Linia Maginota na granicy z Białorusią? Ruszyła budowa fortyfikacji hesco bastion

Na granicy z Białorusią, gdzie wojsko w odpowiedzi na wojnę hybrydową reżimu prezydenta Łukaszenki buduje wielopoziomowe ogrodzenie z drutu kolczastego, by zatrzymać imigrantów, powstaną dodatkowo ochronne budowle inżynieryjne dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i wspierających ich żołnierzy. Pierwszy posterunek budowany w systemie hesco-bastion już powstaje. Co to za konstrukcje i do czego mają służyć?

Od lat stosowane i sprawdzone

Wojsko nie od budowlanki

Zestawy Hesco MIL-R można używać wielokrotnie, napełniając je dowolnym materiałem: kamieniami, żwirem, piskiem, a zimą nawet śniegiem. Umożliwiają jednocześnie, przy niskim nakładzie pracy, usunięcie użytego wypełniacza, złożenie elementów i w razie potrzeby ponowne wykorzystanie.Konstrukcje te chronią żołnierzy przed ogniem broni małokalibrowej, granatnikami przeciwpancernymi, odłamkami artyleryjskimi i moździerzowymi. Dają też osłonę przed skutkami złych warunków atmosferycznych, jak deszcz, śnieg czy zimno.Fortyfikacje hesco bastion w armiach NATO są stosowane już od lat i sprawdziły się podczas niemal wszystkich konfliktów, w których zaangażowane były wojska państw sojuszu. Jako pierwsi użyli ich Amerykanie podczas I wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r, a potem podczas misji koalicji w Iraku i Afganistanie. Dziś są symbolem ochrony własnych wojsk.Poznali je też polscy żołnierze, którzy brali udział w misjach. - Hesco bastion ma głównie chronić przed ogniem artylerii, a broń o tak dużych kalibrach raczej nie będzie tam używana. Pierwszy raz się spotykam z tym, żeby ktoś stawiał tego rodzaju fortyfikacje przeciwko ludziom. One mają chronić przed ogniem. Łatwo je przejść - mówi gen. Roman Polko, były dowódca jednostki Grom, który w czasie służby wojskowej brał udział w misjach zagranicznych w Kosowie, Macedonii, Afganistanie oraz w wojnie z reżimem Saddama Husajna w Iraku.Jego zdaniem budowanie tego rodzaju umocnień na granicy, to podobnie, jak ogrodzenia z zasieków concertina w tak dziwny sposób, jak to robimy, to strata pieniędzy. - Albo róbmy to porządnie, albo w ogóle - uważa generał.Wyjaśnia, że jeśli już chcemy zbudować płot na granicy z Białorusią, to niech będzie to ogrodzenie podobne do tego, które postawił Izrael. Po pierwsze wkopany w ziemię, po drugie wyposażony w systemy elektroniczne.- Budowaniem na granicy powinna się zająć firma budowlana, a nie tak, jak to było w głębokim PRL-u wojsko, które wszystko robiło. To nie ten kierunek, ktoś tam błądzi. Powinien powstać solidny płot na granicy, bo to zagrożenie przez lata nie zniknie. Ale niech się tym zajmą profesjonaliści, bo żołnierze nie od tego są - twierdzi gen. Polsko.2 września w pasie przygranicznym z Białorusią na 30 dni wprowadzono stan wyjątkowy. Może być przedłużony na kolejne 60 dni. Nic nie wskazuje, by sytuacja na granicy białoruskiej się normowała.Już jest tam 2,4 tys. żołnierzy WP. Idzie zima, a wraz nią niskie temperatury, śnieżyce. Może chodzi o to, by powstające na granicy w szczerym polu strażnice, umożliwiły wykonywanie obowiązków, ale też odpoczynku w ciepłym pomieszczeniu.