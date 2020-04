Leopardy na krętej drodze do polskich pancerniaków

Jak się dowiedział WNP.PL, zakończono pomyślnie wszystkie próby prototypu zmodernizowanego Leoparda 2A4 do standardów PL. Wciąż trwa jednak gromadzenie niezbędnej dokumentacji. Pytanie, kiedy wojsko otrzyma te czołgi i jakim kosztem, wciąż pozostaje aktualne.

Modernizacja i rywalizacja

Głowa mała!

Historia pięciu aneksów

Chaos pogłębia koszty

Ponieważ polskie firmy nie uzyskały od niemieckiego koncernu KMW zadowalającego poziomu udziału w planowanym zamówieniu, postępowania zakończono bez wskazania wykonawcy.Kolejne postępowanie negocjacyjne rozpoczęto w czerwcu 2015 r., po zakończeniu procesu konsolidacji Polskiej Grupy Zbrojnej. Zgłosiły się trzy firmy: realizujący obecnie ten kontrakt Rheinmetall Landsysteme z Bumarem Łabędy, turecki Aselsan, który samodzielnie opracował zmodernizowanego Leoparda oraz Krauss-Maffei Wegmann (KMW), producent tych czołgów.Przetarg zdecydowanie przyspieszył po zmianie rządu. W 2016 r. MON pod nowym kierownictwem i Rheinmetall, który podjął współpracę z Bumarem Łabędy, zawarły umowę na modernizację 128 czołgów Leopard do standardu 2PL na kwotę 2,5 mld zł. Pierwsze czołgi miały być gotowe w 2016 r.Jeszcze przed podpisaniem kontraktu koordynator klubu tego sprzętu LeoBen wskazywał, że wybór Rheinmetalla bądź Aselsana oznaczać może brak możliwości utrzymywania wsparcia polskich Leopardów w ramach wspólnej logistyki LeoBen oraz procesu certyfikowania i upowszechnienia przyjętych w prototypie rozwiązań.Wskazywano, że w takim układzie konieczność zapewniania dostaw części zamiennych będziemy musieli realizować własnymi siłami, gdyż czołg nie będzie kompatybilny z pozostałym sprzętem pancernym objętym wsparciem LeoBena.Wybór Rheinmetalla przez MON był dla wielu specjalistów zaskoczeniem. Wskazywano, że ani RHM, ani Aselsan nie posiadają odpowiedniego doświadczenia, sprawdzonych rozwiązań oraz pakietu do systematycznej modernizacji czołgów, jakimi dysponuje koncern Krauss-Maffei Wegmann, producent Leopardów.Najwyraźniej uznano, że uwagi krytyczne wobec zwycięzcy przetargu mogą wynikać z walki konkurentów. Z jednej strony trudno posądzać KMW o chęć podważania znaczenia firmy RHM, która jest kluczowym partnerem dla tego koncernu w produkcji i modernizacji Leopardów. Choć obie firmy kooperują przy budowie Leopardów, to jednocześnie wielokrotnie ostro rywalizowały o miano głównego wykonawcy modernizacji na rynku krajowym, jak i zagranicznym.Jak się dowiedzieliśmy, już kilka miesięcy po podpisaniu kontraktu pojawiły się opinie, że nie będzie możliwe wykonanie modernizacji w czasie. Pojawiały się nawet spekulacje dotyczące weryfikacji umowy przez Polską Grupę Zbrojeniową.Okazało się, że krytycy kontraktu mieli wiele racji. - Wzięliśmy te czołgi z Bundeswehry bez umowy przemysłowej. To jest kuriozum. Bumar nigdy nie powinien podpisać takiej umowy. Niemcy przekazując nam te czołgi, zrobiły na nas taki biznes, że - jak to się zwykło mówić - głowa mała - ocenia ostro tę umowę w rozmowie z WNP.PL gen. Leon Komornicki, były szef Inspektoratu Szkolenia SZ RP i zastępca szefa