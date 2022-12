Litwa robi rekordowe zakupy zbrojeniowe

Budżet obronny Litwy rośnie, a siły zbrojne i ministerstwo obrony zapowiedziały szereg nowych zakupów.

Największym zakupem w historii litewskich sił zbrojnych jest pozyskanie mobilnego systemu artylerii rakietowej HIMARS. Litwa kupuje od USA osiem wyrzutni wraz z kilkoma rodzajami pocisków, w tym rakietami dalekiego zasięgu ATACMS, które mogą osiągnąć cele do 300 km. Koszt zakupu to 495 milionów dolarów (USD). Według szefa armii Valdemarasa Rupšysa, to jakościowy skok dla litewskich sił zbrojnych - podaje LRT, litewski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny.

Litwa powinna otrzymać pierwsze systemy HIMARS w 2025 roku. Zakup odbywa się za pośrednictwem rządu USA, który składa zamówienie u prywatnych producentów z amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego.

System NASAMS ma zastąpić przestarzały system obrony powietrznej

Kolejnym dużym zakupem armii litewskiej będzie system obrony powietrznej średniego zasięgu chroniący przed atakami z powietrza - NASAMS.

Według dowódcy Sił Powietrznych Litwy Antanasa Matuitisa, systemy NASAMS przewyższają stosowane obecnie przez Litwę systemy obrony powietrznej krótkiego zasięgu. - NASAMS zapewnia większy zasięg i wyższą wysokość, na której można osiągnąć cele. Można chronić większy obszar lub obiekt - powiedział Matuitis LRT.

Litwa będzie pierwszym zagranicznym nabywcą amerykańskich dronów

Litwa zamierza również kupić od Amerykanów drony kamikadze Switchblade 600. Koszt takiego drona to ok. 6 tys. dolarów USD. Negocjacje w sprawie zakupu i ilości dronów dla Litwy jeszcze trwają.

- W najbliższych dniach zostanie podpisana kolejna umowa z producentem. To drony bojowe o zasięgu bojowym 40 kilometrów. Będziemy pierwszym krajem na świecie, który je pozyska - powiedział Anušauskas w wywiadzie dla LRT.