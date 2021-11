Lockheed Martin i Rafael wspólnie opracują system uzbrojenia dla Polski i USA

Firmy zbrojeniowe Lockheed Martin i Rafael Advanced Defense Systems Ltd. z Izraela podpisały rozszerzoną umowę o współpracy, która umożliwi zespołowe opracowanie, wprowadzanie na rynek, produkcję i wsparcie pocisku firmy Rafael SPICE 250 (Smart, Precise Impact and Cost-Effective) do sprzedaży w Polsce i Stanach Zjednoczonych.

Lockheed Martin i Rafael wspólnie opracują system uzbrojenia SPICE-250 dla polskich i amerykańskich Sił Zbrojnych

SPICE to rodzina autonomicznych systemów uzbrojenia powietrze-ziemia, które zapewniają precyzję rażenia w środowisku pozbawionym GPS.

Systemy umożliwiają maksymalne obciążenie samolotów F-16 i F-15, zmniejszają obciążenie pilota i zapewniają możliwość wielokrotnego rażenia w wiele typów celów.

Sprawdzony w walce