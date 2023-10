Lepsze oczy dla Patriotów zdały egzamin. Polska będzie je współprodukować

Radar LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor – Sensor Dolnej Warstwy Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej), opracowany przez Raytheon, potwierdził skuteczność w zakresie parametrów technicznych podczas testów przeprowadzonych na poligonie Wojsk Lądowych USA.

Opracowany przez Raytheon, dział firmy RTX, radar LTAMDS osiągnął znakomite wyniki w testach Wojsk Lądowych USA.

Ukończone testy spełniły założone cele, potwierdzając prawidłowe działanie i wysoką skuteczność radaru LTAMDS wobec prawdziwych i symulowanych zagrożeń.

Polska będzie pierwszym użytkownikiem eksportowym tego dookólnego radaru przeznaczonego dla zestawu obrony powietrznej Patriot.

LTAMDS to radar obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej nowej generacji przeznaczony dla Sił Lądowych USA. Jest to radar o polu widzenia 360 stopni z anteną z aktywnym skanowaniem elektronicznym (Active Electronically Scanned Array - AESA) oparty na produkowanym przez Raytheon azotku galu (GaN).

Dzięki tym cechom umożliwia znacznie skuteczniejszą ochronę przed całą gamą zagrożeń - od samolotów załogowych i bezzałogowych do pocisków manewrujących, balistycznych i hipersonicznych.

- Doskonałe wyniki, jakie osiągnął radar LTAMDS podczas testów, to kluczowe dokonanie do osiągnięcia zdolności operacyjnej do końca tego roku - powiedział Tom Laliberty, prezes działu systemów obrony lądowej i powietrznej w Raytheon.

Podczas testów na poligonie WSMR (White Sands Missile Range) wykorzystano kilka egzemplarzy radaru. Testy weryfikacji kontraktora są prowadzone etapami o rosnącym stopniu złożoności i koncentrują się na zaawansowanych funkcjach i możliwościach radaru LTAMDS.

W ich trakcie radar został podłączony do IBCS, zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową Wojsk Lądowych USA.

Do końca roku radar osiągnie wstępną gotowość operacyjną

Radar LTAMDS pomyślnie zaliczył 11 zestawów zadań realizowanych w różnych środowiskach naśladujących warunki operacyjne. W trakcie prób radar skutecznie wykrywał i śledził wiele celów symulujących drony, samoloty i śmigłowce oraz pociski manewrujące i taktyczne pociski balistyczne.

LTAMDS śledził wykryte cele przez cały czas testów w locie, utrzymując bezpośrednią łączność z pociskiem PAC-3, czego efektem było symulowane przechwycenie taktycznego pocisku balistycznego.

Każdy z sześciu radarów wyprodukowanych w ramach przyznanego w październiku 2019 r. kontraktu został już ukończony i przechodzi aktualnie równoczesne testy na poligonach rządu USA i firmy Raytheon, gdzie jednocześnie prowadzone są działania integracyjne i badawcze.

Próby te potrwają do końca 2023 r. i obejmują szkolenie operatorów oraz operacyjne testy sprzętu z udziałem żołnierzy, a ich kulminacją będzie osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej przed końcem roku.

W 2024 r. program testów będzie kontynuowany, obejmując intensywne testy środowiskowe i testy mobilności, a także rozszerzony cykl testów systemu, w efekcie czego radar osiągnie pełną gotowość operacyjną w przyszłym roku kalendarzowym.

Będziemy pierwszym eksportowym użytkownikiem oraz współproducentem radaru

Przypomnijmy, że Polska będzie pierwszym użytkownikiem eksportowym tego dookólnego radaru przeznaczonego dla zestawu obrony powietrznej Patriot. Zamówiliśmy go wraz z sześcioma bateriami Patriot dla II fazy programu Wisła.

Co więcej, będziemy też jego pierwszym współproducentem. Kluczowe elementy dla najnowszego radaru systemu Patriot, jak wynika z podpisanych z koncernem RTX pięciu umów wykonawczych do zobowiązań offsetowych z II fazy programu Wisła, będą produkowane w Polsce przez firmy Polskiej Grupy Zbrojeniowej: PIT-Radwar, WZŁ nr 1, WZU, WZE i OBR CTM.

LTAMDS to najnowszy radar obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, który oferuje znacznie większą wydajność i skuteczność w zwalczaniu zagrożeń, z jakimi muszą się mierzyć wojska obrony powietrznej każdej armii.

Pentagon planuje w roku fiskalnym 2023 zakup komponentów dla tej stacji oraz opcje na zamówienia produkcyjne od roku fiskalnego 2024 do 2027. W tym też roku planowana jest produkcja do 48 radarów - 14 dla sił USA i aż 34 dla użytkowników zagranicznych.