów skierowanych do modernizacji - w wersji 2PL trafiło 16 leopardów.- W ciągu 6 lat przekazano wojsku 16 sztuk zmodernizowanych czołgów. Pozostało 126... W takim tempie modernizacja zakończy się w 2069 r. - uważa gen Mirosław Różański, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych w latach 2015-2016.Czy zawarta umowa może przyspieszyć prace? Nie można tego wykluczyć. Kiedy do Bumaru-Łabędy będą trafiać czołgi w pełni sprawne, może to uczynić modernizacje krótszą, gdyż nie trzeba będzie ich już naprawiać. Dodajmy, że zawarta niedawno umowa ramowa obejmie również przeglądy i weryfikację stanu technicznego wozów w wersji 2PL i 2PLM1 już po ich modernizacji i oddaniu do służby.Jak informuje PGZ, w ramach poprzedniej umowy ramowej - obowiązującej w latach 2017-2021 - doszło przeglądów 93 czołgów i remontów 65 z nich. W większości były to jednak wozy w wersji Leopard 2A5.Płk. Marek Chmiel, szef Wydziału Działań Komunikacyjnych Inspektoratu Wsparcia, podał, że w 2018 roku WZM S.A. odtworzyły sprawność techniczną 9 czołgów w wersji Leopard 2A5, w 2019 roku - 25, a w 2020 roku - kolejnych 20 wozów. Łącznie to 54 czołgi.Do końca 2021 r. do wojska powinno trafić 18 zmodernizowanych leopardów. Obecnie na tempo modernizacji wpływają głównie konieczność przeprowadzenia napraw i problemy z dostępnością części. A to kłopoty niezależne od zakładów.