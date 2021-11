Leopardy pojadą na Mercedesach. Dla Abramsów potrzebujemy czegoś więcej

Inspektorat Uzbrojenia podpisał umowę na dostawę 109 zestawów do przewozu ciężkich pojazdów bojowych. Wartość gwarantowanego zamówienia wyniesie 115,9 mln zł. Wojsko potrzebuje pojazdów do przewozu ciężkich wozów bojowych na dłuższych dystansach. Ale ten kontrakt jest ciekawy nie tylko w aspekcie techniczno-logistycznym.

Jelcz przesadził z ceną

Zakupowe meandry

Głównymi kryteriami oceny złożonych ofert była cena (waga 75) oraz gwarancja (waga 15). Jelcz wycenił zamówienie podstawowe wraz z opcją na ponad 520 mln zł.Zwycięskie konsorcjum jako cenę podstawowego zamówienia zaproponowało 115,9 mln zł, a za kontrakt w ramach opcji 271,6 mln zł. Łącznie 387,5 mln zł. Mniej o ok. 120 mln zł. Do tego dołożyło 96-miesięczną gwarancję, dwukrotnie dłuższą od zaproponowanej przez spółkę Jelcz (48 miesięcy).Zobacz też: Te maszyny mogą zastąpić wysłużone w polskim wojsku Mi-24

W rezultacie polscy żołnierze – zamiast Jelczami, produkowanymi w polskich zakładach – przewozić będą sprzęt pancerny niemieckimi Mercedesami.Problem jest szerszy niż kwestia marki i jej prestiżu, a odnosi się do meandrów polskich zakupów dla wojska, budzących od lat kontrowersje. Chodzi o to, czy sprzęt w tych segmentach, w których jest produkowany przez krajowy przemysł, powinien być z założenia pozyskiwany z polskich zakładów zbrojeniowych?Kiedy wojsko kupuje uzbrojenie bez procedury przetargowej, krytyka dotyczy zwykle pominięcia konkurencji, co oznacza wyższą cenę. Kiedy przetargi organizowane są zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych, gdzie o wyborze oferenta decyduje głównie cena, polskie firmy okazują się często droższe od zagranicznej konkurencji.Jak rozstrzygnąć ten dylemat? Może, jeśli rzeczywiście rząd i MON chcą wspierać polski przemysł obronny, lepiej byłoby kupować nawet droższy sprzęt, ale w polskich zakładach?Być może pytanie to wkrótce powróci, jeśli rzeczywiście kupimy nowe amerykańskie czołgi Abrams. Ich waga może nawet przekraczać 70 ton. By mogły być przewożone na naczepach, konieczny będzie kolejny zakup, tym razem sprzętu transportowego o jeszcze większej ładowności.