SGWP.Zobacz także: Modernizacja Leoparda. Tani zakup zawsze drogo kosztuje Zgodnie z umową niemiecka firma miała dostarczyć Bumarowi prototyp czołgu i pierwszą serię 5 czołgów wyprodukowaną w Niemczech. Kolejnych 12 wozów ma zostać zmodernizowanych w Bumarze przy udziale przedstawicieli Rheinmetalla. Pozostałe wozy będą już modernizowane samodzielnie przez spółki PGZ w latach 2019-2021.Niemiecki Rheinmetall pierwszy prototyp czołgu zmodernizowanego do standardu 2PL przekazał firmie Bumar w 2018 r. Szybko pojawiła się informacja, że nie spełnia on wszystkich wymogów technicznych zamawiającego.Pierwotna umowa na modernizację Leopardów obejmowała jedynie ulepszenie elementów przewidzianych w programie, natomiast zakres prac remontowych niezbędnych do przywrócenia sprawności oraz części nieobjętych modernizacją miał zostać określony w trakcie trwania programu.- Nie można oddawać żołnierzom nie w pełni sprawnego sprzętu tylko dlatego, że przeszedł modernizację - twierdzi generał Duda. W ostatnich dniach grudnia 2019 r. podpisano kolejny, piąty już aneks do umowy m.in. na remonty wynikowe czołgów i przywrócenie ich do sprawności technicznej.- Zgodnie z zawartym w dniu 24 grudnia 2019 r. aneksem do umowy o wartości 568,9 mln zł, wykonawca zobowiązał się do przywrócenia do pełnej sprawności technicznej i przeprowadzenia modernizacji 142 czołgów z terminem zakończenia realizacji wszystkich dostaw nie później niż do 31 lipca 2023 roku - dostaliśmy informację od mjr. Płatka.Termin realizacji programu wydłużył się do 2023 r., a jego wartość wzrosła do 3,29 mld złotych. Jednocześnie nadal trwały testy prototypu. - Testy prototypu czołgu Leopard 2PL nie zostały zakończone z uwagi na występujące obszary, które wymagają potwierdzenia spełnialności kilkudziesięciu wymagań zawartych w specyfikacji technicznej - mówi mjr Płatek.Miały zakończyć się w marcu 2020 r., a na przełomie I i II kwartału wojsko miało otrzymać pierwsze czołgi. Dziś to już nierealne. Tym samym termin rozpoczęcia dostaw zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL po raz kolejny odsunął się w nieznaną przyszłość.Przeszłości się nie zmieni. Modernizacja zewnętrznego opancerzenia Leopardów bez wymiany wewnętrznych modułów osłony wieży daje czołgom dodatkową osłonę tylko przed pociskami RPG. Koncepcja modernizacji i opancerzenia wieży KMW, taka jak w Leopardach serii 2A5, A6 i A7, chroniłaby czołg przed pociskami najnowszej generacji o zwiększonej zdolności przebicia pancerzy.Spekuluje się też, że za kilka lat pojawi się problem wsparcia logistycznego dla zmodernizowanych czołgów L2A4PL. Pieczę nad całą flotą Leopardów sprawuje LeoBen, który zarządza wspólną ich logistyką i konfiguracją.To oznacza, że w praktyce mogą pojawić się komplikacje w dostawach części zamiennych i dokumentacji do tych czołgów. Wymaga to znowu kolejnych negocjacji i umów. Za to wszystko trzeba dodatkowo płacić.Coraz trudniej pozbyć się wrażenia, że usprawiedliwiając się dogodnymi dla siebie argumentami, firmy robią to po to, by wyciągnąć z MON-u kolejne pieniądze. To pokazuje, jak ważny jest trafny wybór strategicznego partnera zagranicznego w modernizacji wojska. A to wciąż istotny problem polskiej zbrojeniówki.